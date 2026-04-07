«Thunder Road»: Ο Ντένις Κουέιντ ετοιμάζεται να κάνει τον… γκαζιάρη στη νέα δραματική σειρά για τους αγώνες NASCAR

Η σειρά «Thunder Road» είναι σαν το «Yellowstone» αλλά με πολλά περισσότερα άλογα που όμως «κρύβονται» κάτω από καπό αυτοκινήτων και τρέχουν αγώνες NASCAR.

Ο Ντένις Κουέιντ (Dennis Quaid) πρωταγωνιστεί στην σειρά του AMC και κάνει τον πάτερ φαμίλια της οικογένειας Γουίτλοκ, Ντουέιν, με μακρά παράδοση στους αγώνες αυτοκινήτων και βαθιές ρίζες σε λοφώδη περιοχή στις νότιες εξοχές της χώρας.

Στο επίκεντρο της ιστορίας η οικογένεια Γουίτλοκ, οι δυναμικές και οι σχέσεις μεταξύ των μελών της ενταγμένη σε ένα περιβάλλον, αυτό του μηχανοκίνητου αθλητισμού με σκληρούς ανταγωνισμούς και συναρπαστικές ιστορίες γύρω από ένα από τις πιο εμβληματικές αθλητικές διοργανώσεις των ΗΠΑ.

Ο Ντουέιν Γουίτλοκ του Κουέιντ είναι μια θεωρητική επιβλητική φιγούρα που «έχτισε» μια ολόκληρη αυτοκρατορία, και έκανε «όνομα», γνωστός στο χώρο του NASCAR ως «The Wrecking Ball» – ένας ζωντανός θρύλος, με αναμετρήσεις υπο το φεγγαρόφωτο σε χωμάτινες πίστες, ο οποίος αρνείται να καταθέσει τα «όπλα» και το «στέμμα».

Dennis Quaid is set to star in a series about the world of NASCAR, currently in development at AMC.



The show is described as "a multi-generational saga of the Whitlock family, whose legacy in stock car racing is as deep as the family’s ties to the southern hill country roots… pic.twitter.com/4QWC6qptLZ April 1, 2026

Μέσα από την οικογένεια Γουίτλοκ η σειρά επιχειρεί με διεισδυτική ματιά να αφηγηθεί την ιστορία για μια εργατική τάξη μαστόρων αυτοκινήτων, που πιάνουν τα χέρια τους στα πρόθυρα της εξαφάνισης.

Ο Ντένις Κουέιντ έρχεται έπειτα από συμμετοχή στην αστυνομική θριλερική σειρά «Happy Face» και τη σειρά γουέστερν «Lawmen: Bass Reeves» για τους πρώτους αφροαμερικανούς σερίφηδες των ΗΠΑ, δυτικά του ποταμού Μισισίπι, αμφότερες του Paramount+.

Η παραγωγή επεισοδίων αναμένεται να αρχίσει εντός του καλοκαιριού, καθώς το καστ των ηθοποιών τώρα αρχίζει να σχηματίζεται.

