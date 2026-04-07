search
ΤΡΙΤΗ 07.04.2026 20:06
search
MENU CLOSE
MEDIA

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

07.04.2026 18:58

Προσφυγή στη Δικαιοσύνη μελετά ο Γιώργος Κακούσης

giorgos_kakousis_facebook
@Facebook

Νέα τροπή μέσα σε λίγες ώρες, με κατεύθυνση τα δικαστήρια, φαίνεται να παίρνει η διένεξη που αναπτύχθηκε ανάμεσα στην ΕΡΤ και τον δημοσιογράφο Γιώργο Κακούση.

Ο Κακούσης, σε όσα αναφέρει η ΕΡΤ, ότι πήρε πρωτοβουλία και αποχώρησε μέχρι να διαλευκανθεί η υπόθεση ΓΣΕΕ, επανήλθε κάνοντας λόγο για δημιουργία εντυπώσεων, «αντί να παλέψουν με τις φοβίες τους», όπως αναφέρει στην επικαιροποιημένη ανάρτηση του στα σόσιαλ μίντια.

«Ό,τι λέω, το λέω με το όνομα μου και την υπογραφή μου αλλά κάποιοι “κύκλοι” εξακολουθούν ανωνύμως να επιχειρούν να δημιουργήσουν εντυπώσεις αντί να παλέψουν με τις φοβίες τους. Παραθέτω λοιπόν το παρακάτω link του ertnews, από τις 6 Φεβρουαρίου, στις 2 πρώτες παραγράφους του οποίου φαίνεται ξεκάθαρα ότι αυτός που ανέλαβε τη πρωτοβουλία να “παγώσει”(!) τη συνεργασία μου με την ΕΡΤ δεν ήμουν εγώ!».

«Κρείττον του λαλείν το σιγάν», σημείωσε, στην επικαιροποίηση της ανάρτησής του, ο δημοσιογράφος, ο οποίος εξετάζει τις δυνατότητες που δίνει ο νόμος σχετικά με τη σύμβαση συνεργασίας του και το τεκμήριο της αθωότητας.

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
monahes
DOLOFONIA_KALAMARIA
w07-190632sia006616a099
guernica picasso – new
Soros
Δείτε όλες τις ειδήσεις
PODCAST PAPADOPOYLOS SITE 05.04
papakwsta karamanlis skrekas
pikrodafni new
kozu new
trump_war_new
Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

monahes
DOLOFONIA_KALAMARIA
w07-190632sia006616a099
1 / 3