Αγκαλιά με την κορυφαία τηλεθέαση ο Alpha και τη Δευτέρα (6/4)

Με το άνοιγμα της Μεγαλοβδομάδας ο Alpha άνοιξε τον «βηματισμό» του, το μερίδιό του ήταν και πάλι άνω του 14% και η διαφορά από τον ανταγωνισμό ήταν το λιγότερο 1,3%.
Καλύτερη ήταν η εκκίνηση του Mega συγκριτικά με την προπερασμένη Δευτέρα, με δυναμική λίγο πάνω από το 10% μπήκε στη νέα «μάχη» τηλεθέασης ο ΑΝΤ1, ο οποίος είχε χθες την πρεμιέρα της κωμικής σειράς «Σούπερ ήρωες» στη θέση του «Ράδιο αρβύλα».
Με φόρα από την Κυριακή συνέχισε ο ΣΚΑΪ, όπως επίσης και το Open, ενώ το Star παρουσίασε κάμψη. Πάνω από 3% αποκόμισε το MAK TV από τη μοιρασιά της χθεσινής πίτας τηλεθέασης ξεπερνώντας ακόμα και το ΕΡΤNews.
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
