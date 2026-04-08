ΣΚΑΪ: «Πακετάρουν» για το Φάληρο από φθινόπωρο Νάνσυ Ζαμπέτογλου και Θανάσης Αναγνωστόπουλος

Άνευ «Στούντιο 4» θα είναι, όπως θρυλείται, από τη νέα σεζόν η ψυχαγωγική ΕΡΤ1, η οποία εκκινεί τις δημιουργικές διαδικασίες της για την διάδοχη κατάσταση του επιτυχημένου προγράμματος.

Έπειτα από περίπου έξι χρόνια, στην τρίτη «πολιορκία» οι παρουσιαστές του καθημερινού απογευματινού ψυχαγωγικού μαγκαζίνο της ΕΡΤ1, η Νάνσυ Ζαμπέτογλου και ο Θανάσης Αναγνωστόπουλος, τα είπαν, τα βρήκαν τα συμφώνησαν (από κάθε άποψη) να μετακινηθούν στον ΣΚΑΪ· για την ακρίβεια εκεί από όπου είχαν ξεκινήσει για το Ραδιομέγαρο της Αγίας Παρασκευής.

Το τηλεοπτικό δίδυμο από το 2017 μέχρι και το 2021- δηλαδή για τέσσερις σεζόν- παρουσίαζε στον σταθμό του Φαλήρου την εκπομπή «Dot.» κάθε Σάββατο και Κυριακή. Για την ιστορία, έπειτα από την μετακίνηση τους στην ΕΡΤ η εκπομπή στον ΣΚΑΪ συνεχίστηκε με τη Νάντια Μπουλέ και το Μίνωα Θεοχάρη για μια ακόμη σεζόν.

Από την επόμενη σεζόν φαίνεται ότι θα εγκατασταθούν στην πολύπαθη μεσημεριανοαπογευματινή ζώνη του ΣΚΑΪ.

Ο σταθμός του Φαλήρου δεν διαψεύδει αλλά και δεν επιβεβαιώνει, προς το παρόν, αφήνοντας ελεύθερη την ερμηνεία για την σιωπή. Τηλεοπτικοί τιτιβιστές περι το Ραδιομέγαρο της Αγίας Παρασκευής υποστηρίζουν ότι η μετακίνηση έχει «κλειδώσει».

Κατάληψη στην κορυφή της τηλεθέασης από το prime time του Alpha τη Μεγάλη Δευτέρα (6/4)

Αγκαλιά με την κορυφαία τηλεθέαση ο Alpha και τη Δευτέρα (6/4)

ΣΚΑΪ: Αφιέρωμα του «Prime Time» στον σύγχρονο γυναικείο μοναχισμό







