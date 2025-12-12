search
12.12.2025
12.12.2025

Δημήτρης Παπανώτας: «Αποφάσισα ότι έχω κακοποιηθεί αρκετά από τα media, δεν μπορώ να το ανεχτώ»

12.12.2025 13:01
Νομικά κατά ραδιοφωνικού σταθμού στη Θεσσαλονίκη ανακοίνωσε ότι έχει στραφεί ο Δημήτρης Παπανώτας, έπειτα από αναφορά στην προσωπική του ζωή και τη σεξουαλική του ταυτότητα.

Ο δημοσιογράφος υποστήριξε ότι άνθρωποι που δεν τον γνωρίζουν καν μιλούν για θέματα άκρως προσωπικά, ενώ τόνισε ότι έχει υποστεί κακοποίηση από τα media την οποία δεν προτίθεται να ανεχτεί άλλο.

«Αποφάσισα ότι έχω κακοποιηθεί αρκετά από τα media σε βαθμό που πια δεν μπορώ να το ανεχτώ. Ένας ραδιοφωνικός σταθμός στη Θεσσαλονίκη μίλησε για την προσωπική μου ζωή και για τη σεξουαλική μου ταυτότητα, άνθρωποι που δεν με ξέρουν καν» είπε, μιλώντας στην κάμερα του Buongiorno και πρόσθεσε:

«Έχω πάρει νομικά μέτρα εναντίον τους και είναι η πρώτη φορά που το κάνω. Είμαι αποφασισμένος να σταματήσω αυτή την αμετροέπεια και από εδώ και πέρα, σε συναδέλφους που δεν σέβονται τις απόψεις μου και τις αλλοιώνουν, θα κινούμαι νομικά. Μιλάμε για έναν αθλητικό σταθμό στη Θεσσαλονίκη, που είναι η πόλη μου, η οικογένειά μου, οι συγγενείς μου, η σχέση μου, η δουλειά μου. Είμαι 40 χρόνια στη δημοσιότητα και δεν νομίζω ότι έχω δώσει ποτέ δικαίωμα. Η αφορμή ήταν γελοία. Είπαν ότι η “woke ατζέντα” έχει στρέψει τη νεολαία σε σεξουαλικές παρεκκλίσεις και ότι τη δεκαετία του ’90 ήταν μόνο ο Παπανώτας και τώρα είναι όλοι. Δεν ξέρουν καν ότι εμένα η λεγόμενη woke ατζέντα με έφαγε από το Ευρωκοινοβούλιο».

