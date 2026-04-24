Τριπλή επιστροφή ενοικίου το 2026 σε γιατρούς εκπαιδευτικούς και νοσηλευτές τι ισχύει και πληρωμές

Τριπλή ενίσχυση μέσω επιστροφής ενοικίου θα δουν μέσα στο 2026 περίπου 50.000 γιατροί, νοσηλευτές και εκπαιδευτικοί που υπηρετούν στην περιφέρεια, καθώς προωθείται νέα ρύθμιση από το υπουργείο Οικονομικών, χωρίς εισοδηματικά κριτήρια.

Η διάταξη αναμένεται να κατατεθεί άμεσα στη Βουλή και προβλέπει μόνιμα την επιστροφή δύο ενοικίων τον χρόνο στους συγκεκριμένους δημόσιους λειτουργούς. Ωστόσο, για το 2026 το ποσό αυξάνεται, καθώς θα δοθούν και αναδρομικά, οδηγώντας σε συνολικά τρεις καταβολές μέσα στη χρονιά.

Πώς προκύπτει η «τριπλή» ενίσχυση

Οι δικαιούχοι θα λάβουν:

Ένα επιπλέον ενοίκιο αναδρομικά για το 2024, το οποίο θα καταβληθεί έως τις αρχές καλοκαιριού

Δύο ενοίκια τον Νοέμβριο του 2026, που αφορούν τις δαπάνες μίσθωσης του 2025

Έτσι, μέσα σε ένα έτος θα πιστωθούν τρία ποσά, γεγονός που ενισχύει σημαντικά το διαθέσιμο εισόδημα των δικαιούχων.

Ποιοι δικαιούνται την ενίσχυση

Το μέτρο αφορά:

• Γιατρούς του ΕΣΥ

• Νοσηλευτές

• Εκπαιδευτικούς της δημόσιας εκπαίδευσης

Βασική προϋπόθεση είναι να μισθώνουν κατοικία εκτός του τόπου μόνιμης κατοικίας τους και συγκεκριμένα στην ίδια Περιφερειακή Ενότητα όπου υπηρετούν.

Εξαιρούνται όσοι εργάζονται σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

Το ύψος της επιστροφής

Η ενίσχυση φτάνει:

Έως 800 ευρώ για κύρια κατοικία

Συν 50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο παιδί

Υπάρχει, ωστόσο, πλαφόν: κάθε επιστροφή δεν μπορεί να ξεπερνά το 1/12 του συνολικού ετήσιου ενοικίου που έχει δηλωθεί στην εφορία.

Αυτό σημαίνει ότι για να λάβει κάποιος το ανώτατο ποσό, θα πρέπει να πληρώνει ενοίκιο άνω των 800 ευρώ μηνιαίως και να το καταβάλλει για όλο το έτος.

Πώς θα γίνουν οι πληρωμές

Για την αναδρομική καταβολή του 2024:

Δεν απαιτείται αίτηση

Η πληρωμή θα γίνει αυτόματα με βάση τα στοιχεία της φορολογικής δήλωσης

Για τη διπλή επιστροφή του Νοεμβρίου 2026:

Πρέπει να έχει κατατεθεί το ηλεκτρονικό μισθωτήριο στην ΑΑΔΕ

Ο αριθμός του μισθωτηρίου να έχει δηλωθεί στη φορολογική δήλωση του 2025

Η δήλωση να έχει υποβληθεί έως 15 Ιουλίου 2026

Σε περίπτωση αλλαγής μίσθωσης, λαμβάνεται υπόψη το τελευταίο δηλωμένο συμβόλαιο.

Επέκταση του μέτρου και σε άλλους ενοικιαστές

Παράλληλα, αυξάνεται ο αριθμός των δικαιούχων επιστροφής ενοικίου για το σύνολο των ενοικιαστών.

Με βάση τα νέα δεδομένα:

• Προστίθενται περίπου 70.000 νέοι δικαιούχοι

• Ο συνολικός αριθμός φτάνει το 1 εκατομμύριο

Αυξάνονται και τα εισοδηματικά όρια:

• Άγαμοι: από 20.000 σε 25.000 ευρώ

• Έγγαμοι: έως 35.000 ευρώ, με προσαύξηση ανά παιδί

• Μονογονεϊκές οικογένειες: έως 39.000 ευρώ

Υποχρεωτική πληρωμή ενοικίων μέσω τράπεζας

Από την 1η Οκτωβρίου 2026 αλλάζει και ο τρόπος πληρωμής των ενοικίων.

Συγκεκριμένα:

Η πληρωμή θα γίνεται υποχρεωτικά μέσω τραπεζικού λογαριασμού (έμβασμα, κάρτα, e-banking)

Η πληρωμή με μετρητά δεν θα αναγνωρίζεται φορολογικά

Αυτό σημαίνει:

Ο ενοικιαστής δεν θα μπορεί να δηλώσει τη δαπάνη

Ο ιδιοκτήτης δεν θα μπορεί να αποδείξει την είσπραξη

Επιπλέον, οι ιδιοκτήτες κινδυνεύουν να χάσουν την έκπτωση 5% για δαπάνες συντήρησης αν δεν τηρείται η ηλεκτρονική πληρωμή.

Τι αλλάζει στην πράξη

Η νέα ρύθμιση ενισχύει κυρίως τους δημόσιους λειτουργούς που υπηρετούν στην περιφέρεια, καλύπτοντας μέρος του υψηλού κόστους στέγασης.

Παράλληλα, διευρύνει το πλαίσιο στήριξης για τους ενοικιαστές συνολικά, ενώ εισάγει πιο αυστηρούς κανόνες στις συναλλαγές ενοικίων, με στόχο μεγαλύτερη διαφάνεια και έλεγχο.

