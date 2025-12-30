search
ΤΡΙΤΗ 30.12.2025
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Tο Ποντίκι Web

30.12.2025 18:12

Αυξήσεις στο νερό με την αρχή της χρονιάς – Τι ισχύει με τα τιμολόγια της ΕΥΔΑΠ από 1η Ιανουαρίου 2026

30.12.2025 18:12
nero new

Ποδαρικό με αυξήσεις στα τιμολόγια υδροδότησης κάνει η νέα χρονιά με την επιβάρυνση να αφορά αύξηση κατά 1 ευρώ στο πάγιο ύδρευσης και την εισαγωγή παγίου 1 ευρώ στην αποχέτευση πλέον ΦΠΑ ανά μήνα.

Ωστόσο, στις αλλαγές υπάρχουν και μειώσεις στα τιμολόγια που αφορούν οικονομικά ευάλωτες και ασθενείς ομάδες (δικαιούχοι κοινωνικού τιμολογίου, πολύτεκνοι, υπερήλικες) καθώς μηδενίζεται οποιαδήποτε πάγια χρέωση και δεν αλλάζουν οι τιμές σε όλες τις κλίμακες κατανάλωσης.

Ειδικότερα, η εισήγηση της ΕΥΔΑΠ για μηνιαία αύξηση των τιμολογίων του νερού πήρε το πράσινο φως από τη ΡΑΑΕΥ την Τρίτη (30/12), γεγονός που συνεπάγεται ότι οι κάτοικοι της Αττικής θα δουν αυξημένους τους λογαριασμούς τους στα 2,48 ευρώ.

  • Μειώνονται τα τιμολόγια που απευθύνονται σε οικονομικά ευάλωτες και ασθενείς ομάδες (δικαιούχοι κοινωνικού τιμολογίου, πολύτεκνοι, υπερήλικες) καθώς μηδενίζεται οποιαδήποτε πάγια χρέωση και δεν αλλάζουν οι τιμές σε όλες τις κλίμακες κατανάλωσης.
  • Αναπροσαρμόζεται μόνο κατά 1 ευρώ το πάγιο ύδρευσης και εισάγεται πάγιο 1 ευρώ στην αποχέτευση πλέον ΦΠΑ το μήνα, ώστε οι πάγιες χρεώσεις να ανταποκρίνονται στα σημαντικά έργα υποδομής που επιβάλλεται να γίνουν κυρίως λόγω της παρατεταμένης ξηρασίας και των έντονων πλημμυρικών φαινομένων εξαιτίας της κλιματικής κρίσης.

Οι αυξήσεις, σύμφωνα με πηγές της ΕΥΔΑΠ, θα χρηματοδοτήσουν νέες υποδομές, αναβάθμιση υφιστάμενων για την καλύτερη διαχείριση αλλά και επαναχρησιμοποίηση του νερού, αντικατάσταση φθαρμένων αγωγών συνολικού μήκους εκατοντάδων χιλιομέτρων και καλύτερη παρακολούθηση του δικτύου ύδρευσης για τον άμεσο εντοπισμό διαρροών.

Δεδομένου ότι η πρωτεύουσα βρίσκεται αντιμέτωπη με τη μεγαλύτερη κρίση της τελευταίας 30ετίας ως προς την επάρκεια νερού, με τη στάθμη των ταμιευτήρων να έχει υποχωρήσει σε επισφαλή επίπεδα, η ΕΥΔΑΠ έχει εκπονήσει ένα πρόγραμμα επενδύσεων, ύψους 2,5 δισεκατομμυρίων ευρώ για να θωρακίσει την Αττική.

Το σχέδιο που θα υλοποιηθεί σε βάθος δεκαετίας, σκοπό έχει να περιορίσει τις άσκοπες απώλειες νερού στο δίκτυο και αφετέρου να συγκρατήσει την περαιτέρω μείωση των αποθεμάτων μέσω κυκλικής χρήσης νερού από μη οικιακούς καταναλωτές.

Ποια έργα θα γίνουν για τη θωράκιση της Αττικής

Τα έργα που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα περιλαμβάνουν παρεμβάσεις σε δύο κατευθύνσεις: ύδρευση και αποχέτευση. Για τη χρηματοδότησή τους, η ΕΥΔΑΠ υπέβαλε προς έγκριση το πλαίσιο αναπροσαρμογών από 1η Ιανουαρίου 2026 των τιμολογίων.

Στο σκέλος της ύδρευσης η ΕΥΔΑΠ έχει προϋπολογίσει επενδύσεις ύψους 730 εκατομμυρίων ευρώ για την αναβάθμιση των Μονάδων Επεξεργασίας Νερού που εξυπηρετούν το λεκανοπέδιο, την αντικατάσταση 660 χιλιομέτρων του δικτύου αγωγών ώστε να αφαιρεθούν πεπαλαιωμένα κομμάτια που «χάνουν» νερό και την εγκατάσταση 2 εκατομμυρίων έξυπνων μετρητών, που επιτρέπουν τον άμεσο εντοπισμό διαρροών.

«Κάθε σταγόνα μετράει. Δεν υπάρχουν περιθώρια σπατάλης, ούτε μπορούμε να εθελοτυφλούμε όταν σε ορισμένα παλιά τμήματα του δικτύου βλέπουμε συχνά απώλειες νερού», δήλωσε πηγή.

«Μειώνοντας τις απώλειες στο δίκτυο η Αττική γίνεται πιο υδρολογικά πιο ανθεκτική, κάτι που είναι κρίσιμο ούτως ή άλλως σε μία περίοδο που το κλίμα αλλάζει» σημείωσε.

Ο δεύτερος πυλώνας παρεμβάσεων αφορά στην αποχέτευση, με επενδύσεις της τάξης των 900 εκατομμυρίων ευρώ και αιχμή την καλύτερη δευτερογενή αξιοποίηση «χρησιμοποιημένων» υδάτων από βιομηχανικές μονάδες και για άρδευση, χωρίς κίνδυνο για τη δημόσια υγεία.

Κομβικής σημασίας στο μέτωπο αυτό, σύμφωνα με δεύτερη πηγή που έχει συμμετάσχει στην προετοιμασία του εγχειρήματος, είναι η επέκταση της εμβέλειας της ΕΥΔΑΠ σε περιοχές της ανατολικής Αττικής, όπου μεγάλοι οικισμοί εξακολουθούν έως και σήμερα να εξυπηρετούνται από βόθρους.

Ο σχεδιασμός προβλέπει τη σύνδεση 75.000 ακινήτων, δηλαδή περίπου 410.000 κατοίκων, στο δίκτυο αποχέτευσης, την κατασκευή τριών νέων Κέντρων Επεξεργασίας Λυμάτων πέραν των πέντε που ήδη λειτουργούν στην Αττική, αλλά και παρεμβάσεις σε αντλιοστάσια.

«Με αυτόν τον τρόπο, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε κυκλικά υδάτινους πόρους και να μετατρέψουμε το αποχετευτικό σύστημα σε ασφαλή πάροχο νερού για βιομηχανικές ή αγροτικές εργασίες», τόνισε η δεύτερη πηγή, προσθέτοντας πως έτσι θα μειωθεί η πίεση στον Μόρνο και στην Υλίκη και θα προστατευθεί περισσότερο η Αττική από τυχόν διακυμάνσεις στη συνεχή διαθεσιμότητα νερού.

Παραμένει ο συναγερμός

Σε κάθε περίπτωση όμως, από κάθε πλευρά επισημάνθηκε ότι δεν υπάρχει το παραμικρό περιθώριο εφησυχασμού.

«Οι δύο μεγάλοι ταμιευτήρες στους οποίους βασίζεται η Αθήνα, ο Μόρνος και η Υλίκη, έχουν χάσει το 40% και πλέον των αποθεμάτων τους τα τελευταία χρόνια, ενώ πολλά ρυάκια στα οποία παραδοσιακά στηριζόμαστε για για καλυφθούν οι απώλειες στερεύουν επειδή δεν υπάρχουν πολλά χιόνια στις βουνοκορφές», υπογράμμισε τρίτη πηγή, που έχει ασχοληθεί εκτενώς με την υδρολογική κατάσταση στην πρωτεύουσα και με τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής σε πυκνοκατοικημένες πόλεις.

«Έχει έρθει η ώρα να καταλάβουμε πως απαιτούνται δύσκολες επιλογές από όλους μας, αλλιώς οι συνέπειες θα είναι ακόμα χειρότερες», τόνισε η ίδια πηγή.

Η Παγίδα της «Άτυπης Δωρεάς»

Βουνό οι φορολογικές υποχρεώσεις στο τέλος του έτους: Τι πρέπει να πληρωθεί και να δηλωθεί έως αύριο

e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ο «χάρτης» πληρωμών έως και την Παρασκευή 2 Ιανουαρίου

