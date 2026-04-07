Προσφυγή στη Δικαιοσύνη μελετά ο Γιώργος Κακούσης

Νέα τροπή μέσα σε λίγες ώρες, με κατεύθυνση τα δικαστήρια, φαίνεται να παίρνει η διένεξη που αναπτύχθηκε ανάμεσα στην ΕΡΤ και τον δημοσιογράφο Γιώργο Κακούση.

Ο Κακούσης, σε όσα αναφέρει η ΕΡΤ, ότι πήρε πρωτοβουλία και αποχώρησε μέχρι να διαλευκανθεί η υπόθεση ΓΣΕΕ, επανήλθε κάνοντας λόγο για δημιουργία εντυπώσεων, «αντί να παλέψουν με τις φοβίες τους», όπως αναφέρει στην επικαιροποιημένη ανάρτηση του στα σόσιαλ μίντια.

«Ό,τι λέω, το λέω με το όνομα μου και την υπογραφή μου αλλά κάποιοι “κύκλοι” εξακολουθούν ανωνύμως να επιχειρούν να δημιουργήσουν εντυπώσεις αντί να παλέψουν με τις φοβίες τους. Παραθέτω λοιπόν το παρακάτω link του ertnews, από τις 6 Φεβρουαρίου, στις 2 πρώτες παραγράφους του οποίου φαίνεται ξεκάθαρα ότι αυτός που ανέλαβε τη πρωτοβουλία να “παγώσει”(!) τη συνεργασία μου με την ΕΡΤ δεν ήμουν εγώ!».

«Κρείττον του λαλείν το σιγάν», σημείωσε, στην επικαιροποίηση της ανάρτησής του, ο δημοσιογράφος, ο οποίος εξετάζει τις δυνατότητες που δίνει ο νόμος σχετικά με τη σύμβαση συνεργασίας του και το τεκμήριο της αθωότητας.

