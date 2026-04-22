ΤΕΤΑΡΤΗ 22.04.2026 13:48
22.04.2026 12:11

ΕΛΣΤΑΤ: Ανακοινώθηκε πλεόνασμα ύψους 12 δισ. ευρώ για το 2025

Στο 12,1 δισ. ευρώ ανήλθε το πρωτογενές πλεόνασμα το 2025, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε η ΕΛΣΤΑΤ.

Πιο συγκεκριμένα, πλεόνασμα 4,29 δισ. ευρώ ή 1,7% του ΑΕΠ, εμφάνισε η Γενική Κυβέρνηση πέρυσι (σύμφωνα με το ESA 2010), στο πλαίσιο της πρώτης κοινοποίησης στη Διαδικασία Υπερβολικού Ελλείμματος (ΔΥΕ) του 2026.

Αυτό, «μεταφράζεται» σε πρωτογενές πλεόνασμα 4,9% του ΑΕΠ, ή 12,13 δισ. ευρώ.

Με βάση τα ίδια στοιχεία, το ΑΕΠ πέρυσι ανήλθε σε 248,354 δισ. ευρώ από 236,736 δισ. ευρώ το 2024.

Ενώ το ακαθάριστο ενοποιημένο χρέος της Γενικής Κυβέρνησης, σε ονομαστικές τιμές στο τέλος του 2025, εκτιμάται στα 362,9 δισ. ευρώ (146,1% του ΑΕΠ).

Όπως επισημαίνει η ΕΛΣΤΑΤ, μεταξύ των κοινοποιήσεων ΔΥΕ του Απριλίου 2026 και του Οκτωβρίου 2025, υπήρξε επί τα βελτίω αναθεώρηση του πλεονάσματος κατά 0,1 ποσοστιαία μονάδα.

