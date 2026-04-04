ΟΠΕΚΕΠΕ: Στο εξωτερικό η …χάρη του – Τι γράφει ο διεθνής Τύπος για το σκάνδαλο (Video)

Αιχμηρούς τίτλους αφιερώνουν τα κορυφαία μέσα ενημέρωσης στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Το POLITICO, που δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην ευρωπαϊκή διάσταση του σκανδάλου, αναφέρει στον τίτλο του πως «Ο πρώην αντιπρόεδρος της Κομισιόν Μαργαρίτης Σχοινάς, πρόκειται να αντικαταστήσει τον απερχόμενο υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης», ερμηνεύοντας τη συγκεκριμένη επιλογή ως προσπάθεια ενίσχυσης της αξιοπιστίας της κυβέρνησης.

Το Euronews αναφέρει πως το σκάνδαλο των παράνομων επιδοτήσεων τραντάζει την κυβέρνηση.

Στις εσωκομματικές ζυμώσεις επικεντρώνονται τα πρακτορεία Reuters και Bloomberg, με το τελευταίο να αναγράφει «Ο Έλληνας πρωθυπουργός “ανακατεύσει” την υπουργική ομάδα, καθώς εντείνεται η έρευνα για τις αγροτικές επιδοτήσεις» και το πρώτο να κάνει λόγο για «Απάτη».

Η Washington Post αναφέρει στο δημοσίευμά της πως «Τρεις Έλληνες υπουργοί παραιτούνται, καθώς η ΕΕ ερευνά φερόμενη απάτη επιδοτήσεων».

Σε ανασχηματισμό μετά τις παραιτήσεις αναφέρεται το Anadolu.

Διαβάστε επίσης:

