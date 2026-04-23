Κοινωνικός Τουρισμός 2026: Σήμερα τα ΑΦΜ που λήγουν σε 3 και 4 – 300.000 επιταγές

Στους δικαιούχους των οποίων ο ΑΦΜ λήγει σε 3 και 4 περνάει σήμερα, Πέμπτη 23/4/2026, η σκυτάλη των αιτήσεων για το πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού της ΔΥΠΑ.

Ο προϋπολογισμός φθάνει τα 50 εκατ. ευρώ και οι παροχές ξεκινούν στις 18 Μαΐου και θα διαρκεσει 13 μήνες.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέσω gov.gr στην ηλεκτρονική διεύθυνση, εδώ.

Οι δικαιούχοι έχουν την ευκαιρία να διεκδικήσουν μία από τις 300.000 επιταγές που προσφέρουν οικονομική βοήθεια για τις διακοπές, με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους για περιοχές που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές.

Για τους δικαιούχους η υποβολή αιτήσεων θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ τους, ως εξής:

-Τελευταίο ψηφίο ΑΦΜ: 3, 4 – Πέμπτη, 23.04.2026

-Τελευταίο ψηφίο ΑΦΜ: 5, 6 – Παρασκευή, 24.04.2026

-Τελευταίο ψηφίο ΑΦΜ: 7, 8, 9 – Σάββατο, 25.04.2026

-Όλοι οι ΑΦΜ – Κυριακή, 26.04.2026

