Ανθή Βούλγαρη: Κινείται νομικά για επεξεργασμένες φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν με το μωρό της (Video)

Νομικά πρόκειται να κινηθεί η Ανθή Βούλγαρη, καθώς όπως έκανε γνωστό μέσα από την εκπομπή «Κοινωνία Ώρα Mega» κυκλοφόρησαν εικόνες τόσο με την ίδια όσο και το παιδί της οι οποίες αλλοιώθηκαν με τεχνητή νοημοσύνη.

«Βρέθηκα στη φωταγώγηση του Δέντρου του Πειραιά και είχαμε πάρει μαζί και τον μικρό, χωρίς φυσικά να δείξουμε το πρόσωπό του. Παρ’ όλα αυτά, έχουν πάρει εμένα και τον Κώστα, μας έχουν τοποθετήσει σε διάφορα τοπία και στο σώμα του παιδιού έχουν βάλει το πρόσωπο άλλου μωρού. Αυτό είναι ένα σοβαρό ζήτημα και θα κινηθώ νομικά. Φαντάσου τι θα μπορούσε να συμβεί αν είχα δείξει το πρόσωπο του παιδιού και πού θα μπορούσε να “παίξει” αυτή η εικόνα. Το λέω για να προσέχετε, γιατί είναι πολύ σοβαρό» ανέφερε χαρακτηριστικά.

