search
ΔΕΥΤΕΡΑ 25.05.2026 17:42
search
MENU CLOSE
ADVERTORIAL

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

25.05.2026 16:17

Nova: Τηλεοπτική και δημοσιογραφική κάλυψη κορυφής στο F4 της EuroLeague στην Αθήνα, όπου ο Ολυμπιακός στέφθηκε πρωταθλητής Ευρώπης

25.05.2026 16:17
Novasports_F4

Η τηλεοπτική και δημοσιογραφική κορυφή της EuroLeague έχει τη σφραγίδα της Nova! Οι συνδρομητές της Nova και φίλοι του μπάσκετ, είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν την Παρασκευή 22/5 και την Κυριακή 24/5 αποκλειστικά στο «παρκέ» του Novasports το συναρπαστικό Final Four της EuroLeague, της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης στο χώρο του μπάσκετ που έκρινε και το φετινό πρωταθλητή. Σε ένα συναρπαστικό Final Four που επέστρεψε στην Ελλάδα μετά από 19 χρόνια και διεξήχθη στο T-Center, ο Ολυμπιακός, επικράτησε σε έναν συναρπαστικό τελικό της Ρεάλ Μαδρίτης με σκορ 92-85 και κατέκτησε το 4ο ευρωπαϊκό τρόπαιο της ιστορίας του.

Οι συνδρομητές της Nova, είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν μια καθηλωτική εμπειρία, με εκτεταμένα pre και post game shows, αποκλειστικές συνεντεύξεις, ανάλυση υψηλού επιπέδου και συνεχή ροή εικόνας και πληροφορίας, από τη συνέντευξη τύπου που «άνοιξε» τη διοργάνωση μέχρι τη μεγάλη απονομή, τους πανηγυρισμούς στα αποδυτήρια και όλες τις μοναδικές στιγμές που έζησαν οι μεγάλοι πρωταγωνιστές μετά τον θρίαμβο, σε ζωντανή μετάδοση.

Το Final Four της EuroLeague Basketball, ολοκληρώθηκε πριν από λίγες ώρες  με τα αθλητικά κανάλια της Nova να αναδεικνύονται για άλλη μια φορά πρωταθλητές στην κάλυψη αθλητικών διοργανώσεων. 

Η δημοσιογραφική ομάδα που βρέθηκε στο γήπεδο, με τους Γρηγόρη Παπαβασιλείου, Δώρα Παντέλη, Χρήστο Καούρη, Νικήτα Αυγουλή, Δημήτρη Καρύδα, Γιώργο Βαλαβάνη, Ορέστη Συντελή, Αποστόλη Λάμπο και Νίκο Τζουάννη, τον αναλυτή Δημήτρη Μαυροειδή, υπό τη διεύθυνση του Γιώργου Λιώρη και την αρχισυνταξία του Παντελή Λώλη και ολόκληρο το δημοσιογραφικό και τεχνικό επιτελείο, παρουσίασε μέσα από τα κανάλια Novasports, όλες τις πτυχές της διοργάνωσης, που έγινε στο T-Center και καλύφθηκε από τη Nova με υψηλότατα στάνταρ παραγωγής υπό τη διεύθυνση του Γιώργου Γκόλτσιου.

Παράλληλα, μέσα από το Novasports.gr και τα social media Novasports, υπό την αρχισυνταξία του Βασίλη Δούκα, η εμπειρία της διοργάνωσης αναβαθμίστηκε, με real-time ενημέρωση, αποκλειστικό περιεχόμενο και δυναμική ψηφιακή παρουσία.

Η Nova συγχαίρει την KAE Ολυμπιακός για την κατάκτηση της φετινής EuroLeague στο Final Four της Αθήνας και για άλλη μία φορά στηρίζει έμπρακτα τον Ελληνικό Αθλητισμό βοηθώντας τις Ελληνικές ομάδες να διαπρέψουν στην Ελλάδα και το εξωτερικό, μέσα από την επένδυση της σε premium αθλητικό περιεχόμενο που ενδιαφέρει τον Έλληνα φίλαθλο.

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
congo_ebola_new
ΚΟΣΜΟΣ

Έμπολα: Νεαροί εισέβαλαν σε νοσοκομείο του Κονγκό για να πάρουν τις σορούς των συγγενών τους – Προειδοποιητικά πυρά από την αστυνομία

giorgos-gerapetritis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεραπετρίτης για το νομοσχέδιο της Γαλάζιας Πατρίδας: Δεν επιφέρει έννομες συνέπειες, δεν δημιουργεί τετελεσμένα

robot kina tsai – new
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Κίνα: Ανθρωποειδή ρομπότ με… καπέλα συλλέγουν τσάι σε φυτείες (Video)

trans
ΕΛΛΑΔΑ

Ρατσιστική επίθεση σε τρανς γυναίκα στην Καλλιθέα: Της πέταξαν αυγά και προσπάθησαν να την παρασύρουν με το αμάξι 

GEOTRISI251_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κόντρα ΠΑΣΟΚ-ΝΔ μετά την αποχώρηση της κοινοπραξίας ExxonMobil – HELLENiQ Energy από το μπλοκ «Δυτικά της Κρήτης»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
image
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Θερμό επεισόδιο μεταξύ Βαγγέλη Μαρινάκη και Γρηγόρη Δημητριάδη στα επίσημα του ΟΑΚΑ (φωτό)

kausonas-new
ΕΛΛΑΔΑ

Έρχονται 30άρια πριν το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος - Με τι καιρό θα περάσουμε την αργία

ANTZAS_KENTRIKI
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Πέθανε ο Παρασκευάς Άντζας - Σοκ στο ελληνικό ποδόσφαιρο

diadilosi-ispania-tourismos
ΚΟΣΜΟΣ

«Θέλουμε σπίτια, όχι Airbnb»: Χιλιάδες οι διαδηλωτές στην «αντι-τουριστική» διαδήλωση για τη στεγαστική κρίση στη Μαδρίτη

gogo new
ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε η Γωγώ Μαστροκώστα - Ραγίζει καρδιές η ανάρτηση της κόρης της

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 25.05.2026 17:40
congo_ebola_new
ΚΟΣΜΟΣ

Έμπολα: Νεαροί εισέβαλαν σε νοσοκομείο του Κονγκό για να πάρουν τις σορούς των συγγενών τους – Προειδοποιητικά πυρά από την αστυνομία

giorgos-gerapetritis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεραπετρίτης για το νομοσχέδιο της Γαλάζιας Πατρίδας: Δεν επιφέρει έννομες συνέπειες, δεν δημιουργεί τετελεσμένα

robot kina tsai – new
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Κίνα: Ανθρωποειδή ρομπότ με… καπέλα συλλέγουν τσάι σε φυτείες (Video)

1 / 3