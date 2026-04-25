Υπερταμείο: Νέα επενδυτική φάση με χαρτοφυλάκιο 12 δισ. και στόχο ενεργό ρόλο στην οικονομία

Σε φάση ενεργού επενδυτικής δράσης εισέρχεται το Υπερταμείο, με χαρτοφυλάκιο που ξεπερνά τα 12 δισ. ευρώ και παρουσία σε 11 κομβικούς τομείς της ελληνικής οικονομίας, όπως επισημάνθηκε στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών. Η έμφαση πλέον μετατοπίζεται από τον σχεδιασμό στην υλοποίηση επενδύσεων και στη δημιουργία μετρήσιμης αξίας.

Ο Κωνσταντίνος Αγγελόπουλος, αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος του Υπερταμείου, τόνισε ότι ο οργανισμός εξελίσσεται από διαχειριστής περιουσιακών στοιχείων σε στρατηγικό επενδυτικό εταίρο, με στόχο όχι μόνο την προσέλκυση κεφαλαίων αλλά και τη διοχέτευσή τους σε τομείς με ουσιαστικό αναπτυξιακό αποτύπωμα.

Στο πλαίσιο αυτό, βρίσκονται σε εξέλιξη σημαντικές πρωτοβουλίες: προκηρύχθηκε ήδη ο διαγωνισμός για την αξιοποίηση 22 περιφερειακών αεροδρομίων, ενώ ακολουθούν αντίστοιχες κινήσεις για το λιμάνι της Ελευσίνας. Παράλληλα, εντός Μαΐου αναμένεται η πρώτη συμφωνία στο νέο επενδυτικό σχήμα, το Ελληνικό Ταμείο Καινοτομίας και Υποδομών (HIIF), που φιλοδοξεί να κινητοποιήσει κεφάλαια έως 1 δισ. ευρώ τα επόμενα χρόνια.

Η μετάβαση σε ένα νέο επενδυτικό μοντέλο θεωρείται κρίσιμη, ιδιαίτερα ενόψει της ολοκλήρωσης του Ταμείου Ανάκαμψης. Όπως υπογράμμισε ο Αγγελόπουλος, απαιτείται μεγαλύτερη συμμετοχή ιδιωτικών κεφαλαίων και ενίσχυση των συνεργασιών δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, με το Υπερταμείο να φιλοδοξεί να καλύψει το επενδυτικό κενό και να ωριμάσει μεγάλα έργα.

Στη συζήτηση, ο Κωνσταντίνος Αντωνόπουλος επεσήμανε ότι η ελληνική οικονομία πρέπει να δώσει έμφαση στη βιομηχανία και την αγροτοδιατροφή, τομείς που –όπως είπε– έχουν μείνει πίσω. Παράλληλα, ανέδειξε τη δομή της επιχειρηματικότητας, με τη συντριπτική πλειονότητα να αποτελείται από πολύ μικρές επιχειρήσεις, γεγονός που περιορίζει τη δημιουργία μεγάλων εγχώριων σχημάτων.

Από την πλευρά του, ο Ηλίας Λεκκός της Τράπεζα Πειραιώς τόνισε ότι, παρά τις διεθνείς κρίσεις, η Ελλάδα βρίσκεται σε πιο ισχυρή θέση σε σχέση με το παρελθόν, αν και προειδοποίησε για πιθανή άνοδο του πληθωρισμού έως το 5%. Σημείωσε επίσης ότι οι εκταμιεύσεις του Ταμείου Ανάκαμψης θα συνεχιστούν τα επόμενα χρόνια, υπό την προϋπόθεση ότι τα έργα έχουν συμβασιοποιηθεί.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε και στον ρόλο της τεχνολογίας. Ο Νίκος Καλλιαγκόπουλος από τη Big Pi Ventures ανέδειξε την τεχνητή νοημοσύνη, την ενεργειακή αυτάρκεια και την υπολογιστική ισχύ ως βασικούς πυλώνες ανάπτυξης, επισημαίνοντας ότι η Ελλάδα και η Νοτιοανατολική Ευρώπη διαθέτουν σημαντικές επενδυτικές ευκαιρίες.

Τέλος, ο Τάσος Ιωσηφίδης της EY-Parthenon υπογράμμισε ότι, παρά την αύξηση των επενδύσεων τα τελευταία χρόνια, απαιτείται μεγαλύτερη στόχευση, ιδίως στην ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και στον τεχνολογικό τους μετασχηματισμό, ώστε να βελτιωθεί ουσιαστικά η παραγωγικότητα και η ανταγωνιστικότητα της οικονομίας.

Το συνολικό συμπέρασμα είναι ότι η επόμενη φάση για την ελληνική οικονομία περνά μέσα από πιο στοχευμένες επενδύσεις, αξιοποίηση των διαθέσιμων εργαλείων και ενεργό ρόλο φορέων όπως το Υπερταμείο στη διαμόρφωση ενός βιώσιμου αναπτυξιακού μοντέλου.

Διαβάστε επίσης:

