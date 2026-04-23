search
ΠΕΜΠΤΗ 23.04.2026 10:33
search
MENU CLOSE
Αντριάνα Βασιλά ΑΝΤΡΙΑΝΑ ΒΑΣΙΛΑ

23.04.2026 08:45

Νέα ρύθμιση 72 δόσεων: «Ανάσα» ή ημίμετρο σε προεκλογικό φόντο;

Αυτό είναι το προσχέδιο για τη ρύθμιση των 120 δόσεων (Video) - Media

Η κυβέρνηση προχωρά στην ενεργοποίηση μιας νέας ρύθμισης οφειλών προς το Δημόσιο (εφορία και ασφαλιστικά ταμεία), η οποία αν και στοχεύει στην αποσυμφόρηση των ληξιπρόθεσμων χρεών, φαίνεται να υπολείπεται των προσδοκιών που είχε καλλιεργήσει η αγορά.

Η «ακτινογραφία» της ρύθμισης: τα ψιλά γράμματα

Η ενεργοποίηση του μέτρου τον Ιούνιο φέρνει στο φως μια σειρά από περιορισμούς που αλλάζουν τα δεδομένα για χιλιάδες οφειλέτες. Αν και το οικονομικό επιτελείο παρουσιάζει το μέτρο ως «δεύτερη ευκαιρία», η ανάλυση των στοιχείων δείχνει ότι ο δρόμος προς τη διευθέτηση παραμένει ανηφορικός.

1. Η παγίδα του «διπλού ταμπλό»

Το πιο κρίσιμο στοιχείο είναι ο αυστηρός χρονικός διαχωρισμός των χρεών. Η ρύθμιση των 72 δόσεων αφορά αποκλειστικά οφειλές που δημιουργήθηκαν έως τις 31/12/2023.

  • Η πραγματικότητα: Για τα χρέη του 2024 και του 2025, οι οφειλέτες υποχρεούνται να χρησιμοποιήσουν την πάγια ρύθμιση των 24 δόσεων.
  • Το ρίσκο: Πολλοί επιχειρηματίες θα κληθούν να πληρώνουν ταυτόχρονα δύο διαφορετικές ρυθμίσεις. Αυτή η «διπλή δόση» ενδέχεται να εξανεμίσει την όποια ελάφρυνση, καθιστώντας την καθημερινή επιβίωση της επιχείρησης εξαιρετικά δύσκολη.

2. Το «αγκάθι» του επιτοκίου

Σε μια περίοδο όπου το κόστος χρήματος παραμένει υψηλό, η νέα ρύθμιση συνοδεύεται από ένα επιτόκιο που αγγίζει το 8%.

  • Αποτρεπτικός παράλογος: Το 8% μετατρέπει τη ρύθμιση σε ένα ακριβό «δάνειο» από το κράτος. Ένα μεγάλο μέρος της δόσης θα κατευθύνεται στην εξυπηρέτηση τόκων αντί για το κεφάλαιο.
  • Η στρατηγική του Υπουργείου: Η κυβέρνηση προτάσσει το 3% του Εξωδικαστικού Μηχανισμού ως «ανταγωνιστική» λύση, όμως ο μηχανισμός αυτός απαιτεί πλήρη αποκάλυψη περιουσιακών στοιχείων, κάτι που δεν ταιριάζει σε όλους τους μικρομεσαίους.

3. Το χάσμα: 72 έναντι 120 δόσεων

Η αγορά επιμένει ότι το μοντέλο των 120 δόσεων είναι το μόνο που μπορεί να εγγυηθεί τη βιωσιμότητα. Με τις 120 δόσεις, το μηνιαίο κόστος επιμερίζεται σε βάθος δεκαετίας. Αντίθετα, οι 72 δόσεις (6 χρόνια) απαιτούν σημαντικά μεγαλύτερα ποσά κάθε μήνα, στραγγαλίζοντας τη ρευστότητα.

Οι «κόφτες» και η πολιτική συγκυρία

Η ρύθμιση δεν είναι οριζόντια. Οι αυστηροί περιορισμοί λειτουργούν ως «φίλτρα» που αφήνουν εκτός ένα σημαντικό κομμάτι οφειλετών. Αφορά κυρίως συνεπείς οφειλέτες της ενεργειακής κρίσης, αποκλείοντας όσους είχαν παλαιότερες εκκρεμότητες, δημιουργώντας μια «αγορά δύο ταχυτήτων».

Προεκλογικός «αέρας» και Ευρωπαϊκό φρένο

Η χρονική στιγμή των ανακοινώσεων δεν θεωρείται τυχαία. Η κυβέρνηση, σε μια πιεστική πολιτική συγκυρία, επιχειρεί να εκτονώσει την κοινωνική δυσαρέσκεια.

  • Η κυβερνητική άμυνα: Στις επικρίσεις για γενναιότερες ρυθμίσεις, το επιτελείο επικαλείται τους νέους ευρωπαϊκούς κανόνες δαπανών, επισημαίνοντας μάλιστα ότι «περαιτέρω παροχές θα ήταν παράνομες».
  • Η κριτική: Αντιπολίτευση και φορείς της αγοράς κάνουν λόγο για «ημίμετρα» που προσφέρουν μόνο προσωρινή πολιτική διέξοδο πριν τις εκλογές, χωρίς να λύνουν το δομικό πρόβλημα του ιδιωτικού χρέους.

Όπως και να έχει, το νέο πλαίσιο για τις 72 δόσεις είναι μια άσκηση ισορροπίας σε τεντωμένο σχοινί. Από τη μία, προσφέρει μια διέξοδο για παλαιά χρέη (προ του ’23), αλλά από την άλλη, το υψηλό κόστος και ο υποχρεωτικός συνδυασμός με την πάγια ρύθμιση για τα νέα χρέη, δημιουργούν ένα σύστημα που απαιτεί «γερό στομάχι» από τον οφειλέτη.

Διαβάστε επίσης

Το «μοντέλο» του πλεονάσματος: Ανάπτυξη, ΦΠΑ ή… «αίμα»;

Νέα δέσμη μέτρων 500 εκατ. ευρώ: Ποιοι και πώς θα δουν «ανάσα» στα εισοδήματα και «κούρεμα» στις κατασχέσεις

«Καμπανάκι» για συστημική καταστροφή της ζήτησης αερίου από τη σύγκρουση στη Μέση Aνατολή

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
tourismos-new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κοινωνικός Τουρισμός 2026: Σήμερα τα ΑΦΜ που λήγουν σε 3 και 4 – 300.000 επιταγές

DENDIAS_AGIOS_GEORGIOS
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ευχές Δένδια σε Στρατό και Πεζικό

tsipras lamia 88- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσίπρας: Το μανιφέστο έρχεται, το κόμμα… «ζυγώνει»

train 2 new
ΚΟΣΜΟΣ

Δανία: Μετωπική σύγκρουση τρένων με πολλούς τραυματίες (video/photo)

thessaloniki new
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Άστεγος κοιμόταν σε κάδο σκουπιδιών και κατέληξε στην πρέσα απορριμματοφόρου – Διεκομίσθη στο νοσοκομείο

Δείτε όλες τις ειδήσεις
benitez pao
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

«Χρυσό διαζύγιο» Παναθηναϊκού-Μπενίτεθ: Οι ρήτρες, τα εκατομμύρια και η επόμενη μέρα

kriti-43xroni-eksot-neo
ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Το ραντεβού θανάτου και η εν ψυχρώ εκτέλεση με μια σφαίρα στο κεφάλι – Σοκάρουν τα στοιχεία για τη δολοφονία της Ελευθερίας Γιακουμάκη

dolofonia new
ΕΛΛΑΔΑ

Άγιος Δημήτριος: Πώς δολοφόνησαν τον 25χρονο γιο υψηλόβαθμου αξιωματικού της ΕΛΑΣ - «Έγινε τσακωμός, τον χτύπησαν στην καρδιά», λέει αυτόπτης μάρτυρας

kalxthu
ΚΑΛΧΑΣ

Γαλάζια αναδίπλωση στη Βουλή, υποτονικά για Μητσοτάκη στους Δελφούς, ανυπόμονοι Συριζαίοι και νέα πρόσωπα για Τσίπρα, η λέξη κλειδί για το κόμμα  Καρυστιανού  

karamanlis-78234
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ακριβά πληρώνει τον ΟΠΕΚΕΠΕ η ΝΔ: Εσωκομματική φουρτούνα και δημοσκοπική πτώση ταράζουν κόμμα και Μαξίμου

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

