Στα ύψη τα ενοίκια: Η κατοικία παύει να είναι προσιτό αγαθό στην Ελλάδα του 2026

Η στεγαστική κρίση στην Ελλάδα δεν είναι πλέον μια μελλοντική απειλή, αλλά μια παρούσα κοινωνική έκρηξη. Το πρώτο τρίμηνο του 2026 βρίσκει χιλιάδες νοικοκυριά σε απόγνωση, καθώς οι ζητούμενες τιμές ενοικίασης σημείωσαν νέα άνοδο 4,2% σε πανελλαδικό επίπεδο, ενώ οι τιμές πώλησης «έτρεξαν» με τον ιλιγγιώδη ρυθμό του 7,9%. Με το κόστος στέγασης να μετατρέπεται σε έναν αδηφάγο μηχανισμό που απορροφά το μεγαλύτερο μέρος του μισθού, η πρόσβαση σε αξιοπρεπή κατοικία παύει να θεωρείται αυτονόητο δικαίωμα και μετατρέπεται σε προνόμιο για λίγους.

Η ακτινογραφία της ασφυξίας: αριθμοί που σοκάρουν

Τα στοιχεία από τις πλατφόρμες ακινήτων και τους φορείς της αγοράς για το 2026 είναι αποκαλυπτικά. Η πίεση είναι εντονότερη στα μεγάλα αστικά κέντρα, με την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη να οδηγούν την κούρσα των αυξήσεων. Ιδιαίτερα στη συμπρωτεύουσα, η άνοδος των τιμών τείνει να γίνει ανεξέλεγκτη, καθώς οι «προσιτές» άλλοτε γειτονιές παρουσιάζουν πλέον διψήφια ποσοστά αύξησης.

Το πιο εφιαλτικό σενάριο αφορά τη νέα γενιά. Σύμφωνα με τα τρέχοντα δεδομένα, το ενοίκιο για ένα μικρό διαμέρισμα σε περιοχές κοντά σε μέσα μαζικής μεταφοράς μπορεί να απορροφά το 60% έως 70% του καθαρού εισοδήματος ενός νέου εργαζόμενου. Αυτό οδηγεί σε ένα πρωτοφανές κοινωνικό φαινόμενο: πάνω από το 70% των νέων ηλικίας 18–34 ετών αναγκάζονται να παραμείνουν στο πατρικό τους σπίτι, καθώς η αυτονόμηση φαντάζει οικονομικά αδύνατη.

Η Ελλάδα της στεγαστικής επιβάρυνσης

Η χώρα μας καταγράφει σήμερα ένα από τα υψηλότερα ποσοστά στεγαστικής επιβάρυνσης στην Ευρώπη. Σχεδόν ένας στους δύο πολίτες δηλώνει ότι δυσκολεύεται να καλύψει τις βασικές του ανάγκες μετά την πληρωμή του ενοικίου ή της δόσης του δανείου.

Η σύγκριση με την Ευρωζώνη είναι καταλυτική: Ενώ ο ευρωπαϊκός μέσος όρος ορίζει ότι το κόστος στέγασης δεν πρέπει να υπερβαίνει το 30% του εισοδήματος, στην Ελλάδα το ποσοστό αυτό έχει υπερδιπλασιαστεί για τη μέση οικογένεια. Το αποτέλεσμα είναι το ενοίκιο να «καταπίνει» συχνά έναν ολόκληρο μισθό, αφήνοντας το νοικοκυριό να στηρίζεται σε επιδόματα ή στο δεύτερο εισόδημα (αν υπάρχει) για όλα τα υπόλοιπα έξοδα διαβίωσης.

Οι αιτίες της κρίσης: βραχυχρόνια μίσθωση και έλλειψη αποθέματος

Γιατί όμως οι τιμές συνεχίζουν να ανεβαίνουν το 2026 παρά τη μειωμένη αγοραστική δύναμη; Οι αναλυτές επισημαίνουν τρεις κύριους παράγοντες:

Η Κυριαρχία του Airbnb: Η εξάπλωση των βραχυχρόνιων μισθώσεων έχει αφαιρέσει χιλιάδες ακίνητα από την αγορά των μακροχρόνιων μισθώσεων, μειώνοντας δραματικά την προσφορά.

Το «Κλειστό» Απόθεμα: Υπολογίζεται ότι εκατοντάδες χιλιάδες διαμερίσματα παραμένουν κλειστά ή δεσμευμένα σε χαρτοφυλάκια κόκκινων δανείων (NPLs), στερώντας από την αγορά τη δυνατότητα αυτορρύθμισης.

Επενδυτική Ζήτηση από το Εξωτερικό: Το ενδιαφέρον ξένων επενδυτών για ακίνητα σε Αττική και νησιά συνεχίζει να κρατά τις τιμές πώλησης σε επίπεδα δυσανάλογα με τους τοπικούς μισθούς.

Κοινωνικές επιπτώσεις και το μέλλον

Η κατοικία τείνει να γίνει το νέο «κοινωνικό σύνορο». Η αδυναμία εύρεσης στέγης επηρεάζει άμεσα το δημογραφικό, καθώς τα νέα ζευγάρια αναβάλλουν τη δημιουργία οικογένειας, ενώ παρατηρείται και ένα νέο κύμα εσωτερικής μετανάστευσης από τα κέντρα των πόλεων προς την απόμακρη περιφέρεια, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την ποιότητα ζωής και το κόστος μετακίνησης.

Και κάπως έτσι το 2026 ή οριακή άνοδος των μισθών εξουδετερώνεται πλήρως από την εκρηκτική άνοδο των ενοικίων. Χωρίς μια γενναία παρέμβαση για το άνοιγμα των κλειστών διαμερισμάτων, τον περιορισμό της βραχυχρόνιας μίσθωσης σε κορεσμένες περιοχές και την κατασκευή κοινωνικής κατοικίας, η Ελλάδα κινδυνεύει να μετατραπεί σε μια χώρα «ενοικιαστών σε απόγνωση», όπου το σπίτι από καταφύγιο θα θεωρείται η μεγαλύτερη πηγή άγχους.

