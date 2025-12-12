search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12.12.2025
12.12.2025

Ανθή Βούλγαρη: Κινείται νομικά για επεξεργασμένες φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν με το μωρό της (Video)

12.12.2025 11:42
voulgari-new

Νομικά πρόκειται να κινηθεί η Ανθή Βούλγαρη, καθώς όπως έκανε γνωστό μέσα από την εκπομπή «Κοινωνία Ώρα Mega» κυκλοφόρησαν εικόνες τόσο με την ίδια όσο και το παιδί της οι οποίες αλλοιώθηκαν με τεχνητή νοημοσύνη.

«Βρέθηκα στη φωταγώγηση του Δέντρου του Πειραιά και είχαμε πάρει μαζί και τον μικρό, χωρίς φυσικά να δείξουμε το πρόσωπό του. Παρ’ όλα αυτά, έχουν πάρει εμένα και τον Κώστα, μας έχουν τοποθετήσει σε διάφορα τοπία και στο σώμα του παιδιού έχουν βάλει το πρόσωπο άλλου μωρού. Αυτό είναι ένα σοβαρό ζήτημα και θα κινηθώ νομικά. Φαντάσου τι θα μπορούσε να συμβεί αν είχα δείξει το πρόσωπο του παιδιού και πού θα μπορούσε να “παίξει” αυτή η εικόνα. Το λέω για να προσέχετε, γιατί είναι πολύ σοβαρό» ανέφερε χαρακτηριστικά.

EXETASTIKI_KONTRA_NEW
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Νέα κόντρα ΝΔ – ΠΑΣΟΚ για «κουμπαριές» – Επίθεση Κωνσταντοπούλου κατά πάντων

kleisto-sxoleio-louketo
ΕΛΛΑΔΑ

Ναύπλιο: Στο νοσοκομείο μαθητής, μετά από ρίψη κροτίδας σε σχολείο (video)

EKAB NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Παγκράτι: Αυτοκίνητο παρέσυρε και τραυμάτισε πεζό

opekepe
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: ΝΔ κατά Ανδρουλάκη – Θα διαγράψει τους κουμπαρους του που συνελήφθησαν στην Κρήτη; (Photo)

ADEDY_APERGIA
ΕΛΛΑΔΑ

ΑΔΕΔΥ: 24ωρη απεργία στις 16 Δεκεμβρίου

zante
ΕΛΛΑΔΑ

Στο ΔΙΚΕΠΑΖ το πίτμπουλ που τραυμάτισε θανάσιμα τον Λίο στη Ζάκυνθο: Παρακολουθείται από κτηνίατρο και εκπαιδευτή

tsimitselis_1012_1920-1080_new
LIFESTYLE

Γιάννης Τσιμιτσέλης για την περιπέτεια της υγείας του: «Εύχομαι κανείς από εσάς να μην πάθει αυτό που έπαθα» (videos)

GIORGOS_AFTIAS
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Επίτροπος Ενέργειας σε Γιώργο Αυτιά: «Χρηματοδοτούμε μέτρα για φθηνότερη ενέργεια»

syntaxiouhoi_new_123
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σύνταξη στα 794 ευρώ: Η γήρανση της φτώχειας και η σκληρή πραγματικότητα για 2,5 εκατ. συνταξιούχους

pierrakakis 7765- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Ύμνοι» διεθνών ΜΜΕ για την εκλογή Πιερρακάκη στο τιμόνι του Eurogroup - «Η εκδίκηση της Αθήνας»

