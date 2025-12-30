e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ο «χάρτης» πληρωμών έως και την Παρασκευή 2 Ιανουαρίου

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Σε προγραμματισμένες πληρωμές θα προχωρήσουν έως και την Παρασκευή 2 Ιανουαρίου ο e-ΕΦΚΑ και η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).
Συνολικά θα καταβληθούν 26.885.193,93 ευρώ σε 30.450 δικαιούχους.
Ειδικότερα, όπως αναφέρει το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σε ανακοίνωσή του:
Από τον e-ΕΦΚΑ:
Από την ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:
