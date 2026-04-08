ΤΕΤΑΡΤΗ 08.04.2026 09:13
08.04.2026 08:46

ΣΚΑΪ: «Πακετάρουν» για το Φάληρο από φθινόπωρο Νάνσυ Ζαμπέτογλου και Θανάσης Αναγνωστόπουλος

stountio4_new

Άνευ «Στούντιο 4» θα είναι, όπως θρυλείται, από τη νέα σεζόν η ψυχαγωγική ΕΡΤ1, η οποία εκκινεί τις δημιουργικές διαδικασίες της για την διάδοχη κατάσταση του επιτυχημένου προγράμματος.

Έπειτα από περίπου έξι χρόνια, στην τρίτη «πολιορκία» οι παρουσιαστές του καθημερινού απογευματινού ψυχαγωγικού μαγκαζίνο της ΕΡΤ1, η Νάνσυ Ζαμπέτογλου και ο Θανάσης Αναγνωστόπουλος, τα είπαν, τα βρήκαν τα συμφώνησαν (από κάθε άποψη)  να μετακινηθούν στον ΣΚΑΪ· για την ακρίβεια εκεί  από όπου είχαν ξεκινήσει για το Ραδιομέγαρο της Αγίας Παρασκευής.

Το τηλεοπτικό δίδυμο  από το 2017 μέχρι και το 2021- δηλαδή για τέσσερις σεζόν- παρουσίαζε στον σταθμό του Φαλήρου την εκπομπή «Dot.» κάθε Σάββατο και Κυριακή. Για την ιστορία, έπειτα από την μετακίνηση τους στην ΕΡΤ η εκπομπή στον ΣΚΑΪ συνεχίστηκε με τη Νάντια Μπουλέ και το Μίνωα Θεοχάρη για μια ακόμη σεζόν.

Από την επόμενη σεζόν φαίνεται ότι θα εγκατασταθούν στην πολύπαθη μεσημεριανοαπογευματινή ζώνη του ΣΚΑΪ.

Ο σταθμός του Φαλήρου δεν διαψεύδει αλλά και δεν επιβεβαιώνει, προς το παρόν, αφήνοντας ελεύθερη την ερμηνεία για την σιωπή. Τηλεοπτικοί τιτιβιστές περι το Ραδιομέγαρο της Αγίας Παρασκευής υποστηρίζουν ότι η μετακίνηση έχει «κλειδώσει».

Διαβάστε επίσης:

Κατάληψη στην κορυφή της τηλεθέασης από το prime time του Alpha τη Μεγάλη Δευτέρα (6/4)

Αγκαλιά με την κορυφαία τηλεθέαση ο Alpha και τη Δευτέρα (6/4)

ΣΚΑΪ: Αφιέρωμα του «Prime Time» στον σύγχρονο γυναικείο μοναχισμό



google_news_icon

katsimixa-new
LIFESTYLE

Μαριάνα Κατσιμίχα: «Είχα τον φόβο σύγκρισης ότι δεν θα πετύχω γιατί θα είμαι πάντα η κόρη του τάδε» (Videos)

kefalogiannis 6665- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κεφαλογιάννης για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Στη δική μου περίπτωση υπάρχει μηδενική ζημία του δημοσίου»

profile omilos
BUSINESS

Profile: Ενσωματώνει την Contemi Solutions ενισχύοντας παρουσία στο Ηνωμένο Βασίλειο και επενδυτικές τεχνολογικές λύσεις

united_group_adv
BUSINESS

Νέο δίκτυο οπτικών ινών 600 χλμ της United Group ενισχύει συνδεσιμότητα Ελλάδα και Βαλκάνια

oikopeda nnew
ΕΛΛΑΔΑ

Καθαρισμός οικοπέδων 2026: Μέχρι πότε οι δηλώσεις και οι εργασίες – Τσουχτερά πρόστιμα

pikrodafni new
ΥΓΕΙΑ

ΕΟΔΥ: Ξεριζώστε τις πικροδάφνες, είναι τοξικές

iran kosmos giorti
ΚΟΣΜΟΣ

Μέση Ανατολή: ΗΠΑ, Ισραήλ και Ιράν συμφώνησαν για ανακωχή δύο εβδομάδων και ξεκινούν διαπραγματεύσεις - Το σχέδιο 10 σημείων της Τεχεράνης - Όλες οι εξελίξεις

opekepe
ΕΛΛΑΔΑ

«Παίρνουν εκατομμύρια και δεν ξέρουν πού είναι οι εκτάσεις τους»: Η ανώνυμη καταγγελία εργαζομένων στον ΟΠΕΚΕΠΕ το 2021 

papakwsta karamanlis skrekas
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δικογραφία ΟΠΕΚΕΠΕ: «Φτιάξτο, θα εκτεθούμε» έλεγε η Παπακώστα και «το ζητάει ο Καραμανλής, θα το κάνουμε» συνεργάτη του Λιβανού - Ο «χρήσιμος» Σκρέκας

Pao barca
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Euroleague: Ο Παναθηναϊκός ισοπέδωσε την Μπαρτσελόνα με 93-79 στη Βαρκελώνη και πάτησε εξάδα

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

katsimixa-new
kefalogiannis 6665- new
profile omilos
