Ο Alpha «κλείδωσε» ένα ακόμη Σαββατοκύριακο (4,5/4) στην κορυφή της τηλεθέασης

Νέο ρεκόρ παραμονής στην πρώτη θέση τηλεπροτιμήσεις κατάφερε ο Alpha με τις επιδόσεις του Σαββατοκύριακου που μας πέρασε, συμπληρώνοντας 15 ημέρες σερί (22/3-5/4). Το προηγούμενο- 14 ημέρες- καταγράφηκε από τη Nielsen μεταξύ 28/2 και 13/3.

Για μόλις 0,1% δεν είδε το 12 στο κύριο μέρος του μεριδίου του το Mega, ενώ ΑΝΤ1, Star και Open «συγκατοίκησαν» στις τρίτη θέση καθώς εμφάνισαν την ίδια ακριβώς επίδοση. Ειδικά για το Open to 7,3% συγκαταλέγεται στα υψηλότερα μεγέθη της σεζόν μέχρι τώρα με ρεκόρ το 8,9% στις 2 Μαρτίου.

Η αλλαγή στάσης του τηλεοπτικού κοινού απέναντι στα κανάλια εθνικής εμβέλειας η οποία άρχισε να καταγράφεται, ως συνήθως από την Παρασκευή, έφθασε στο αποκορύφωμα της την Κυριακή.

Την Κυριακή εξάλλου το μερίδιο του ΕΡΤ2ΣΠΟΤ διπλασιάστηκε σε σχέση με εκείνο του Σαββάτου χάρη στην αλα «Μπεν Χουρ» απευθείας μετάδοση των εκδηλώσεων για την επέτειο της ηρωικής εξόδου του Μεσολογγίου.

Επιφυλακτικός ο Πορτοσάλτε για τις κυβερνητικές ανακοινώσεις: «Θέλουμε να καταργήσουμε το ρουσφέτι; Δεν έχω πειστεί»

Παναγιώτης Στάθης για Γιώργο Παπαδάκη: «Είναι εξαιρετικά δύσκολο να αντικαταστήσεις το ιστορικότερο πρόσωπο της ελληνικής τηλεόρασης» (Video)

«Mετά από αυτό που έκανες στα ματάκια σου, δεν θα σου ξεφεύγει τίποτα»: Το σχόλιο του Σιωμόπουλου και η απάντηση της Στέλλας Γκαντώνα