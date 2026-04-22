Παράδοξο με την αύξηση του ΑΕΠ: Το Ισραήλ «προσπερνά» Λονδίνο και Παρίσι εν μέσω πολέμου – Στον πάτο της Ε.Ε. παραμένει η Ελλάδα

Σε μια περίοδο που η Μέση Ανατολή φλέγεται και οι γεωπολιτικές ισορροπίες δοκιμάζονται, μια είδηση από το πεδίο των διεθνών οικονομικών δεικτών έρχεται να προκαλέσει αίσθηση.

Το Ισραήλ, παρά το γεγονός ότι βρίσκεται σε κατάσταση πολεμικής εμπλοκής εδώ και δύο χρόνια, κατάφερε το 2025-2026 να προσπεράσει σε κατά κεφαλήν ΑΕΠ παραδοσιακές οικονομικές υπερδυνάμεις της Γηραιάς Ηπείρου, όπως η Βρετανία και η Γαλλία. Την ίδια στιγμή, η Ελλάδα, παρά τα αφηγήματα περί «ανάπτυξης», παραμένει εγκλωβισμένη στις τελευταίες θέσεις της ευρωπαϊκής κατάταξης.

Η «ακτινογραφία» του ισραηλινού άλματος

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, το κατά κεφαλήν ΑΕΠ του Ισραήλ εκτινάχθηκε στα 64.280 δολάρια. Για να αντιληφθούμε το μέγεθος της ανατροπής, την ίδια περίοδο η Βρετανία περιοριζόταν στα 60.010 δολάρια και η Γαλλία ακολουθούσε αισθητά χαμηλότερα, στα 51.710 δολάρια.

Πώς όμως μια οικονομία που δέχεται το τεράστιο δημοσιονομικό βάρος μιας παρατεταμένης σύγκρουσης καταφέρνει τέτοιες επιδόσεις;

Η κυριαρχία της High-Tech: Ο κλάδος της υψηλής τεχνολογίας και της κυβερνοασφάλειας, που αποτελεί την ατμομηχανή της χώρας, παρέμεινε εξωστρεφής, προσελκύοντας ξένα κεφάλαια ακόμα και υπό το σκότος των σειρήνων.

Αμυντική Βιομηχανία: Η τεράστια διοχέτευση κεφαλαίων στην πολεμική βιομηχανία λειτούργησε ως έμμεσο πακέτο τόνωσης της εγχώριας παραγωγής και της έρευνας.

Νομισματική Ανθεκτικότητα: Το σέκελ επέδειξε αξιοσημείωτη αντοχή έναντι του δολαρίου, ενισχύοντας την ονομαστική αξία του παραγόμενου πλούτου.

Το ελληνικό δράμα της «μη σύγκλισης»

Ενώ το Τελ Αβίβ καλπάζει, η Αθήνα συνεχίζει να δίνει τη δική της μάχη στις τελευταίες θέσεις της Ευρωζώνης. Παρά τους κυβερνητικούς ισχυρισμούς για ρυθμούς ανάπτυξης ανώτερους του ευρωπαϊκού μέσου όρου, η πραγματικότητα της αγοραστικής δύναμης των Ελλήνων παραμένει αποκαρδιωτική.

Με το κατά κεφαλήν ΑΕΠ της Ελλάδας να κινείται κοντά στα 22.000 – 23.000 δολάρια σε ονομαστικές τιμές, η διαφορά με το Ισραήλ είναι πλέον χαοτική. Συγκεκριμένα, ένας κάτοικος του Ισραήλ παράγει πλέον σχεδόν τρεις φορές περισσότερο πλούτο από έναν Έλληνα.

Η πικρή αλήθεια: Η Ελλάδα δεν υπολείπεται μόνο των μεγάλων δυνάμεων. Χώρες όπως η Ρουμανία και η Πολωνία έχουν ήδη πάρει το προβάδισμα, αφήνοντας την ελληνική οικονομία να παλεύει με την ακρίβεια, την υστέρηση των μισθών και ένα παραγωγικό μοντέλο που βασίζεται σχεδόν αποκλειστικά στον τουρισμό και την κατανάλωση.

Ευρώπη: Μια ήπειρος σε στασιμότητα

Η περίπτωση του Ισραήλ δεν εκθέτει μόνο την Ελλάδα, αλλά ολόκληρη την Ευρώπη. Το Λονδίνο και το Παρίσι μοιάζουν εγκλωβισμένα σε μια μέγγενη χαμηλής παραγωγικότητας και ενεργειακού κόστους. Η Βρετανία, παλεύοντας ακόμα με τις παρενέργειες του Brexit, βλέπει την αγοραστική δύναμη των πολιτών της να διολισθαίνει, ενώ η Γαλλία αντιμετωπίζει δομικά προβλήματα που φρενάρουν την ανταγωνιστικότητά της.

Το μάθημα που δεν παίρνουμε

Η οικονομική ισχύς του Ισραήλ αποδεικνύει ότι η ανάπτυξη δεν είναι θέμα «τύχης» ή «ησυχίας», αλλά δομής. Όσο η Ελλάδα επιμένει να επενδύει σε ένα «ρηχό» μοντέλο υπηρεσιών και δεν στρέφεται στην υψηλή τεχνολογία και την εγχώρια παραγωγή προστιθέμενης αξίας, το χάσμα με τις δυναμικές οικονομίες του πλανήτη θα συνεχίσει να διευρύνεται. Ακόμα και αν αυτές οι οικονομίες βρίσκονται στην «καρδιά» ενός πολέμου, την ώρα που εμείς υποτίθεται ότι ζούμε το δικό μας «success story».

