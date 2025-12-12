search
12.12.2025 11:01

MEGA: «Κλεφτές ματιές» από το επετειακό «Στο παρα 5 – 20 χρόνια μετά» – Η ημερομηνία μετάδοσης

12.12.2025 11:01
para pente new

Αναρίθμητες εκπλήξεις, μουσική, απολαυστικά στιγμιότυπα από τα παρασκήνια και ανέκδοτες ιστορίες από την εποχή του θρυλικού «Στο παρα 5» μαζί με νέες ιστορίες στις οποίες συνεισέφεραν οι φανατικοί τηλεθεατές της σειράς του Mega, περιλαμβάνει το εορταστικό «Στο παρα 5- 20 χρόνια μετά» το έχει σχεδόν ολοκληρωθεί.

Ο εμπνευστής και δημιουργός του, Γιώργος Καπουτζίδης, αλλά και οι άλλοι ηθοποιοί, της σουρεάλ παρέας ηρώων, δίνουν μικρές «δόσεις» από το επετειακό «Στο παρα 5» από τις προετοιμασίες των σκηνών και τα γυρίσματα του ειδικού προγράμματος, μέσα από τα σόσιαλ μίντια.

Ο Αργύρης Αγγέλου φροντίζει να προσδίδει σασπένς…

Και σαν μαρτυριάρης αποκαλύπτει, μαζί με την Ελένη Κρίτα, πληροφορίες για την ημέρα και ώρα μετάδοσης του αφιερώματος…

Στην παρασκηνιακή κάμερα του Mega η Έφη Παπαθεοδώρου– η θρυλική Θεοπούλα- λέει ποίο είναι το καλύτερο δώρο για τα φετινά Χριστούγεννα.

Λίγο μετά παρακολουθεί τη Σμαράγδα Καρύδη σε αυτοσχεδιαστική χοροραφία.

Και πάλι ο Αγγέλου έχει αναβάσει κλιπάκι από τις τελικές πρόβες αλλά και κανονικό γύρισμα στο ειδικά διαμορφωμένο πλατώ και με τη συμμετοχή κοινού που αγάπησε το «Στο παρα 5».

Το τηλεοπτικό κοινό έχει τον πρώτο λόγο σε όλη τη βραδιά, αφού είναι εκείνο το οποίο επέλεξε και ανέδειξε τις πιο λατρεμένες ατάκες και στιγμιότυπα, αλλά και τις κορυφαίες σκηνές της σειράς που φέρνουν χαμόγελα όλα αυτά τα χρόνια.

Η Ντάλια, η Ζουμπουλία, η Αγγέλα, ο Φώτης και ο Σπύρος θα χαρίσουν έναν αέρα αυτοσχεδιασμού στο σόου, αναβιώνοντας με τον δικό τους μοναδικό τρόπο στιγμές που αγαπήθηκαν όσο λίγες.

Το εορταστικόreunion πρόγραμμα «Στο παρα 5- 20 χρόνια μετά» έχει προγραμματιστεί να μεταδοθεί στις 23 Δεκεμβρίου στις 21.00.

