ΤΕΤΑΡΤΗ 08.04.2026 18:13
08.04.2026 16:29

Flashback από το 2008: Κωνσταντοπούλου και Στραβελάκης συγκρούστηκαν για το παραποιημένο βίντεο από τη δολοφονία Γρηγορόπουλου 

08.04.2026 16:29
Σφοδρή διαμάχη ξέσπασε μεταξύ του Νίκου Στραβελάκη και της Ζωής Κωνσταντοπούλου στην εκπομπή 10 Παντού στο OPEN.

Η ατμόσφαιρα άρχισε να «βράζει» όταν ο Νίκος Στραβελάκης διέκοψε τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, ώστε να τη ρωτήσει για την κριτική που δέχεται για τη στάση της στη δίκη των Τεμπών

«Δεν μπορεί να γίνει αυτό, δεν με αφήνετε να ολοκληρώσω μία φράση. Αισθάνεστε την ανάγκη να κάνετε αντίλογο και μετά δεν θα έχω χρόνο να μιλήσω», είπε η Ζωή Κωνσταντοπούλου.

«Ο κ. Πλακιάς, ο κ. Ψαρόπουλος, λένε ότι εσείς είστε το εμπόδιο στην απονομή της δικαιοσύνης», επέμεινε ο δημοσιογράφος.

«Εσείς  όπως και κάποιοι άλλοι θέλετε να προκαλέσετε μια αίσθηση διάρρηξης των συγγενών ή των συνηγόρων», αντέτεινε η Κωνσταντοπούλου.

Ο Στραβελάκης συνέχισε κάνοντας της παρατήρηση για τη διάρκεια των απαντήσεων της. Στο σημείο αυτό η Κωνσταντοπούλου ανέτρεξε στη δολοφονία του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου, «καρφώνοντας»το δημοσιογράφο για παραποιημένο βίντεο που είχε προβληθεί στο δελτίο που παρουσίαζε.

«Ακούστε κύριε Στραβελάκη, εγώ ήμουν συνήγορος στην υπόθεση Γρηγορόπουλου με ένα πλαστό βίντεο που προβλήθηκε στο δελτίο ειδήσεων που παρουσιάζατε εσείς, πήγαν να παρουσιάσουν τη δολοφονία σαν δήθεν επίθεση», είπε η Κωνσταντοπούλου.

Ο δημοσιογράφος αντέδρασε, λέγοντας ότι είχε επισημάνει στον αέρα πως ο ήχος ήταν παραποιημένος. «Δεν θυμάστε καλά. Εγώ είπα στον αέρα “βγάλτε τον ήχο γιατί είναι πλαστός”. Εγώ το είπα! Μην το παραλείπετε».

Η Κωνσταντοπούλου αναφέρθηκε στο ρόλο του εισαγγελέα στην υπόθεση Γρηγορόπουλου. «Είπε ο εισαγγελέας που είχε μια λαμπρή άνοδο στη συνέχεια ότι το να σηκώνει αστυνομικός όπλο και να πυροβολεί ευθεία με δύο βολές 15χρονα είναι ενδεχόμενος δόλος. Αυτά δείχνουν την κινητοποιήση μηχανισμών. Επικαλέστηκα το βίντεο, γιατί κάποιες υποθέσεις τις έχουν σώσει». 

«Δεν έχετε το δικαίωμα να αλλοιώνετε πραγματικά περιστατικά που με θίγουν προσωπικά. Δεν σας επιτρέπω. Όταν ήμουν στο δελτίο είπε πάρτε τον ήχο. Δημιουργήσατε εντύπωση», απάντησε ο Στραβελάκης.  

«Εσείς δημιουργήσατε εντύπωση τότε και πήγαμε στο δικαστήριο με τον Κορκονέα να λέει ότι αυτό το βίντεο είναι η αλήθεια. Κάναμε αγώνα στο δικαστήριο να αποδείξουμε ότι ήταν πλαστό το βίντεο που προβάλατε», συνέχισε η Κωνσταντοπούλου.

Ο δημοσιογράφος υπερασπίστηκε τη στάση του, λέγοντας «μεταδώσαμε ένα βίντεο, στο οποίο ο κεντρικός παρουσιαστής είπε ότι ο ήχος δεν είναι πραγματικός. Δεν είμαι στο μοντάζ, να ξέρω τι κάνει το μοντάζ».

ΤΕΤΑΡΤΗ 08.04.2026 18:13
nasa artemis II astronautes – new
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Artemis II: Το viral βίντεο από την αποστολή της NASA που πυροδότησε θεωρίες συνωμοσίας και η αλήθεια για το οπτικό υλικό

Xenofon-Kodiadis
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Κοντιάδης για ΟΠΕΚΕΠΕ: Οι επιλογές της κυβέρνησης είναι παραίτηση βουλευτών ή προκήρυξη εκλογών

netanyahu1
ΚΟΣΜΟΣ

WSJ: Το Ισραήλ ενημερώθηκε αργά για τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός και δεν χάρηκε καθόλου

