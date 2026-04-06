ΔΕΥΤΕΡΑ 06.04.2026 21:22
06.04.2026 19:34

Ο Alpha «κλείδωσε» ένα ακόμη Σαββατοκύριακο (4,5/4) στην κορυφή της τηλεθέασης

tileorasi

Νέο ρεκόρ παραμονής στην πρώτη θέση τηλεπροτιμήσεις κατάφερε ο Alpha  με τις επιδόσεις του Σαββατοκύριακου που μας πέρασε, συμπληρώνοντας 15 ημέρες σερί (22/3-5/4). Το προηγούμενο- 14 ημέρες- καταγράφηκε από τη Nielsen μεταξύ 28/2 και 13/3.

Για μόλις 0,1% δεν είδε το 12 στο κύριο μέρος του μεριδίου του το Mega, ενώ ΑΝΤ1, Star και Open «συγκατοίκησαν» στις τρίτη θέση καθώς εμφάνισαν την ίδια ακριβώς επίδοση. Ειδικά για το Open to 7,3% συγκαταλέγεται στα υψηλότερα μεγέθη της σεζόν μέχρι τώρα με ρεκόρ το 8,9% στις 2 Μαρτίου. 

Η αλλαγή στάσης του τηλεοπτικού κοινού απέναντι στα κανάλια εθνικής εμβέλειας η οποία άρχισε να καταγράφεται, ως συνήθως από την Παρασκευή, έφθασε στο αποκορύφωμα της την Κυριακή.

Την Κυριακή εξάλλου το μερίδιο του ΕΡΤ2ΣΠΟΤ διπλασιάστηκε σε σχέση με εκείνο του Σαββάτου χάρη στην αλα «Μπεν Χουρ» απευθείας μετάδοση των εκδηλώσεων για την επέτειο της ηρωικής εξόδου του Μεσολογγίου.

Kriti
KALPI-123-NEW
kanye west 665- new
marinakis_briefing_new_123
PODCAST PAPADOPOYLOS SITE 05.04
PODCAST DELAPORTAS SITE 04.04
papakwsta karamanlis skrekas
mitsotakis sxoinas kastanidis karystianou
polakis-lazaridis
Kriti
KALPI-123-NEW
