Γεμίζει η «φαρέτρα» με 1,2 δισ. για παροχές – το σχέδιο έως τη ΔΕΘ

Με «καύσιμα» 1,2 δισ. ευρώ μπαίνει στην τελική ευθεία ο σχεδιασμός του οικονομικού επιτελείου για τις παρεμβάσεις της διετίας 2026-2027, σε μια συγκυρία όπου οι δημοσιονομικές αντοχές δοκιμάζονται από τις διεθνείς εξελίξεις αλλά και τις εσωτερικές ανάγκες της οικονομίας. Το ποσό αυτό συγκροτεί τη βασική «φαρέτρα» για τις εξαγγελίες που θα γίνουν στη ΔΕΘ, ενώ παράλληλα διατηρείται και ένα επιπλέον απόθεμα περίπου 200 εκατ. ευρώ για άμεσες κινήσεις, εφόσον το απαιτήσουν οι συνθήκες.

Η ύπαρξη αυτού του δημοσιονομικού χώρου δεν προέκυψε τυχαία. Όπως έχει εξηγήσει ο υφυπουργός Οικονομικών Θάνος Πετραλιάς, το περιθώριο δημιουργήθηκε από την καλύτερη πορεία των καθαρών δαπανών, που αποτελούν πλέον τον βασικό δείκτη αξιολόγησης στο νέο ευρωπαϊκό πλαίσιο δημοσιονομικής εποπτείας. Οι αποκλίσεις από τα ανώτατα όρια κινούνται σε αρνητικό έδαφος, γεγονός που επιτρέπει την ενεργοποίηση πρόσθετων μέτρων χωρίς να διαταράσσεται η δημοσιονομική ισορροπία.

Συγκεκριμένα, για το 2026 το περιθώριο υπολογίζεται σε περίπου 200 εκατ. ευρώ, ενώ για το 2027 προσεγγίζει το 1 δισ. ευρώ. Το άθροισμα των δύο ετών διαμορφώνει τον συνολικό «χώρο» των 1,2 δισ. ευρώ, ο οποίος αποκτά ιδιαίτερη σημασία καθώς αποτελεί τη βάση για μόνιμες παρεμβάσεις και όχι για συγκυριακές ενισχύσεις.

Κομβικό ρόλο στη δημιουργία αυτού του χώρου έπαιξαν τα έσοδα που προκύπτουν από την εντατικοποίηση των ελέγχων και τη χρήση ψηφιακών εργαλείων. Η διεύρυνση της ψηφιακής κάρτας εργασίας, η εφαρμογή ψηφιακού πελατολογίου σε επαγγελματικούς κλάδους και η αύξηση της φορολογίας στα ηλεκτρονικά παιχνίδια συνέβαλαν σε σταθερές εισροές, οι οποίες ενισχύουν τη δημοσιονομική εικόνα.

Παράλληλα, στο σκέλος των δαπανών, η συγκράτηση λειτουργικών εξόδων και η αναδιάρθρωση δομών του Δημοσίου οδήγησαν σε εξοικονομήσεις που προσεγγίζουν τα 600 εκατ. ευρώ. Οι παρεμβάσεις αυτές εντάσσονται σε μια ευρύτερη προσπάθεια εξορθολογισμού της λειτουργίας της γενικής κυβέρνησης, με στόχο τη μόνιμη βελτίωση των δημοσιονομικών μεγεθών.

Με αυτά τα δεδομένα, το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στο περιεχόμενο των παρεμβάσεων που θα «κλειδώσουν» μέχρι τον Σεπτέμβριο. Οι επιχειρήσεις βρίσκονται στο επίκεντρο των σχεδιασμών, με βασικό σενάριο τη μείωση της προκαταβολής φόρου. Το ενδεχόμενο υποχώρησης του ποσοστού ακόμη και στο 55% επανέρχεται δυναμικά, καθώς θεωρείται ότι μπορεί να ενισχύσει τη ρευστότητα και να διευκολύνει τον προγραμματισμό των εταιρειών.

Στο ίδιο πλαίσιο, εξετάζεται η κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος για τα νομικά πρόσωπα, μια παρέμβαση που έχει συμβολικό αλλά και ουσιαστικό χαρακτήρα, καθώς μειώνει άμεσα το φορολογικό βάρος των επιχειρήσεων. Αντίθετα, η μείωση του συντελεστή φορολόγησης των κερδών δεν φαίνεται να αποτελεί άμεση προτεραιότητα, με το βάρος να μετατοπίζεται περισσότερο στο κόστος εργασίας.

Η περαιτέρω μείωση των ασφαλιστικών εισφορών παραμένει στο τραπέζι, ως μέτρο που μπορεί να ενισχύσει την απασχόληση και να βελτιώσει την ανταγωνιστικότητα. Πρόκειται για μια επιλογή που συνδέεται άμεσα με τη λειτουργία της αγοράς εργασίας και εκτιμάται ότι έχει μεγαλύτερη διάχυση στην πραγματική οικονομία.

Στο μέτωπο των νοικοκυριών, έχουν ήδη δρομολογηθεί ορισμένες κινήσεις, όπως η αύξηση του επιδόματος για τους συνταξιούχους και η διεύρυνση των δικαιούχων επιστροφής ενοικίου. Ωστόσο, η επόμενη φάση παρεμβάσεων αναμένεται να αγγίξει και την αγορά ακινήτων, η οποία βρίσκεται στο επίκεντρο λόγω της έντονης ανόδου των ενοικίων.

Σε αυτό το πλαίσιο, εξετάζονται αλλαγές στον ΕΝΦΙΑ, ενόψει και της επικείμενης αναπροσαρμογής των αντικειμενικών αξιών μέσα στο 2027. Παράλληλα, συζητούνται παρεμβάσεις στο τεκμαρτό εισόδημα των επαγγελματιών, με στόχο μια πιο ισορροπημένη κατανομή των φορολογικών βαρών.

Το μεγάλο στοίχημα για την κυβέρνηση είναι να αξιοποιήσει τη δημοσιονομική «φαρέτρα» χωρίς να θέσει σε κίνδυνο τη σταθερότητα των δημόσιων οικονομικών. Οι εξαγγελίες της ΔΕΘ θα κληθούν να ισορροπήσουν ανάμεσα στην ανάγκη στήριξης και στις δεσμεύσεις για πειθαρχία, σε ένα περιβάλλον που παραμένει αβέβαιο και επηρεάζεται από εξωγενείς παράγοντες.

Σε κάθε περίπτωση, το διαθέσιμο ποσό των 1,2 δισ. ευρώ καθορίζει το εύρος των επιλογών και τα όρια των παρεμβάσεων. Το πώς θα κατανεμηθεί τελικά αυτός ο χώρος θα αποτελέσει και το βασικό μήνυμα της οικονομικής πολιτικής για την επόμενη περίοδο.

Το «μοντέλο» του πλεονάσματος: Ανάπτυξη, ΦΠΑ ή… «αίμα»;

Νέα δέσμη μέτρων 500 εκατ. ευρώ: Ποιοι και πώς θα δουν «ανάσα» στα εισοδήματα και «κούρεμα» στις κατασχέσεις

«Καμπανάκι» για συστημική καταστροφή της ζήτησης αερίου από τη σύγκρουση στη Μέση Aνατολή