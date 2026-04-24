Εκρηκτική άνοδος στις τιμές κατοικιών στην Ευρώπη με μεγάλες ανισότητες και επενδυτικό πυρετό

Ανοδική πορεία κατέγραψαν οι τιμές των κατοικιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2025, όμως πίσω από τον μέσο όρο κρύβεται μια εντελώς διαφορετική εικόνα: μια αγορά δύο ταχυτήτων, με χώρες να «τρέχουν» με διψήφια ποσοστά και άλλες να κινούνται οριακά ή και να υποχωρούν.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, οι τιμές αυξήθηκαν κατά 5,5% το τέταρτο τρίμηνο του 2025 σε σχέση με την ίδια περίοδο του 2024. Ένα ποσοστό που σε πρώτη ανάγνωση δείχνει ήπια ανάκαμψη. Στην πράξη, όμως, η ευρωπαϊκή αγορά ακινήτων μοιάζει περισσότερο με «μωσαϊκό», όπου οι αποκλίσεις είναι εντυπωσιακές.

Ο βασικός λόγος για την επιστροφή της ανόδου είναι η σταθεροποίηση του κόστους δανεισμού. Μετά από μια περίοδο έντονης ανόδου επιτοκίων που «πάγωσε» την αγορά, οι πιο ευνοϊκές χρηματοδοτικές συνθήκες έφεραν ξανά στο παιχνίδι αγοραστές και επενδυτές. Πολλοί από αυτούς είχαν παγώσει τις κινήσεις τους τα προηγούμενα χρόνια, περιμένοντας πιο ξεκάθαρο τοπίο.

Και όταν το τοπίο καθάρισε, η ζήτηση επέστρεψε δυναμικά.

Πρωταθλήτρια της ανόδου αναδείχθηκε η Ουγγαρία, με αύξηση-σοκ 21,2%. Η εκτόξευση αυτή δεν είναι τυχαία. Συνδέεται με κρατικά προγράμματα ενίσχυσης της ιδιοκτησίας αλλά και με έντονη επενδυτική κινητικότητα, που κρατά τη ζήτηση σε υψηλά επίπεδα και «τραβά» τις τιμές προς τα πάνω.

Στον ευρωπαϊκό Νότο, η εικόνα είναι εξίσου «θερμή». Η Πορτογαλία κατέγραψε άνοδο 18,9%, η Κροατία 16,1% και η Ισπανία 12,9%, με τις αγορές αυτές να προσελκύουν συνεχώς ξένα κεφάλαια. Από επενδυτές μέχρι αγοραστές δεύτερης κατοικίας, αλλά και νέες κατηγορίες όπως ψηφιακοί νομάδες και συνταξιούχοι, η ζήτηση παραμένει ισχυρή.

Δεν είναι τυχαίο ότι σε πόλεις όπως η Βαλένθια και η Μαδρίτη, οι τιμές ανεβαίνουν ακόμη πιο γρήγορα από τον εθνικό μέσο όρο. Τα μεγάλα αστικά κέντρα και οι παραθαλάσσιες περιοχές συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον, δημιουργώντας συνθήκες έντονης πίεσης, με την προσφορά να μην προλαβαίνει τη ζήτηση.

Παρόμοια εικόνα καταγράφεται και στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη. Χώρες όπως η Σλοβακία, η Βουλγαρία, η Λετονία, η Λιθουανία και η Τσεχία σημείωσαν αυξήσεις από 10% έως σχεδόν 13%. Εδώ, ο βασικός μοχλός είναι η οικονομική ανάπτυξη και η άνοδος των εισοδημάτων, που δίνουν ώθηση στην αγορά κατοικίας, αν και από χαμηλότερη βάση τιμών.

Στον αντίποδα, οι μεγάλες οικονομίες της Ευρώπης κινούνται πιο «ψύχραιμα». Στη λεγόμενη «Big 4», η Ισπανία ξεχωρίζει με υψηλή άνοδο, όμως η Ιταλία περιορίζεται στο 4,1%, η Γερμανία στο 3% και η Γαλλία μόλις στο 1%. Η τελευταία εξακολουθεί να «μαζεύει τα κομμάτια» από τη διόρθωση των προηγούμενων ετών, με τη ζήτηση να παραμένει συγκρατημένη.

Μοναδική εξαίρεση στην ευρωπαϊκή εικόνα αποτελεί η Φινλανδία, όπου οι τιμές υποχώρησαν κατά 3,1%, αντανακλώντας τις ιδιαίτερες συνθήκες της τοπικής αγοράς και τη χαμηλότερη ζήτηση.

Το συμπέρασμα; Η ευρωπαϊκή αγορά κατοικίας επιστρέφει στην ανάπτυξη, αλλά όχι με τον ίδιο ρυθμό παντού. Οι τοπικές ιδιαιτερότητες παίζουν πλέον καθοριστικό ρόλο: από τη διαθεσιμότητα κατοικιών μέχρι τις επενδυτικές ροές και την ελκυστικότητα κάθε χώρας ως τόπος ζωής ή επένδυσης.

Και κάπως έτσι, η Ευρώπη των ακινήτων δείχνει ξεκάθαρα ότι δεν υπάρχει «μία αγορά», αλλά πολλές διαφορετικές ιστορίες – άλλες με εκρηκτική άνοδο και άλλες με φρένο.

