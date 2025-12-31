search
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

31.12.2025 13:30

Στην ΑΑΔΕ από αύριο ο ΟΠΕΚΕΠΕ – «Κάθε ευρώ να πηγαίνει μόνο σε όσους πράγματι το δικαιούνται»

31.12.2025 13:30
pitsilis-new

Στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων ενσωματώνεται, από αύριο, Πέμπτη, 1η Ιανουαρίου 2026, ο Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ).

Το σύνολο των 624 υφιστάμενων οργανικών θέσεων του προσωπικού του ΟΠΕΚΕΠΕ μεταφέρεται στην ΑΑΔΕ. Δημιουργείται έτσι στην ΑΑΔΕ η Γενική Διεύθυνση Ελέγχων, Ενισχύσεων και Πληρωμών, η οποία περιλαμβάνει – μεταξύ άλλων – και τις παρακάτω Διευθύνσεις:

Γενική Διεύθυνση Ελέγχων Ενισχύσεων και Πληρωμών

Κεντρική Υπηρεσία

Διεύθυνση Άμεσων Ενισχύσεων και Αγοράς (ΔΑΕΑ)

Διεύθυνση Προγραμμάτων Ενισχύσεων Αγροτικής Ανάπτυξης (ΔΙΠΕΑΑ)

Διεύθυνση Τεχνικών Ελέγχων (ΔΤΕ)

Διεύθυνση Πληρωμών Αγροτικών Ενισχύσεων (ΔΙΠΑΓΕ)

Διεύθυνση Διαχείρισης Ενισχύσεων και Πληρωμών Τρίτων Φορέων (ΔΙΔΙΕΠ)

Διεύθυνση Συντονισμού, Προγραμματισμού και Αναφορών (ΔΙΣΥΠΑ)

Περιφερειακές Υπηρεσίες

Περιφερειακή Διεύθυνση Ελέγχων και Ενισχύσεων Μακεδονίας – Θράκης

Περιφερειακή Διεύθυνση Ελέγχων και Ενισχύσεων Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας

Περιφερειακή Διεύθυνση Ελέγχων και Ενισχύσεων Πελοποννήσου – Δυτικής Ελλάδας – Ιονίου

Περιφερειακή Διεύθυνση Ελέγχων και Ενισχύσεων Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας

Περιφερειακή Διεύθυνση Ελέγχων και Ενισχύσεων Κρήτης

Περιφερειακή Διεύθυνση Ελέγχων και Ενισχύσεων Αττικής – Αιγαίου

Όπως αναφέρεται, σε σχετική ανακοίνωση της ΑΑΔΕ, το νέο σύγχρονο μοντέλο λειτουργίας στοχεύει στην αναβάθμιση της διαχείρισης των κοινοτικών πόρων, διασφαλίζοντας:

  • Διαφάνεια και Αξιοπιστία πόρων και διαδικασιών για την υποστήριξη της βιώσιμης ανάπτυξης.
  • Αποτελεσματικότητα με ταχύτερη και αρτιότερη υλοποίηση των προγραμμάτων κοινοτικών ενισχύσεων και πληρωμών που αφορούν την αγροτική πολιτική.
  • Ομοιόμορφη αντιμετώπιση των δικαιούχων μέσω τυποποιημένων και ενιαίων διαδικασιών.
  • Ενιαία Εποπτεία και συστηματικό προγραμματισμό και απολογισμό του έργου των περιφερειακών δομών, με τη σύσταση Διεύθυνσης Συντονισμού, Προγραμματισμού και Αναφορών που θα αποτελεί κεντρικό σημείο καθοδήγησης των Περιφερειακών Μονάδων.
  • Αυστηρή τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων και συνεπή εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου.
  • Αξιοποίηση επιχειρησιακών δεδομένων για τη λήψη αποφάσεων, την προώθηση της καινοτομίας και τη συνεχή βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Πιτσιλής: «Ενισχύει έμπρακτα τους πραγματικούς αγρότες»

Όπως δήλωσε ο διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, «με την ενσωμάτωση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, προχωρούμε στην ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου πλαισίου ελέγχων και πληρωμών, που ενισχύει έμπρακτα τους πραγματικούς αγρότες, υποστηρίζει τους δικαιούχους ενισχύσεων να είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους και προστατεύει τα χρήματα των Ελλήνων και Ευρωπαίων πολιτών, θωρακίζοντας την εθνική οικονομία από δημοσιονομικούς κινδύνους. Ο στόχος μας είναι ένας: Κάθε ευρώ ενίσχυσης να πηγαίνει μόνο σε όσους πράγματι το δικαιούνται».

Μπάλωμα με επιστροφή ενοικίων για δημόσιους λειτουργούς της περιφέρειας

Αυξήσεις στο νερό με την αρχή της χρονιάς – Τι ισχύει με τα τιμολόγια της ΕΥΔΑΠ από 1η Ιανουαρίου 2026

Βουνό οι φορολογικές υποχρεώσεις στο τέλος του έτους: Τι πρέπει να πληρωθεί και να δηλωθεί έως αύριο

