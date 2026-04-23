Οφειλέτες ανάμεσα σε δύο «λύσεις»: 72 δόσεις ή εξωδικαστικός χωρίς ουσιαστική ανάσα

Η συζήτηση για τα ληξιπρόθεσμα χρέη επιστρέφει δυναμικά, αλλά όχι απαραίτητα με όρους ανακούφισης. Με τις οφειλές προς την Εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία να ξεπερνούν τα 165 δισ. ευρώ, το πρόβλημα δεν αφορά πλέον μόνο λίγους, αλλά ένα ευρύ φάσμα πολιτών και επιχειρήσεων που αδυνατούν να ακολουθήσουν τον ρυθμό των υποχρεώσεών τους.

Μέσα σε αυτό το τοπίο, προβάλλονται δύο βασικά εργαλεία: η νέα ρύθμιση των 72 δόσεων και ο εξωδικαστικός μηχανισμός. Στην πράξη, ωστόσο, για πολλούς οφειλέτες το ερώτημα δεν είναι ποια λύση είναι καλύτερη, αλλά ποια είναι λιγότερο επιβαρυντική.

Η ρύθμιση των 72 δόσεων εμφανίζεται ως η πιο άμεση επιλογή. Χωρίς ιδιαίτερη γραφειοκρατία και χωρίς έλεγχο περιουσιακής κατάστασης, προσφέρει μια γρήγορη διέξοδο σε όσους θέλουν να «παγώσουν» κατασχέσεις και να επανακτήσουν μια στοιχειώδη κανονικότητα. Το τίμημα, όμως, είναι σαφές: το χρέος παραμένει ακέραιο, χωρίς καμία πρόβλεψη για διαγραφή, ενώ το επιτόκιο κινείται σε επίπεδα που αυξάνουν σημαντικά το τελικό ποσό αποπληρωμής.

Παράλληλα, η ρύθμιση απαιτεί απόλυτη συνέπεια. Αρκεί μια καθυστέρηση για να επιβληθούν επιβαρύνσεις ή ακόμη και να χαθεί η ρύθμιση, επαναφέροντας τον οφειλέτη στο σημείο μηδέν. Με άλλα λόγια, πρόκειται για μια λύση που δίνει χρόνο, αλλά όχι απαραίτητα πραγματική ελάφρυνση.

Στον αντίποδα, ο εξωδικαστικός μηχανισμός υπόσχεται περισσότερη ευελιξία και, κυρίως, τη δυνατότητα «κουρέματος». Το χαμηλότερο επιτόκιο και η δυνατότητα αποπληρωμής σε έως 240 δόσεις δημιουργούν την εικόνα μιας πιο βιώσιμης λύσης, ιδιαίτερα για όσους έχουν συσσωρευμένα χρέη.

Ωστόσο, αυτή η επιλογή συνοδεύεται από αυξημένες απαιτήσεις. Ο οφειλέτης καλείται να ανοίξει πλήρως τα οικονομικά του δεδομένα, αποδεχόμενος έναν ενδελεχή έλεγχο της περιουσιακής και εισοδηματικής του κατάστασης. Επιπλέον, η τελική ρύθμιση δεν είναι δεδομένη, καθώς εξαρτάται από αλγόριθμους και κριτήρια που συχνά οδηγούν σε λύσεις προσαρμοσμένες περισσότερο στις δυνατότητες είσπραξης των πιστωτών παρά στις ανάγκες του οφειλέτη.

Ακόμη και η δυνατότητα διαγραφής μέρους της οφειλής δεν είναι αυτονόητη. Σε πολλές περιπτώσεις, το «κούρεμα» περιορίζεται ή συνοδεύεται από αυστηρούς όρους, γεγονός που μειώνει το πραγματικό όφελος. Έτσι, η πολυδιαφημισμένη ευκαιρία μετατρέπεται σε μια διαδικασία με αβέβαιο αποτέλεσμα.

Το αποτέλεσμα είναι ότι οι οφειλέτες βρίσκονται μπροστά σε ένα δίλημμα που θυμίζει περισσότερο επιλογή μεταξύ δύο δύσκολων δρόμων. Από τη μία, μια γρήγορη αλλά «ακριβή» ρύθμιση χωρίς ουσιαστική μείωση του χρέους. Από την άλλη, μια πιο σύνθετη διαδικασία με πιθανές ελαφρύνσεις, αλλά και σημαντικές δεσμεύσεις.

Σε αυτό το πλαίσιο, η έννοια της «δεύτερης ευκαιρίας» φαίνεται να δοκιμάζεται. Για πολλούς, οι διαθέσιμες επιλογές δεν συνιστούν πραγματική επανεκκίνηση, αλλά μια προσπάθεια διαχείρισης μιας κατάστασης που παραμένει ασφυκτική.

Τελικά, το βασικό ερώτημα παραμένει ανοιχτό: μπορούν οι υφιστάμενες ρυθμίσεις να δώσουν ουσιαστική λύση ή απλώς μεταθέτουν το πρόβλημα στο μέλλον; Για την ώρα, η απάντηση φαίνεται να γέρνει προς το δεύτερο, αφήνοντας τους οφειλέτες να κινούνται, για ακόμη μια φορά, ανάμεσα σε περιορισμένες επιλογές.

Διαβάστε επίσης

Το «μοντέλο» του πλεονάσματος: Ανάπτυξη, ΦΠΑ ή… «αίμα»;

Νέα δέσμη μέτρων 500 εκατ. ευρώ: Ποιοι και πώς θα δουν «ανάσα» στα εισοδήματα και «κούρεμα» στις κατασχέσεις

«Καμπανάκι» για συστημική καταστροφή της ζήτησης αερίου από τη σύγκρουση στη Μέση Aνατολή