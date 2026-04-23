ΠΕΜΠΤΗ 23.04.2026 12:29
23.04.2026 10:31

Κοινωνικός Τουρισμός 2026: Σήμερα τα ΑΦΜ που λήγουν σε 3 και 4 – 300.000 επιταγές

Στους δικαιούχους των οποίων ο ΑΦΜ λήγει σε 3 και 4 περνάει σήμερα, Πέμπτη 23/4/2026, η σκυτάλη των αιτήσεων για το πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού της ΔΥΠΑ.

Ο προϋπολογισμός φθάνει τα 50 εκατ. ευρώ και οι παροχές ξεκινούν στις 18 Μαΐου και θα διαρκεσει 13 μήνες.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέσω gov.gr στην ηλεκτρονική διεύθυνση, εδώ.

Οι δικαιούχοι έχουν την ευκαιρία να διεκδικήσουν μία από τις 300.000 επιταγές που προσφέρουν οικονομική βοήθεια για τις διακοπές, με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους για περιοχές που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές.

Για τους δικαιούχους η υποβολή αιτήσεων θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ τους, ως εξής:

-Τελευταίο ψηφίο ΑΦΜ: 3, 4 – Πέμπτη, 23.04.2026

-Τελευταίο ψηφίο ΑΦΜ: 5, 6 – Παρασκευή, 24.04.2026

-Τελευταίο ψηφίο ΑΦΜ: 7, 8, 9 – Σάββατο, 25.04.2026

-Όλοι οι ΑΦΜ – Κυριακή, 26.04.2026

Διαβάστε επίσης:

Γεμίζει η «φαρέτρα» με 1,2 δισ. για παροχές – το σχέδιο έως τη ΔΕΘ

Την ανηφόρα παίρνουν και πάλι οι τιμές πετρελαίου – Στα 103 δολάρια το Brent

Νέα ρύθμιση 72 δόσεων: «Ανάσα» ή ημίμετρο σε προεκλογικό φόντο;

ΚΟΣΜΟΣ

Φλωρεντία: Τουρίστρια σκαρφάλωσε στο Συντριβάνι του Ποσειδώνα για να πιάσει τα… γεννητικά του όργανα και προκάλεσε ζημιά 5.000 ευρώ!

REAL ESTATE

«Scarface»: Πωλείται η θρυλική έπαυλη για 237 εκατ. δολάρια – Η σύνδεση με τον Νίξον (Photos)

ΥΓΕΙΑ

ΕΕ: Εγκρίθηκε το πρώτο συνδυαστικό εμβόλιο για γρίπη και COVID-19

ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Τεράστιο παρασκήνιο για την παραίτηση Φέλαν – Οι καθυστερήσεις στα σχέδια ναυπήγησης πλοίων και η σχέση με τον Τραμπ

ΥΓΕΙΑ

ΕΟΦ: Προσοχή σε κάψουλες αδυνατίσματος με επικίνδυνες και απαγορευμένες ουσίες

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

«Χρυσό διαζύγιο» Παναθηναϊκού-Μπενίτεθ: Οι ρήτρες, τα εκατομμύρια και η επόμενη μέρα

ΚΑΛΧΑΣ

Γαλάζια αναδίπλωση στη Βουλή, υποτονικά για Μητσοτάκη στους Δελφούς, ανυπόμονοι Συριζαίοι και νέα πρόσωπα για Τσίπρα, η λέξη κλειδί για το κόμμα  Καρυστιανού  

ΕΛΛΑΔΑ

Άγιος Δημήτριος: Πώς δολοφόνησαν τον 25χρονο γιο υψηλόβαθμου αξιωματικού της ΕΛΑΣ - «Έγινε τσακωμός, τον χτύπησαν στην καρδιά», λέει αυτόπτης μάρτυρας

ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Το ραντεβού θανάτου και η εν ψυχρώ εκτέλεση με μια σφαίρα στο κεφάλι – Σοκάρουν τα στοιχεία για τη δολοφονία της Ελευθερίας Γιακουμάκη

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ακριβά πληρώνει τον ΟΠΕΚΕΠΕ η ΝΔ: Εσωκομματική φουρτούνα και δημοσκοπική πτώση ταράζουν κόμμα και Μαξίμου

