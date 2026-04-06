Παναγιώτης Στάθης για Γιώργο Παπαδάκη: «Είναι εξαιρετικά δύσκολο να αντικαταστήσεις το ιστορικότερο πρόσωπο της ελληνικής τηλεόρασης» (Video)

Στη συνεργασία τους στο «Καλημέρα Ελλάδα» αναφέρθηκαν Παναγιώτης Στάθης και Στέφανος Σίσκος σε μια διπλή τηλεοπτική τους συνέντευξη στην εκπομπή «The 2night Show».

Καλεσμένοι του Γρηγόρη Αρναούτογλου, οι δυο τους αναφέρθηκαν -μεταξύ άλλων- στην αλλαγή τηλεοπτικού παρτενέρ που χρειάστηκε να γίνει κατά τη διάρκεια της σεζόν.

«Οποιαδήποτε ανατροπή κυρίως μεσούσης της χρονιάς είναι δύσκολη, δεν είναι εύκολο να ισορροπήσεις αλλά προφανώς έπρεπε κάτι να κάνουμε για να βρούμε έναν βηματισμό καλύτερο, για να το κάνουμε αλλιώς τέλος πάντων. Δεν είναι ευχάριστο, καθόλου. Σε αυτές τις περιπτώσεις το ζητούμενο είναι να βρεις έναν τρόπο να το κάνεις διαφορετικά, να βρεις τον βηματισμό που πρέπει να κινηθείς. Η τηλεόραση είναι δύσκολο πράγμα, άγριο πράγμα, πρέπει να προσπαθείς να βρεις κάτι που θα σε πάει καλύτερα, που θα βελτιώσει τη δομή της εκπομπής» είπε ο Παναγιώτης Στάθης αποκαλύπτοντας στη συνέχεια πώς ο Στέφανος Σίσκος πήρε τη θέση του συμπαρουσιαστή, μετά την αποχώρηση της Άννας Λυβαθυνού από την εκπομπή.

«Είδαμε κάποιους ανθρώπους αλλά ο Στέφανος από την αρχή ήταν ένα πρόσωπο που “κουμπώνει” και στο ύφος της εκπομπής και σε μένα πολύ, έχουμε πολύ καλή χημεία. Δεν κρίνεται η επάρκεια κάποιου σε μία αλλαγή. Το θέμα είναι αν κουμπώνουν δύο πρόσωπα μεταξύ τους. Στην προκειμένη με τον Στέφανο εισακούστηκα και εγώ και ο σταθμός το εξέτασε και το είδε» ανέφερε.

«Είναι εξαιρετικά δύσκολο να αντικαταστήσεις το ιστορικότερο πρόσωπο της ελληνικής τηλεόρασης, τον Γιώργο Παπαδάκη, στην ιστορικότερη εκπομπή», είπε στη συνέχεια ο Παναγιώτης Στάθης, επισημαίνοντας ότι είναι εξαιρετικά δύσκολο και για τον τηλεθεατή να δει ένα άλλο πρόσωπο στον δέκτη του μετά από 35 ολόκληρα χρόνια.

«Είναι ρουτίνα αυτό. Τη μία μέρα να μην πας από τον ίδιο δρόμο που πας συνήθως και κάτι σε παραξενεύει. Σκέψου, 35 χρόνια να πατάς το κουμπί και να βλέπεις τον άνθρωπο που θες να δεις κάθε πρωί για να ενημερωθείς. Αυτό είναι κάτι αδιανόητο για τον άλλον» τόνισε.

