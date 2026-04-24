Μ. Σχοινάς: «Το μέλλον της ελληνικής αγροτικής παραγωγής δεν έχει γραφτεί ακόμα»

Τη στρατηγική για την ανασυγκρότηση του πρωτογενούς τομέα, μαζί με την υπογραφή δανείου 100 εκατ. ευρώ, παρουσίασε ο Μαργαρίτης Σχοινάς στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, στέλνοντας το μήνυμα ότι «το μέλλον της ελληνικής αγροτικής παραγωγής δεν έχει γραφτεί ακόμα».

Η συμφωνία χρηματοδότησης υπεγράφη μεταξύ της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, με στόχο την ενίσχυση επενδύσεων στον αγροτικό τομέα, σε μια περίοδο όπου η επισιτιστική ασφάλεια και η ανθεκτικότητα της παραγωγής βρίσκονται στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής πολιτικής.

Ο υπουργός προσδιόρισε τρία βασικά «εργοτάξια» για την επόμενη ημέρα. Πρώτο, η ριζική αναμόρφωση του συστήματος πληρωμών, με τη μετάβαση από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ. Όπως εξήγησε, πρόκειται για μια διαδικασία που εξελίσσεται εν κινήσει και θα κριθεί από την αξιοπιστία που θα επιδείξει η χώρα απέναντι στους ευρωπαϊκούς θεσμούς.

Δεύτερο κρίσιμο μέτωπο αποτελεί η νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική, για την οποία –όπως σημείωσε– η Ελλάδα πρέπει να ενισχύσει τη διαπραγματευτική της θέση, μέσα από την ορθή εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων. «Η κατεύθυνση είναι δεδομένη, ο ρυθμός προσαρμογής παραμένει υπό συζήτηση», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Τρίτο «εργοτάξιο» είναι η αντιμετώπιση των επιζωοτιών, με αιχμή την κατάσταση στη Λέσβο λόγω αφθώδους πυρετού. Ο υπουργός υπογράμμισε ότι οι έλεγχοι έχουν ενταθεί, ενώ προτεραιότητα παραμένει ο περιορισμός της εξάπλωσης, ακόμη και με δύσκολα μέτρα όπως οι προληπτικοί εμβολιασμοί και οι αναγκαίες θανατώσεις ζώων.

Αναφερόμενος στις πληρωμές προς τους αγρότες, σημείωσε ότι ήδη έχουν καταβληθεί σημαντικά ποσά, με στόχο να προσεγγίσουν το 1 δισ. ευρώ έως το τέλος του έτους. Παράλληλα, εμφανίστηκε αισιόδοξος για τις προοπτικές του κλάδου, εκτιμώντας ότι η συμφωνία Mercosur μπορεί να ανοίξει νέες αγορές για τα ελληνικά προϊόντα ποιότητας.

Στο επίπεδο της ευρωπαϊκής χρηματοδότησης, η αντιπρόεδρος της ΕΤΕπ Gelsomina Vigliotti ανέδειξε τον πρωτογενή τομέα ως βασική προτεραιότητα, επισημαίνοντας ότι δισεκατομμύρια ευρώ έχουν ήδη κατευθυνθεί προς την αγροτική παραγωγή, με επιπλέον διαθέσιμους πόρους για επενδύσεις σε ψηφιακές τεχνολογίες και ανθεκτικότητα στην κλιματική κρίση.

Το συνολικό μήνυμα από τη συζήτηση ήταν σαφές: η ανασυγκρότηση του πρωτογενούς τομέα απαιτεί ταυτόχρονα μεταρρυθμίσεις, χρηματοδότηση και προσαρμογή στις νέες συνθήκες, με την Ελλάδα να έχει ακόμη ανοιχτό το πεδίο για να διαμορφώσει το παραγωγικό της μέλλον.

Πιθανά νέα μέτρα στήριξης αν επιδεινωθεί η κρίση, με έμφαση στη δημοσιονομική ισορροπία και ευρωπαϊκή στρατηγική

Εκρηκτική άνοδος στις τιμές κατοικιών στην Ευρώπη με μεγάλες ανισότητες και επενδυτικό πυρετό

Τριπλή επιστροφή ενοικίου το 2026 σε γιατρούς εκπαιδευτικούς και νοσηλευτές τι ισχύει και πληρωμές











