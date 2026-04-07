ΤΡΙΤΗ 07.04.2026 16:39
«Thunder Road»: Ο Ντένις Κουέιντ ετοιμάζεται να κάνει τον… γκαζιάρη στη νέα δραματική σειρά για τους αγώνες NASCAR

dennis-quaid_0704_1920-1080_new
credit: AP

Η σειρά «Thunder Road» είναι σαν το «Yellowstone» αλλά με πολλά περισσότερα άλογα που όμως «κρύβονται» κάτω από καπό αυτοκινήτων και τρέχουν αγώνες NASCAR.

Ο Ντένις Κουέιντ (Dennis Quaid) πρωταγωνιστεί στην σειρά του AMC και κάνει τον πάτερ φαμίλια της οικογένειας Γουίτλοκ, Ντουέιν, με μακρά παράδοση στους αγώνες αυτοκινήτων και βαθιές ρίζες σε λοφώδη περιοχή στις νότιες εξοχές της χώρας.

Στο επίκεντρο της ιστορίας η οικογένεια Γουίτλοκ, οι δυναμικές και οι σχέσεις μεταξύ των μελών της ενταγμένη σε ένα περιβάλλον, αυτό του μηχανοκίνητου αθλητισμού με σκληρούς ανταγωνισμούς και συναρπαστικές ιστορίες γύρω από ένα από τις πιο εμβληματικές αθλητικές διοργανώσεις των ΗΠΑ.

Ο Ντουέιν Γουίτλοκ του Κουέιντ είναι μια θεωρητική επιβλητική φιγούρα που «έχτισε» μια ολόκληρη αυτοκρατορία, και έκανε «όνομα», γνωστός στο χώρο του NASCAR ως «The Wrecking Ball» – ένας ζωντανός θρύλος, με αναμετρήσεις υπο το φεγγαρόφωτο σε χωμάτινες πίστες, ο οποίος αρνείται να καταθέσει τα «όπλα» και το «στέμμα».

Μέσα από την οικογένεια Γουίτλοκ η σειρά επιχειρεί με διεισδυτική ματιά να αφηγηθεί την ιστορία για μια εργατική τάξη μαστόρων αυτοκινήτων, που πιάνουν τα χέρια τους στα πρόθυρα της εξαφάνισης.

Ο Ντένις Κουέιντ έρχεται έπειτα από συμμετοχή στην αστυνομική θριλερική σειρά «Happy Face» και τη σειρά γουέστερν «Lawmen: Bass Reeves» για τους πρώτους αφροαμερικανούς σερίφηδες των ΗΠΑ, δυτικά του ποταμού Μισισίπι, αμφότερες του Paramount+.

Η παραγωγή επεισοδίων αναμένεται να αρχίσει εντός του καλοκαιριού, καθώς το καστ των ηθοποιών τώρα αρχίζει να σχηματίζεται.

Διαβάστε επίσης:

Οι πρωταγωνίστριες του «Άγγελοι του Τσάρλι» συναντήθηκαν ξανά για τα 50 χρόνια της σειράς

MEGA: Αφιέρωμα – φόρος τιμής στη μνήμη της Μαρινέλλας το Μ. Σάββατο (11/4)

Ένταση ανάμεσα σε Λιανό και Αρναούτογλου στο ραδιόφωνο: «Πολιτικοποιείς την εκπομπή» – «Νομίζω ότι πρέπει να ξανακοιμηθείς» (Video)

IMG_1967
ΘΕΑΤΡΟ

Οι «πολίτες β’ κατηγορίας» του Brian Friel σε σκηνοθεσία Τζένης Κόλλια – Το κράτος θα τους ονομάσει τρομοκράτες, οι θεατές θα δουν την αλήθεια | Στις 7 Μαΐου στο Θέατρο Τζένη Καρέζη

papastavrou_stavros
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συσκέψεις Παπασταύρου με φορείς για την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού και την ηλεκτροδότηση ενόψει Πάσχα

iran_0304_1920-1080_new
ΚΟΣΜΟΣ

Το Ιράν τελειώνει την επικοινωνία με ΗΠΑ, μετά την απειλή Τραμπ να εξαφανίσει «ολόκληρο τον πολιτισμό» του – Άγριο σφυροκόπημα σε Χαργκ και σιδηροδρομικό δίκτυο – Live

ert_kakousis_0704_1920-1080_new
MEDIA

Η ΕΡΤ απαντά στους ισχυρισμούς του Γιώργου Κακούση

gavin newsom 77- new
ΚΟΣΜΟΣ

Washington Post: «Απέναντι» στον Νετανιάχου οι πιθανοί υποψήφιοι των Δημοκρατικών – Εκτός κούρσας όσοι είναι υπέρ του Ισραήλ

PODCAST PAPADOPOYLOS SITE 05.04
PODCASTS

Podcast - Πρέσβης Βασίλης Παπαδόπουλος: «Ο Πούτιν αδυνατεί να κατακτήσει τα ουκρανικά εδάφη - Δεν βλέπω διέξοδο σ’ αυτόν τον πόλεμο»

papakwsta karamanlis skrekas
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δικογραφία ΟΠΕΚΕΠΕ: «Φτιάξτο, θα εκτεθούμε» έλεγε η Παπακώστα και «το ζητάει ο Καραμανλής, θα το κάνουμε» συνεργάτη του Λιβανού - Ο «χρήσιμος» Σκρέκας

trump_war_new
ΚΟΣΜΟΣ

Εκρήξεις στο νησί Χαργκ, βομβαρδισμοί σε Τεχεράνη και Λίβανο - Φρουροί της Επανάστασης: «Θα σας στερήσουμε το πετρέλαιο για χρόνια» - Όλες οι εξελίξεις

kozu new
ΚΟΣΜΟΣ

Το «Koru» του Τζεφ Μπέζος, το πλωτό παλάτι των 500 εκατ. που δεν χωρά στα λιμάνια

pikrodafni new
ΥΓΕΙΑ

ΕΟΔΥ: Ξεριζώστε τις πικροδάφνες, είναι τοξικές

