Τουρκία: Θύελλα στον χώρο των ΜΜΕ, συλλήψεις παρουσιαστών και δημοσιογράφων για ναρκωτικά, απάτες και «ξέπλυμα» μαύρου χρήματος

Σε κατάσταση αναστάτωσης τελεί ο χώρος των ΜΜΕ στην Τουρκία, μετά από μια σειρά συλλήψεων εξαιρετικά προβεβλημένων προσώπων της τηλεόρασης της χώρας, με βαριές κατηγορίες.

Συγκεκριμένα, ο Μεχμέτ Ακίφ Ερσόι, γνωστός τηλεοπτικός δημοσιογράφος και αρχισυντάκτης του Habertürk TV, τέθηκε υπό κράτηση στο πλαίσιο μιας συνεχιζόμενης έρευνας για ναρκωτικά. Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο έρευνας που διεξήγαγε η Εισαγγελία της Κωνσταντινούπολης. Εκδόθηκαν εντάλματα σύλληψης για οκτώ υπόπτους συνολικά, με τον Ερσόι και τρεις άλλους να τίθενται υπό κράτηση.

Μετά την είδηση της σύλληψης, το Ταμείο Ασφάλισης Καταθέσεων (TMSF) απάλλαξε τον Ερσόι από τη θέση του αρχισυντάκτη του Habertürk TV. Το TMSF ελέγχει τη διαχείριση του καναλιού από την κατάσχεσή του τον Σεπτέμβριο, στο πλαίσιο ξεχωριστής έρευνας. Το Habertürk TV ανήκει στην Can Holding, η οποία επί του παρόντος ερευνάται για σοβαρές οικονομικές κατηγορίες. Οι κατηγορίες αυτές περιλαμβάνουν «απάτη, φοροδιαφυγή και ξέπλυμα παράνομων κεφαλαίων μέσω σύνθετων χρηματοοικονομικών δραστηριοτήτων».

Το TMSF ανέλαβε τον έλεγχο του καναλιού και 120 άλλων εταιρειών που ανήκουν στον όμιλο. Η σύλληψη του Ερσόι έρχεται λίγες ημέρες μετά από ένα παρόμοιο περιστατικό που αφορούσε άλλες προσωπικότητες των ΜΜΕ. Την περασμένη εβδομάδα, οι τηλεοπτικές παρουσιάστριες Έλα Ρουμέισα Τσεμπετσί, Χαλντέ Σαρίογλου και Μελτέμ Ατσέτ συνελήφθησαν από τη Χωροφυλακή με την υποψία «χρήσης ναρκωτικών ή διεγερτικών ουσιών». Πριν αφεθούν ελεύθερες, έδωσαν δείγματα αίματος και μαλλιών.

O πατέρας του Ερσόι είναι από τους εκδότες του ( ισλαμικού) περιοδικού Σαλάμ και λόγω των πεποιθήσεων του πατέρα του ο συλληφθείς σπούδασε σε ισλαμικά λύκεια του εξωτερικού και έμαθε αραβικά. Μετά επέστρεψε στην Τουρκία και ολοκλήρωσε τις σπουδές του σε λύκειο και πανεπιστήμιο. Πλέον, κατηγορείται για υποβοήθηση χρήσης ναρκωτικών, και για την προώθηση γυναικών του περιβάλλοντός του για σεξουαλικές πράξεις με στόχο το οικονομικό όφελος.

