Ένταση ανάμεσα σε Λιανό και Αρναούτογλου στο ραδιόφωνο: «Πολιτικοποιείς την εκπομπή» – «Νομίζω ότι πρέπει να ξανακοιμηθείς» (Video)

Ένταση με αφορμή τα πολιτικά ζητήματα επικράτησε ανάμεσα στον Γρηγόρη Αρναούτογλου και τον Γιώργο Λιανό κατά τη διάρκεια της ραδιοφωνικής τους εκπομπής στον Sfera 102,2.

Το εν λόγω απόσπασμα προβλήθηκε στο «Πρωινό» του Γιώργου Λιάγκα. Σε αυτό, ακούμε τη συζήτηση ανάμεσα στους δυο παρουσιαστές να εντείνεται και τους τόνους να ανεβαίνουν…

Ακολούθησε ο εξής διάλογος:

Γιώργος Λιανός: Ό,τι είπες εσύ το πρωί, το είπε ο Μητσοτάκης μετά από 7 ώρες

Γρηγόρης Αρναούτογλου: Είσαι μία σύγχρονη αντιπολίτευση από την πρώτη μέρα που ξεκίνησε, και καλά κάνεις

Γ.Λ: Δεν είμαι μια σύγχρονη αντιπολίτευση

Γ.Α: Όχι, όχι, όχι

Γ.Λ: Εσύ με βάζεις σε αυτή τη θέση, γιατί σου αρέσει να διχάζεις… Εσύ πολιτικοποιείς την εκπομπή και είναι μεγάλο λάθος αυτό που κάνεις

Γ.Α: Εσύ πολιτικοποιείς την εκπομπή, κάθε φορά που λέμε κάτι για τη Νέα Δημοκρατία είσαι απέναντι. Δεν έχεις πει ποτέ και κάτι καλό, αλλά δικαίωμά σου

Γ.Λ: Έχω πει πολλά καλά. Έχω πει πολλά καλά για τη Νέα Δημοκρατία

Γ.Α: Εγώ δεν θυμάμαι κανένα, αλλά πάντως θέλω να ξέρεις ότι δεν ψήφισα Νέα Δημοκρατία. Δεν έχεις μάθει να έχεις αντίλογο Γιώργο, μόνο από τον Παναγή για να γελάτε

Γ.Λ: Έχω μάθει πάρα πολύ να έχω αντίλογο και έχω μάθει να στηρίζομαι και σε αντικειμενικά επιχειρήματα

Γ.Α: Ωραία. Όταν θα μάθεις λοιπόν να έχεις αντίλογο, τότε θα απαντήσεις σε αυτά που σου λέω και μην μιλάς με τον Παναγή, ωραία; Σε ακούω, απαντάω. Τι πρέπει να κάνω; Πώς είναι η συζήτηση δηλαδή, τι πρέπει να κάνω; Δεν κατάλαβα, να χορεύω;

Γ.Λ: Μόλις μου είπες ότι δεν έχω μάθει στον αντίλογο, σου λέω «έχω μάθει στον αντίλογο» και μετά επαναλαμβάνεις ότι δεν έχω μάθει στον αντίλογο

Γ.Α: Μα αυτό σου λέω λοιπόν, ότι αυτό που κάνουμε είναι συζήτηση. Μου λες «δεν έχω μάθει να κάνω συζήτηση», αφού συζήτηση κάνουμε. Τι κάνουμε; Σε ακούω, απαντάω. Νομίζω, ότι λίγο πρέπει να ξανακοιμηθείς όμως, σου το ξαναλέω

Γ.Λ: Ίσως δεν έχεις κοιμηθεί καθόλου, έχεις έρθει σερί;

Γ.Α: Κοιμήθηκα πολύ καλά

Διαβάστε επίσης:

Associated Press: Σχεδιάζει μείωση προσωπικού και αλλαγές στο μοντέλο κάλυψης στο πλαίσιο διαρθρωτικού ανασχεδιασμού

Mega: Το «Mega Stories» στο Άγιο Όρος και τη Μονή Βατοπεδίου – Ντοκιμαντέρ σε δύο μέρη

Ο Alpha «κλείδωσε» ένα ακόμη Σαββατοκύριακο (4,5/4) στην κορυφή της τηλεθέασης