Κοινό αίτημα ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς για κλήση της διοίκησης του Υπερταμείου στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων 

Κοινό αίτημα προς τον Αντιπρόεδρο της Διαρκούς Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων Γ. Κοτρωνιά, υπογράφουν το ΠΑΣΟΚ, ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Αριστερά ζητώντας την κλήση της διοίκησης του Υπερταμείου (Growthfund).

Στόχος του αιτήματος, η Διοίκηση να ενημερώσει την Επιτροπή και να ασκηθεί ουσιαστικός κοινοβουλευτικός έλεγχος αναφορικά με τον ρόλο, τις επιλογές, τη στρατηγική και τις προτεραιότητές του.

Το αίτημα υπογράφουν συνολικά 15 βουλευτές, μέλη της Διαρκούς Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων και ειδικότερα 7 βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, 5 του ΣΥΡΙΖΑ και 3 από τη Νέα Αριστερά, οι οποίοι καλούν την σύγκληση της Επιτροπής, σημειώνοντας πως αν το ίδιο ή παρόμοιο αίτημα υποβληθεί και από άλλους βουλευτές, ώστε να συμπληρώνονται συνολικά 25 υπογραφές, τότε η κλήση της Διοίκησης θα είναι υποχρεωτική.

Αναλυτικά το αίτημα των τριών κομμάτων

«Αθήνα, 25 Μαΐου 2026

Προς τον Αντιπρόεδρο της Διαρκούς

Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων

κ. Γεώργιο Κοτρωνιά

Κοινοποιούμενη προς:

Τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών κ. Κυριάκο Πιερρακάκη

ΘΕΜΑ: Αίτηση για σύγκληση συνεδρίασης της επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων με θέμα την κλήση της διοίκησης του Υπερταμείου / Growthfund

Αξιότιμε κύριε Αντιπρόεδρε,

Οι υπογράφοντες Βουλευτές, μέλη της Διαρκούς Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων, ζητούμε τη σύγκληση συνεδρίασης της Επιτροπής με αντικείμενο την κλήση της διοίκησης του Υπερταμείου (Growthfund), προκειμένου να ενημερώσει την Επιτροπή και να ασκηθεί ουσιαστικός κοινοβουλευτικός έλεγχος αναφορικά με τον ρόλο, τις επιλογές, τη στρατηγική και τις προτεραιότητές του.

Εφόσον το ίδιο ή παρόμοιο αίτημα υποβληθεί από είκοσι πέντε (25) μέλη της Επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 41Α παρ. 4 του Κανονισμού της Βουλής, η σύγκληση της σχετικής συνεδρίασης καθίσταται υποχρεωτική, καθώς ζητείται από τα δύο πέμπτα (2/5) των μελών της Επιτροπής.

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε για τις άμεσες ενέργειές σας προς σύγκληση της Επιτροπής, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό της Βουλής.

Με εκτίμηση

Οι αιτούντες Βουλευτές

Μπιάγκης Δημήτριος

Αποστολάκη Μιλένα

Γερουλάνος Παύλος

Κατρίνης Μιχάλης

Κουκουλόπουλος Παρασκευάς (Πάρις)

Σπυριδάκη Αικατερίνη

Σταρακά Χριστίνα

Γεροβασίλη Όλγα

Καραμέρος Γιώργος

Μαμουλάκης Χάρης

Μπάρκας Κώστας

Παππάς Νίκος

Αχτσιόγλου Ευτυχία (Έφη)

Τσακαλώτος Ευκλείδης

Χαρίτσης Αλέξανδρος (Αλέξης)»

