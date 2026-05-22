ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22.05.2026 01:14
22.05.2026 00:55

Τουρκία: «Δεν θα παραδοθούμε σε αυτό το πραξικόπημα», λέει ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης μετά την καθαίρεσή του

Την έντονη αντίδραση του Οζγκιούρ Οζέλ προκάλεσε η δικαστική απόφαση που τον απομακρύνει από την ηγεσία του βασικού κόμματος της τουρκικής αντιπολίτευσης (CHP), με τον ίδιο να κάνει λόγο για «μαύρη μέρα» για τη δημοκρατία στην Τουρκία.

Ο επικεφαλής του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP) περιέγραψε την εξέλιξη ως «πραξικόπημα κατά του λαού», υπογραμμίζοντας ότι τόσο το κόμμα του, όσο και η χώρα, δεν πρόκειται να «παραδοθούν σε αυτό το πραξικόπημα».

Παράλληλα, σύμφωνα με το Reuters, ο Οζέλ ανέφερε ότι η Κεντρική Τράπεζα της Τουρκίας «έκαψε» περίπου 10 δισ. δολάρια μέσα σε μόλις μισή ώρα μετά την έκδοση της δικαστικής απόφασης.

Ο ίδιος γνωστοποίησε επίσης ότι το CHP έχει ήδη καταθέσει προσφυγή στο Ανώτατο Εφετείο της Τουρκίας για την ανατροπή της απόφασης, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι το δικαστήριο θα την ακυρώσει και θα σώσει τη χώρα από μια «καταστροφή».

