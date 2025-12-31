Στην ΑΑΔΕ από αύριο ο ΟΠΕΚΕΠΕ – «Κάθε ευρώ να πηγαίνει μόνο σε όσους πράγματι το δικαιούνται»

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων ενσωματώνεται, από αύριο, Πέμπτη, 1η Ιανουαρίου 2026, ο Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ).
Το σύνολο των 624 υφιστάμενων οργανικών θέσεων του προσωπικού του ΟΠΕΚΕΠΕ μεταφέρεται στην ΑΑΔΕ. Δημιουργείται έτσι στην ΑΑΔΕ η Γενική Διεύθυνση Ελέγχων, Ενισχύσεων και Πληρωμών, η οποία περιλαμβάνει – μεταξύ άλλων – και τις παρακάτω Διευθύνσεις:
Γενική Διεύθυνση Ελέγχων Ενισχύσεων και Πληρωμών
Κεντρική Υπηρεσία
Διεύθυνση Άμεσων Ενισχύσεων και Αγοράς (ΔΑΕΑ)
Διεύθυνση Προγραμμάτων Ενισχύσεων Αγροτικής Ανάπτυξης (ΔΙΠΕΑΑ)
Διεύθυνση Τεχνικών Ελέγχων (ΔΤΕ)
Διεύθυνση Πληρωμών Αγροτικών Ενισχύσεων (ΔΙΠΑΓΕ)
Διεύθυνση Διαχείρισης Ενισχύσεων και Πληρωμών Τρίτων Φορέων (ΔΙΔΙΕΠ)
Διεύθυνση Συντονισμού, Προγραμματισμού και Αναφορών (ΔΙΣΥΠΑ)
Περιφερειακές Υπηρεσίες
Περιφερειακή Διεύθυνση Ελέγχων και Ενισχύσεων Μακεδονίας – Θράκης
Περιφερειακή Διεύθυνση Ελέγχων και Ενισχύσεων Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας
Περιφερειακή Διεύθυνση Ελέγχων και Ενισχύσεων Πελοποννήσου – Δυτικής Ελλάδας – Ιονίου
Περιφερειακή Διεύθυνση Ελέγχων και Ενισχύσεων Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας
Περιφερειακή Διεύθυνση Ελέγχων και Ενισχύσεων Κρήτης
Περιφερειακή Διεύθυνση Ελέγχων και Ενισχύσεων Αττικής – Αιγαίου
Όπως αναφέρεται, σε σχετική ανακοίνωση της ΑΑΔΕ, το νέο σύγχρονο μοντέλο λειτουργίας στοχεύει στην αναβάθμιση της διαχείρισης των κοινοτικών πόρων, διασφαλίζοντας:
Όπως δήλωσε ο διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, «με την ενσωμάτωση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, προχωρούμε στην ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου πλαισίου ελέγχων και πληρωμών, που ενισχύει έμπρακτα τους πραγματικούς αγρότες, υποστηρίζει τους δικαιούχους ενισχύσεων να είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους και προστατεύει τα χρήματα των Ελλήνων και Ευρωπαίων πολιτών, θωρακίζοντας την εθνική οικονομία από δημοσιονομικούς κινδύνους. Ο στόχος μας είναι ένας: Κάθε ευρώ ενίσχυσης να πηγαίνει μόνο σε όσους πράγματι το δικαιούνται».
Διαβάστε επίσης:
Μπάλωμα με επιστροφή ενοικίων για δημόσιους λειτουργούς της περιφέρειας
Αυξήσεις στο νερό με την αρχή της χρονιάς – Τι ισχύει με τα τιμολόγια της ΕΥΔΑΠ από 1η Ιανουαρίου 2026
Βουνό οι φορολογικές υποχρεώσεις στο τέλος του έτους: Τι πρέπει να πληρωθεί και να δηλωθεί έως αύριο
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.