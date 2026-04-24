Βίκτωρ Πιζάντε: Ερευνάται για φοροδιαφυγή και ξέπλυμα χρήματος – Δεσμεύτηκαν λογαριασμοί και ακίνητα

Ενδείξεις εκτεταμένης φοροδιαφυγής και νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες διερευνά η Εισαγγελία Εφετών Αθηνών για τον Βίκτωρ Πιζάντε, υψηλόβαθμο στέλεχος στην επενδυτική τραπεζική και στην αγορά ακινήτων μέσω της Bluehouse Capital.

Στο πλαίσιο αυτό, σύμφωνα με έλεγχο που διενήργησε η Διεύθυνση Ερευνών Οικονομικού Εγκλήματος (Δ.Ε.Ο.Ε.) για την περίοδο 2016-2022 διαπιστώθηκαν τεράστιες διαφορές ανάμεσα στα δηλωθέντα εισοδήματα και τις τραπεζικές πιστώσεις του ελεγχόμενου.



Σύμφωνα με το newmoney.gr., τα βασικά σημεία της έρευνας αφορούν, μεταξύ άλλων, αδικαιολόγητες πιστώσεις 13 εκατ. ευρώ. Κατά τη διάρκεια των ετών 2019-2022, εντοπίστηκαν συνολικές πιστώσεις αγνώστου προέλευσης ύψους 13.147.180,44 €, τη στιγμή που τα δηλωθέντα εισοδήματά τους για την ίδια περίοδο ανέρχονταν σε μόλις 217.113,65 €.



Επίσης, υπάρχουν υποψίες για εικονική φορολογική κατοικία, καθώς η έρευνα εξετάζει εάν ο ελεγχόμενος χρησιμοποίησε το ευνοϊκό καθεστώς «Nom Dom» (εναλλακτική φορολόγηση για κατοίκους εξωτερικού που μεταφέρουν τη φορολογική τους έδρα στην Ελλάδα) για να παραπλανήσει τις αρχές. Παρά το γεγονός ότι δήλωνε κάτοικος Ελβετίας, δικαστική απόφαση του High Court of Justice στο Λονδίνο αναφέρει ότι ο ίδιος είχε καταθέσει ενόρκως πως ήταν «ανέκαθεν μόνιμος κάτοικος Ελλάδας».



Επίσης, εντοπίστηκαν χρηματικά υπόλοιπα σε τραπεζικά ιδρύματα της Μεγάλης Βρετανίας, της Κύπρου, της Ελβετίας, της Ιρλανδίας και του Λουξεμβούργου.



Ακόμη, ο ελεγχόμενος διαθέτει σημαντική ακίνητη περιουσία, με πλήρη ή μερική κυριότητα σε πολυάριθμα οικόπεδα και ακίνητα σε Πάτμο, Σίφνο και Αντίπαρο.



Η προκαταρκτική εξέταση διενεργήθηκε για να διαπιστωθούν τα εγκλήματα της απάτης κατά του Δημοσίου, αξιόποινης φοροδιαφυγής και νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα.

Η Εισαγγελία σημειώνει ότι υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις πως ο αναλογούν φόρος εισοδήματος για τα ποσά αγνώστου προέλευσης υπερβαίνει ανά έτος τις 100.000 €, γεγονός που στοιχειοθετεί το έγκλημα της ποινικά κολάσιμης φοροδιαφυγής. Η έρευνα συνεχίζεται προκειμένου ο ελεγχόμενος να προσκομίσει στοιχεία που να δικαιολογούν την προέλευση των χρημάτων του.



Ποιος είναι ο Βίκτωρ Πιζάντε

Ο Βίκτωρ Πιζάντε έχει διατελέσει στέλεχος με μακρά πορεία στον χώρο της επενδυτικής τραπεζικής, των private equity επενδύσεων και της αγοράς ακινήτων, ενώ ασχολήθηκε επενδυτικά και με τη ναυτιλία.



Ξεκίνησε την καριέρα του στις ΗΠΑ, δουλεύοντας στην Bear Stearns στον τομέα συγχωνεύσεων και εξαγορών, και στη συνέχεια ήταν από τους ιδρυτές της χρηματιστηριακής εταιρείας Telesis, ενός από τα πιο γνωστά ανεξάρτητα επενδυτικά σχήματα στην Ελλάδα τη δεκαετία του 1990.



Μετά τη συγχώνευση της Telesis με την EFG Eurobank, ανέλαβε υψηλόβαθμους ρόλους, μεταξύ των οποίων CEO της EFG Telesis Finance και γενικός διευθυντής της Eurobank, συμμετέχοντας ενεργά στη διαμόρφωση της ελληνικής χρηματοπιστωτικής αγοράς εκείνης της περιόδου. Στη συνέχεια στράφηκε στις επενδύσεις μέσω private equity και real estate, συνιδρύοντας την Bluehouse Capital μαζί με τον Χαράλαμπο Πανδή. Με κεντρικό άξονα τις δραστηριότητες της Bluehouse Capital ο Πιζάντε βρέθηκε αντιμέτωπος με μηνύσεις για απάτη και άλλα οικονομικής φύσεως αδικήματα.

Διαβάστε επίσης:

