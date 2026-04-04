Πέθανε η δημοσιογράφος Ελένη Σούρδη – «Φτωχότερη η οικογένεια του “Αθήνα 9.84″»

Θλίψη σκόρπισε στον δημοσιογραφικό κόσμο η είδηση θανάτου της δημοσιογράφου και ραδιοφωνικής παραγωγού Ελένης Σούρδη, μετά από μάχη με τον καρκίνο.

Σε ανακοίνωσή της η ΕΣΗΕΑ εκφράζει τη βαθιά οδύνη της για τον αδόκητο θάνατο της δημοσιογράφου του Ρ/Σ “Αθήνα 9,84” Ελένης Σούρδη που έφυγε από τη ζωή σήμερα, σε ηλικία 54 ετών.

Η κηδεία της θα πραγματοποιηθεί τη Μεγάλη Δευτέρα 6 Απριλίου, στις 11:30 π.μ., στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών.

Η ανακοίνωση του «Αθήνα 9.84»

Σήμερα, η οικογένεια του Αθήνα 9.84 είναι φτωχότερη, αναφέρει ο σταθμός στην ανακοίνωσή του.

«Η αγαπημένη μας συνάδελφος, Ελένη Σούρδη, έφυγε από τη ζωή το μεσημέρι, ύστερα από μια μακρά και γενναία μάχη με την επάρατη νόσο. Μια μάχη που έδωσε με αξιοπρέπεια, δύναμη και σιωπηλή, αξιοθαύμαστη αντοχή — όπως ακριβώς πορεύτηκε και στη δημοσιογραφική της διαδρομή.

Η Ελένη δεν ήταν απλώς μια συνάδελφος. Ήταν μια ξεχωριστή παρουσία που σφράγισε τον χώρο εργασίας μας με το ήθος, την καλοσύνη και τη συναδελφικότητά της. Με το χαμόγελο, την ευγένεια και τη διακριτική της συνέπεια, κέρδισε την εκτίμηση και την αγάπη όλων όσοι είχαμε την τύχη να τη γνωρίσουμε και να συνεργαστούμε μαζί της», προσθέτει.

Και καταλήγει: «Σήμερα, οι εργαζόμενοι στον Αθήνα 9.84 αποχαιρετούμε έναν δικό μας άνθρωπο. Η απουσία της αφήνει ένα βαρύ κενό στη δημοσιογραφική μας οικογένεια, αλλά και μια πολύτιμη παρακαταθήκη μνήμης που θα παραμείνει ζωντανή στις καρδιές μας. Στους οικείους της εκφράζουμε τα πιο ειλικρινή και βαθιά συλλυπητήριά μας».

Διαβάστε επίσης:

