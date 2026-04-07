Associated Press: Σχεδιάζει μείωση προσωπικού και αλλαγές στο μοντέλο κάλυψης στο πλαίσιο διαρθρωτικού ανασχεδιασμού

Σχέδιο κάποιων δεκάδων απολύσεων στο προσωπικό, που κατά κύριο λόγο έχει στις ΗΠΑ στο πλαίσιο ευρύτερης αναδιάρθρωσης στη λειτουργία του ετοιμάζεται να εφαρμόσει το Associated Press, ώστε να περιορίσει την υπερβολική έντυπη κάλυψη εσωτερικής – τοπικής – επικαιρότητας να δώσει έμφαση στο οπτικοακουστικό περιεχόμενο και σε κάλυψη ειδησεογραφίας εθνικής εμβέλειας.

Αυτά ανακοίνωσαν, η Τζούλι Πέις, διευθύντρια και ανώτερη αντιπρόεδρος του AP και η Κριστίν Χάιτμαν, διευθύντρια οικονομικών του ιστορικού πρακτορείου ειδήσεων, παγκοσμίως, σύμφωνα με σχετικό δημοσιευμα του ίδiου του ειδησεογραφικού οργανισμού και άλλων σχετικών διεθνών ΜΜΕ.

«Δεν είμαστε εκδοτικός οργανισμός Τύπου και δεν είμαστε εδώ και αρκετό καιρό», δήλωσε η Πέις σε συνέντευξη.

Στο πλαίσιο των διαρθρωτικών αλλαγών το AP θα εφαρμόσει αρχικά πρόγραμμα εθελούσιας εξόδου και εφόσον δεν τύχει της ανταπόκρισης που προσδοκά τότε μόνον, όπως υποστηρίζεται, θα προχωρήσει σε απολύσεις.

Οι περικοπές θέσεις θα επηρεάσουν κυρίως την ομάδα ειδήσεων του AP στις ΗΠΑ, αλλά το Ασοσιέιτεντ αναζητά και έναν μικρό αριθμό δημοσιογράφων εκτός ΗΠΑ που θα ήθελε να ενταχθεί στο πρόγραμμα εθελούσιας εξόδου, προτού καταφύγει σε πιθανές απολύσεις.

Το AP αρνήθηκε να πει ακριβώς πόσοι υπάλληλοι θα επηρεαστούν, αλλά σημείωσε ότι οι περικοπές θα επηρεάσουν λιγότερο από το 5% του παγκόσμιου εργατικού δυναμικού του.

Τα στελέχη του δεν διευκρίνισαν τον τρέχοντα αριθμό των εργαζομένων παγκοσμίως, όμως οργανισμοί που ασχολούνται με τον χώρο των διεθνών μίντια υποστηρίζουν πως το προσωπικό του AP υπολογίζεται σε περίπου 3.700 άτομα σε 240 γραφεία που λειτουργεί παγκοσμίως ο μη κερδοσκοπικός δημοσιογραφικός οργανισμός με έτος ίδρυσης το 1846.

Το AP ιδρύθηκε ως συλλογικότητα εφημερίδων της Νέας Υόρκης προκειμένου να επιμεριστούν το κόστος της δημοσιογραφίας εκτός της εμβέλειας τους.

Σήμερα τα πράγματα είναι πολύ διαφορετικά. Συντελείται στροφή στο digital περιεχόμενο και είναι ραγδαία η άνοδος του οπτικοακουστικού περιεχομένου.

Οι διαρθρωτικές αλλαγές γίνονται, όπως ειπώθηκε, σε χρονική στιγμή κατά την οποία το Πρακτορείο δεν αντιμετωπίζει ζητήματα, θέλει όμως να συμβαδίζει με τις εξελίξεις.

Παρά τις αλλαγές – η εταιρεία έχει διπλασιάσει τον αριθμό των βιντεοδημοσιογράφων που απασχολεί στις Ηνωμένες Πολιτείες από το 2022 – έχουν παραμείνει «απομεινάρια» μιας δομής προσωπικού που δημιουργήθηκε σε μεγάλο βαθμό για να παρέχει ιστορίες σε εφημερίδες και ραδιοτηλεοπτικούς φορείς σε μεμονωμένες πολιτείες.

Τα έσοδα από αυτήν την ομάδα έχουν μειωθεί κατά 25% τα τελευταία χρόνια, ενώ τα έσοδα από τις εταιρείες τεχνολογίας έχουν αυξηθεί περίπου κατά 200%, σημείωσε η Χάιτμαν.

Πάντως το Associated Press, το οποίο ανήκει σε 1.500 εφημερίδες των ΗΠΑ ημερήσιας κυκλοφορίας, αποτελεί έναν κερδοφόρο οργανισμό, κατά τα λεγόμενα των επικεφαλής του με σταθερά έσοδα σε ότι αφορά στις ΗΠΑ, διατηρώντας γραφεία και στις 50. «Δεν συμβαίνει επειδή το κοινό και τα έσοδά μας συρρικνώνονται, αλλά επειδή το κοινό και τα έσοδά μας προέρχονται από διαφορετικά μέρη», είπε η Χάιτμαν.

Τα τελευταία χρόνια, η επιχείρηση του AP έχει εξελιχθεί ώστε να εξαρτάται λιγότερο από τα έσοδα των τοπικών εφημερίδων και περισσότερο από ένα ευρύτερο σύνολο πελατών, συμπεριλαμβανομένων των ψηφιακών μέσων, των ραδιοτηλεοπτικών φορέων και των μη ειδησεογραφικών εταιρειών.

Πριν από δύο χρόνια, δύο από τους μεγαλύτερους ομίλους εφημερίδων της χώρας, η USA Today (πρώην Gannett) και η McClatchy, δήλωσαν ότι θα σταματούσαν τις αδειοδοτήσεις για το ειδησεογραφικό περιεχόμενο του AP, επικαλούμενοι το κόστος.

Σήμερα, το AP παραχωρεί με άδεια το δημοσιογραφικό έργο του, συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων για τις εκλογές, σε μια σειρά από τεχνολογικούς γίγαντες, όπως οι Google, OpenAI, Kalshi, Microsoft και Amazon.

«Το AP απασχολεί εκατοντάδες ταλαντούχους δημοσιογράφους που είναι πρόθυμοι και ικανοί να προσαρμοστούν στο μεταβαλλόμενο τοπίο των μέσων ενημέρωσης», ανέφερε το συνδικάτο των δημοσιογράφων σε ανακοίνωσή του. «Ωστόσο, η εταιρεία αρνείται να τους προσφέρει την κατάλληλη εκπαίδευση και εργαλεία. Αντ’ αυτού, το AP συνεχίζει να απαλλάσσεται από έμπειρο προσωπικό και να φλερτάρει με την τεχνητή νοημοσύνη, αγνοώντας την ευκαιρία να διαφοροποιήσει τις ειδήσεις του AP ως ειδήσεις που δημιουργούνται και θα δημιουργούνται πάντα από ανθρώπους, επαγγελματίες δημοσιογράφους». Το AP, εξάλλου, ίδρυσε έναν ανεξάρτητο, μη κερδοσκοπικό αδελφό οργανισμό το 2024, με την ονομασία AP Fund for Journalism, με σκοπό να συγκεντρώσει τουλάχιστον 100 εκατ. δολάρια για την επέκταση της κάλυψης των πολιτειακών και τοπικών ειδήσεων. Στόχος του είναι να έχει 150 συμμετέχοντα ειδησεογραφικά γραφεία μέχρι το τέλος του έτους.

