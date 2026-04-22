ΤΕΤΑΡΤΗ 22.04.2026 21:19
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αντριάνα Βασιλά ΑΝΤΡΙΑΝΑ ΒΑΣΙΛΑ

22.04.2026 20:07

Το «μοντέλο» του πλεονάσματος: Ανάπτυξη, ΦΠΑ ή… «αίμα»;

Η ανακοίνωση της δέσμης μέτρων ύψους 500 εκατ. ευρώ από τους Κυριάκο Μητσοτάκη και Κυριάκο Πιερρακάκη δεν ήρθε από το «πουθενά». Βασίζεται στο εντυπωσιακό δημοσιονομικό υπερπλεόνασμα που κατέγραψε η ΕΛΣΤΑΤ, το οποίο ξεπέρασε κάθε αρχική πρόβλεψη, δημιουργώντας τον απαραίτητο «χώρο» για παρεμβάσεις.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, το πρωτογενές πλεόνασμα για το 2025 εκτινάχθηκε στα 12,131 δισ. ευρώ (4,9% του ΑΕΠ), αφήνοντας κατά πολύ πίσω την αρχική εκτίμηση για 9,150 δισ. ευρώ (3,7%). Η Γενική Κυβέρνηση εμφάνισε πλεόνασμα 4,29 δισ. ευρώ (1,7% του ΑΕΠ), ενώ το ΑΕΠ ανήλθε σε 248,354 δισ. ευρώ. 

Μάλιστα όπως επισημαίνει η ΕΛΣΤΑΤ, μεταξύ των κοινοποιήσεων ΔΥΕ του Απριλίου 2026 και του Οκτωβρίου 2025, υπήρξε επί τα βελτίω αναθεώρηση του πλεονάσματος κατά 0,1 ποσοστιαία μονάδα. Ωστόσο, το ερώτημα που πλανάται πίσω από τους αριθμούς είναι: Από πού ακριβώς προήλθαν αυτά τα χρήματα;

Η επίσημη εκδοχή: «Όχι από υπερφορολόγηση»

Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας, Κυριάκος Πιερρακάκης, εμφανίστηκε καθησυχαστικός, τονίζοντας ότι το πλεόνασμα δεν είναι αποτέλεσμα υπερφορολόγησης, αλλά «διαρθρωτικών αλλαγών». Σύμφωνα με το Υπουργείο: 

  • Τα έσοδα αυξήθηκαν λόγω της ανάπτυξης της οικονομίας, που φέρνει περισσότερα χρήματα στα ταμεία χωρίς αλλαγή συντελεστών. 
  • Η ψηφιοποίηση και η καταπολέμηση της φοροδιαφυγής (διασύνδεση POS κ.λπ.) άρχισαν να αποδίδουν. 
  • Το πλεόνασμα χαρακτηρίζεται «υγιές» και επιτρέπει τη σταθερή βελτίωση του εισοδήματος. 

Η «ακτινογραφία» της ΕΛΣΤΑΤ: Ποιος πλήρωσε τον λογαριασμό;

Παρά το αισιόδοξο κλίμα, τα στοιχεία δείχνουν ότι τα κρατικά ταμεία «φούσκωσαν» σε μεγάλο βαθμό από τις έμμεσες επιβαρύνσεις που πληρώνει ο πολίτης στην καθημερινότητά του:

1. Ο «φόρος» της αντλίας: Η άνοδος της τιμής της βενζίνης και του diesel λειτούργησε ως μηχανή παραγωγής εσόδων. Με τον ΕΦΚ σταθερό και τον ΦΠΑ 24% να υπολογίζεται επί της αυξημένης τελικής τιμής, το κράτος εισέπραξε εκατοντάδες εκατομμύρια παραπάνω. 

2. Ο κρυφός ΦΠΑ στα ράφια: Με τον πληθωρισμό στα τρόφιμα να παραμένει υψηλός, οι εισπράξεις ΦΠΑ εκτοξεύονται αυτόματα, μεταφέροντας πλούτο από το καλάθι της νοικοκυράς στα κρατικά πλεονάσματα. 

3. Υπεραπόδοση Εισοδήματος: Οι ονομαστικές αυξήσεις μισθών έσπρωξαν πολλούς φορολογούμενους σε υψηλότερα κλιμάκια, αυξάνοντας τα έσοδα χωρίς επίσημη αλλαγή συντελεστών. 

Πού κατευθύνεται η «επιστροφή»;

Αυτά τα «παραπανίσια» δισεκατομμύρια επιστρέφονται τώρα με το σταγονόμετρο μέσω 8 παρεμβάσεων: 

  • 300 εκατ. ευρώ για την ενεργειακή κρίση.
  • 500 εκατ. ευρώ στην κοινωνία
  • 250€-300€ σε συνταξιούχους (κάλυψη 85% των άνω των 65)
  • 150€ ανά παιδί σε 1 εκατ. νοικοκυριά. 
  • επιστροφή ενοικίου που καλύπτει το 86% των ενοικιαστών

Ο οικονομικός αυτός θρίαμβος όμως εξαρτάται από το ποια πλευρά του τραπεζιού κάθεται κανείς. Για το οικονομικό επιτελείο, είναι η απόδειξη ότι η Ελλάδα αλλάζει. Για τον πολίτη, είναι μια αναγκαία επιστροφή μέρους των όσων ήδη κατέβαλε κάτω από την ασφυκτική πίεση της ακρίβειας.

