Νέα ρύθμιση 72 δόσεων: «Ανάσα» ή ημίμετρο σε προεκλογικό φόντο;

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Η κυβέρνηση προχωρά στην ενεργοποίηση μιας νέας ρύθμισης οφειλών προς το Δημόσιο (εφορία και ασφαλιστικά ταμεία), η οποία αν και στοχεύει στην αποσυμφόρηση των ληξιπρόθεσμων χρεών, φαίνεται να υπολείπεται των προσδοκιών που είχε καλλιεργήσει η αγορά.
Η ενεργοποίηση του μέτρου τον Ιούνιο φέρνει στο φως μια σειρά από περιορισμούς που αλλάζουν τα δεδομένα για χιλιάδες οφειλέτες. Αν και το οικονομικό επιτελείο παρουσιάζει το μέτρο ως «δεύτερη ευκαιρία», η ανάλυση των στοιχείων δείχνει ότι ο δρόμος προς τη διευθέτηση παραμένει ανηφορικός.
Το πιο κρίσιμο στοιχείο είναι ο αυστηρός χρονικός διαχωρισμός των χρεών. Η ρύθμιση των 72 δόσεων αφορά αποκλειστικά οφειλές που δημιουργήθηκαν έως τις 31/12/2023.
Σε μια περίοδο όπου το κόστος χρήματος παραμένει υψηλό, η νέα ρύθμιση συνοδεύεται από ένα επιτόκιο που αγγίζει το 8%.
Η αγορά επιμένει ότι το μοντέλο των 120 δόσεων είναι το μόνο που μπορεί να εγγυηθεί τη βιωσιμότητα. Με τις 120 δόσεις, το μηνιαίο κόστος επιμερίζεται σε βάθος δεκαετίας. Αντίθετα, οι 72 δόσεις (6 χρόνια) απαιτούν σημαντικά μεγαλύτερα ποσά κάθε μήνα, στραγγαλίζοντας τη ρευστότητα.
Η ρύθμιση δεν είναι οριζόντια. Οι αυστηροί περιορισμοί λειτουργούν ως «φίλτρα» που αφήνουν εκτός ένα σημαντικό κομμάτι οφειλετών. Αφορά κυρίως συνεπείς οφειλέτες της ενεργειακής κρίσης, αποκλείοντας όσους είχαν παλαιότερες εκκρεμότητες, δημιουργώντας μια «αγορά δύο ταχυτήτων».
Η χρονική στιγμή των ανακοινώσεων δεν θεωρείται τυχαία. Η κυβέρνηση, σε μια πιεστική πολιτική συγκυρία, επιχειρεί να εκτονώσει την κοινωνική δυσαρέσκεια.
Όπως και να έχει, το νέο πλαίσιο για τις 72 δόσεις είναι μια άσκηση ισορροπίας σε τεντωμένο σχοινί. Από τη μία, προσφέρει μια διέξοδο για παλαιά χρέη (προ του ’23), αλλά από την άλλη, το υψηλό κόστος και ο υποχρεωτικός συνδυασμός με την πάγια ρύθμιση για τα νέα χρέη, δημιουργούν ένα σύστημα που απαιτεί «γερό στομάχι» από τον οφειλέτη.
Διαβάστε επίσης
Το «μοντέλο» του πλεονάσματος: Ανάπτυξη, ΦΠΑ ή… «αίμα»;
Νέα δέσμη μέτρων 500 εκατ. ευρώ: Ποιοι και πώς θα δουν «ανάσα» στα εισοδήματα και «κούρεμα» στις κατασχέσεις
«Καμπανάκι» για συστημική καταστροφή της ζήτησης αερίου από τη σύγκρουση στη Μέση Aνατολή
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.