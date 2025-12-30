e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ο «χάρτης» πληρωμών έως και την Παρασκευή 2 Ιανουαρίου

Σε προγραμματισμένες πληρωμές θα προχωρήσουν έως και την Παρασκευή 2 Ιανουαρίου ο e-ΕΦΚΑ και η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Συνολικά θα καταβληθούν 26.885.193,93 ευρώ σε 30.450 δικαιούχους.

Ειδικότερα, όπως αναφέρει το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σε ανακοίνωσή του:

Από τον e-ΕΦΚΑ:

Στις 30 Δεκεμβρίου θα καταβληθούν 2.085.193,93 ευρώ σε 1.300 δικαιούχους για επιστροφή εισφορών μη μισθωτών.

Από την ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:

11.000.000 ευρώ σε 18.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων .

. 500.000 ευρώ σε 80 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας .

. 12.000.000 ευρώ σε 11.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης .

. 1.300.000 ευρώ σε 70 δικαιούχους στο πλαίσιο προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα.

