Πιθανά νέα μέτρα στήριξης αν επιδεινωθεί η κρίση, με έμφαση στη δημοσιονομική ισορροπία και ευρωπαϊκή στρατηγική

Το ενδεχόμενο λήψης νέων μέτρων στήριξης παραμένει ανοιχτό, αλλά μόνο εφόσον οι συνθήκες το επιβάλλουν. Αυτό ήταν το βασικό μήνυμα που έστειλε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης από το 11ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, υπογραμμίζοντας ότι η Ελλάδα παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και διατηρεί «εφεδρείες», χωρίς όμως να βιάζεται να ενεργοποιήσει πρόσθετες παρεμβάσεις.

Όπως εξήγησε, η κυβέρνηση είναι έτοιμη να κινηθεί εάν η κρίση ενταθεί – ιδίως λόγω των γεωπολιτικών εντάσεων και της ενεργειακής αβεβαιότητας. Ωστόσο, προς το παρόν δεν διαπιστώνεται ανάγκη για νέα μέτρα, καθώς η οικονομία εμφανίζει ανθεκτικότητα και τα πρόσφατα μέτρα στήριξης κρίνονται επαρκή για τη συγκυρία.

Η προσέγγιση αυτή δεν είναι τυχαία. Αντανακλά μια σαφή επιλογή δημοσιονομικής πολιτικής: στήριξη όπου χρειάζεται, αλλά χωρίς εκτροχιασμό των δημόσιων οικονομικών. «Δεν θέλουμε να μεταφέρουμε το βάρος του χρέους στις επόμενες γενιές», σημείωσε χαρακτηριστικά ο υπουργός, εξηγώντας ότι η χώρα έχει καταφέρει να επιτύχει ισχυρά πρωτογενή πλεονάσματα και ταχεία αποκλιμάκωση του χρέους της τα τελευταία χρόνια.

Στο ίδιο μήκος κύματος, η κυβέρνηση του Κυριάκος Μητσοτάκης έχει ήδη ανακοινώσει πακέτο στήριξης ύψους 500 εκατ. ευρώ, επιλέγοντας να κινηθεί προληπτικά αλλά συγκρατημένα. Η στρατηγική αυτή επιχειρεί να ισορροπήσει ανάμεσα στην κοινωνική προστασία και στη διατήρηση της οικονομικής αξιοπιστίας της χώρας στις αγορές.

Η συζήτηση στους Δελφούς, ωστόσο, δεν περιορίστηκε στα ελληνικά δεδομένα. Ο Ευρωπαίος επίτροπος Οικονομίας Βάλντις Ντομπρόβσκις έδωσε την ευρύτερη εικόνα για την Ευρωπαϊκή Ένωση, επισημαίνοντας ότι το ενδεχόμενο γενικευμένων μέτρων σε επίπεδο Βρυξελλών θα εξεταστεί μόνο σε περίπτωση σοβαρής επιδείνωσης της οικονομικής κατάστασης.

Προς το παρόν, όπως είπε, η ΕΕ δεν βρίσκεται σε αυτό το σημείο. Παρά τις πιέσεις που προκαλεί η ενεργειακή αβεβαιότητα και η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, η κατάσταση θεωρείται διαχειρίσιμη. Οι προβλέψεις δείχνουν ότι οι επιπτώσεις στην ανάπτυξη θα είναι περιορισμένες, αν και υπαρκτές, ενώ ο πληθωρισμός ενδέχεται να ενισχυθεί.

Ο Ντομπρόβσκις χαρακτήρισε το φαινόμενο ως «στασιμοπληθωριστικό σοκ», επισημαίνοντας ότι η τελική έκβαση θα εξαρτηθεί από κρίσιμους παράγοντες, όπως η διάρκεια της κρίσης και η επίδρασή της στις ενεργειακές υποδομές και τις τιμές. Σε κάθε περίπτωση, ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή ανησυχία για την επάρκεια καυσίμων, αλλά κυρίως για το κόστος τους.

Ακριβώς για αυτόν τον λόγο, η ευρωπαϊκή στρατηγική εστιάζει στη σύνεση. Τα μέτρα που ενδεχομένως θα ληφθούν στο μέλλον θα είναι –όπως τονίστηκε επανειλημμένα– στοχευμένα, προσωρινά και πλήρως εναρμονισμένα με τους δημοσιονομικούς κανόνες. Η εμπειρία της προηγούμενης ενεργειακής κρίσης έχει δείξει ότι οι γενικευμένες παρεμβάσεις μπορεί να δημιουργήσουν περισσότερα προβλήματα από όσα λύνουν.

Παράλληλα, δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στις μακροπρόθεσμες λύσεις. Η Ευρώπη καλείται να επενδύσει αποφασιστικά στην ενεργειακή της αυτονομία, ενισχύοντας τις υποδομές, τα δίκτυα και την αποθήκευση ενέργειας. Παρά τη σημαντική πρόοδο των τελευταίων ετών –με σχεδόν το 47% της ηλεκτρικής ενέργειας να προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές– η εξάρτηση από εισαγωγές παραμένει υψηλή.

Οι ανάγκες χρηματοδότησης είναι τεράστιες, με τις εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για επιπλέον επενδύσεις εκατοντάδων δισεκατομμυρίων ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι η απάντηση δεν μπορεί να είναι μόνο εθνική, αλλά απαιτεί συντονισμένη ευρωπαϊκή δράση και καλύτερη αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων.

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε και η ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας. Ο Πιερρακάκης υπογράμμισε την ανάγκη να ξεπεραστεί ο κατακερματισμός της ενιαίας αγοράς, επισημαίνοντας ότι η Ευρώπη δεν μπορεί να λειτουργεί ως 27 διαφορετικές οικονομίες. Η ενίσχυση της τραπεζικής ενοποίησης, η προώθηση διασυνοριακών επενδύσεων και η δημιουργία ισχυρών ευρωπαϊκών επιχειρηματικών σχημάτων αποτελούν βασικές προτεραιότητες.

Ταυτόχρονα, οι γεωπολιτικές εξελίξεις επηρεάζουν άμεσα τις οικονομικές αποφάσεις. Η κρίση στη Μέση Ανατολή, και ειδικά το ενδεχόμενο παρατεταμένων διαταραχών σε κρίσιμες θαλάσσιες οδούς όπως τα Στενά του Ορμούζ, δημιουργεί αβεβαιότητα που αποτυπώνεται ήδη στις αγορές ενέργειας.

Σε αυτό το περιβάλλον, η Ελλάδα εμφανίζεται καλύτερα προετοιμασμένη σε σχέση με το παρελθόν. Η βελτίωση των δημοσιονομικών μεγεθών, η πρόοδος στις ενεργειακές υποδομές και η μεγαλύτερη διαφοροποίηση των πηγών ενέργειας προσφέρουν ένα δίχτυ ασφαλείας που δεν υπήρχε πριν από λίγα χρόνια.

Το κεντρικό συμπέρασμα, ωστόσο, παραμένει σαφές: νέα μέτρα μπορεί να υπάρξουν, αλλά δεν είναι δεδομένα. Θα εξαρτηθούν από την εξέλιξη της κρίσης και θα κινηθούν εντός αυστηρών ορίων. Μέχρι τότε, η στρατηγική που κυριαρχεί τόσο στην Αθήνα όσο και στις Βρυξέλλες συνοψίζεται σε μία λέξη: προσοχή.

