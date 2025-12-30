Ελληνικός τουρισμός: Οι 5 τάσεις, τα ρεκόρ και οι μεγάλες προκλήσεις της επόμενης ημέρας

Νέα ιστορικά υψηλά σε αφίξεις και εισπράξεις κατέγραψε ο ελληνικός τουρισμός το 2024, ωστόσο η εικόνα δεν είναι μονοδιάστατα θετική, καθώς οι διανυκτερεύσεις και η μέση διάρκεια παραμονής συνεχίζουν να υποχωρούν σε σύγκριση με το 2019. Τα βασικά συμπεράσματα περιλαμβάνονται στην Ετήσια Έκθεση Ελληνικού Τουρισμού 2024 και στις επιμέρους εκθέσεις για τις 13 Περιφέρειες που εκπόνησε το ΙΝΣΕΤΕ.

Μεταξύ των κυρίαρχων τάσεων ξεχωρίζουν τα περισσότερα αλλά μικρότερης διάρκειας ταξίδια, η ενίσχυση του brand της Ελλάδας στις μεγάλες αγορές της Δυτικής Ευρώπης, η ισχυρή άνοδος της κρουαζιέρας, η σταδιακή βελτίωση της εποχικότητας και η εντυπωσιακή ενίσχυση των τουριστικών μεγεθών στην Αττική και την Αθήνα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζα της Ελλάδος, οι τουριστικές εισπράξεις (χωρίς την κρουαζιέρα) αυξήθηκαν το 2024 κατά 16,5% σε σύγκριση με το 2019, φτάνοντας τα 20,59 δισ. ευρώ. Οι αφίξεις ενισχύθηκαν κατά 14,7%, αγγίζοντας τα 35,95 εκατ. ταξιδιώτες.

Την ίδια στιγμή, οι διανυκτερεύσεις παρουσίασαν οριακή μείωση κατά 0,6%, ενώ η μέση διάρκεια παραμονής περιορίστηκε στις 6,4 ημέρες, καταγράφοντας πτώση 13,3% σε σχέση με την προ πανδημίας περίοδο.

Αττική και Ήπειρος οι μεγάλοι «κερδισμένοι»

Η Αττική καταγράφει τη μεγαλύτερη συμβολή στη συνολική αύξηση των τουριστικών μεγεθών, με τις εισπράξεις να τείνουν να διπλασιαστούν σε σχέση με το 2019, ξεπερνώντας τα 4,75 δισ. ευρώ. Ιδιαίτερα εντυπωσιακή είναι και η αύξηση των διανυκτερεύσεων, σε αντίθεση με τη συνολική εικόνα της χώρας.

Σημαντικές διψήφιες αυξήσεις και στα τρία μεγέθη εμφανίζει και η Ήπειρος, αν και με μικρότερη απόλυτη δυναμική. Αντίθετα, μειώσεις σε αφίξεις, εισπράξεις και διανυκτερεύσεις καταγράφουν Περιφέρειες όπως η Ανατολική Μακεδονία – Θράκη, η Πελοπόννησος, η Θεσσαλία και η Δυτική Μακεδονία.

Αλλαγή μείγματος αγορών και «έκρηξη» στην κρουαζιέρα

Καθοριστικό ρόλο στην αύξηση των εσόδων έπαιξε η ενίσχυση των αγορών υψηλής δαπάνης, με το top-5 (Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο, ΗΠΑ, Γαλλία, Ιταλία) να αποκτά μεγαλύτερο μερίδιο. Χαρακτηριστικό είναι ότι οι εισπράξεις από τις ΗΠΑ, μαζί με την κρουαζιέρα, αυξήθηκαν κατά 746 εκατ. ευρώ, αντιπροσωπεύοντας το 22% της συνολικής ανόδου των εσόδων.

Η κρουαζιέρα κατέγραψε εντυπωσιακή άνοδο, με τα έσοδα να ξεπερνούν το 1 δισ. ευρώ το 2024 από 499 εκατ. ευρώ το 2019, ενώ οι αφίξεις αυξήθηκαν από 2,7 σε 4,7 εκατ. ταξιδιώτες.

Κλιματική αλλαγή, φορολογία και υποδομές οι μεγάλες προκλήσεις

Η έκθεση αναδεικνύει ως βασικές προκλήσεις την κλιματική αλλαγή και τα ακραία καιρικά φαινόμενα, τις υψηλές φορολογικές επιβαρύνσεις και το Τέλος Κλιματικής Αλλαγής, την ανάγκη για επενδύσεις σε ανθεκτικές υποδομές, καθώς και την έλλειψη σαφούς και αποτελεσματικού χωροταξικού σχεδιασμού.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στον ψηφιακό μετασχηματισμό, στην αναβάθμιση της εκπαίδευσης και της κατάρτισης των εργαζομένων, αλλά και στη βιώσιμη ανάπτυξη των προορισμών.

Ο γενικός διευθυντής του ΙΝΣΕΤΕ, Ηλίας Κικίλιας, επισημαίνει ότι ο ελληνικός τουρισμός διατηρεί τη δυναμική του και το 2025, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για στρατηγικό σχεδιασμό, επαρκείς υποδομές και ορθολογική φορολογική πολιτική, ώστε να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα και να διασφαλιστούν περισσότερα οφέλη για τις τοπικές κοινωνίες.

