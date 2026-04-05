Εφημερίδες: Οι τίτλοι από τα πρωτοσέλιδα της Κυριακής (Video)

Πολλά και διαφορετικά είναι τα θέματα που φιλοξενούν στα πρωτοσέλιδά τους οι κυριακάτικες εφημερίδες.
ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ: “Δοκιμάζονται οι αντοχές της κυβέρνησης”
ΤΟ ΒΗΜΑ της Κυριακής: “Ιλαροτραγωδία στο Μαξίμου”
Real news: “Έρχεται επιδότηση στο ρεύμα!”
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ: “Ή αλλάζει ή βουλιάζει”
Κυριακάτικη ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: “Παραιτηθείτε κ. Μητσοτάκη!”
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ της Κυριακής: “Αντεπίθεση Μητσοτάκη και κάλπες το ’27”
ΕΣΤΙΑ: “Εκλογές στις 28 Ιουνίου εισηγείται ο Υπουργός Εσωτερικών”
Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: “Στα “στενά” του Απριλίου”
Κυριακάτικη ΚONTRA: “Ο κύβος ερρίφθη: Πανέτοιμος ο Τσίπρας για τη μεγάλη επιστροφή”
Η ΑΥΓΗ της Κυριακής: “9 δικογραφίες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ”
Documento: “Σοκ και δέος με Μυλωνάκη”
Το ΠΑΡΟΝ της Κυριακής: “Σενάρια τρόμου εν μέσω σκανδάλων”
