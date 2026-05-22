search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22.05.2026 01:13
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

22.05.2026 00:34

Ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι θα στείλει επιπλέον 5.000 στρατιώτες στην Πολωνία

22.05.2026 00:34
tramp 66- new

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι οι ΗΠΑ θα ενισχύσουν τη στρατιωτική τους παρουσία στην Πολωνία με επιπλέον 5.000 στρατιώτες, αφήνοντας ωστόσο αναπάντητο το ερώτημα αν πρόκειται για νέα απόφαση ή για την προγραμματισμένη αποστολή που είχε αναβληθεί.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social την Πέμπτη, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε: «Με αφορμή την επιτυχή εκλογή του νυν Προέδρου της Πολωνίας, Κάρολ Ναβρότσκι, τον οποίο περήφανα υποστήριξα, καθώς και με αφορμή τη σχέση μας μαζί του, με χαρά ανακοινώνω ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αποστείλουν επιπλέον 5.000 στρατιώτες στην Πολωνία. Σας ευχαριστώ για το ενδιαφέρον που δείξατε για το θέμα αυτό! Πρόεδρος ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ».

Παρά τη δήλωση αυτή, δεν διευκρινίζεται αν ο Ντόναλντ Τραμπ αναφερόταν σε νέα αποστολή ή στην προγραμματισμένη ανάπτυξη που είχε ήδη καθυστερήσει.

Οι μετακινήσεις αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων έχουν βρεθεί στο προσκήνιο το τελευταίο χρονικό διάστημα, μετά την απειλή του Τραμπ να τιμωρήσει ορισμένους από τους Ευρωπαίους συμμάχους που δεν υποστήριξαν τις στρατιωτικές επιχειρήσεις του εναντίον του Ιράν.

Μόλις την περασμένη εβδομάδα, το αμερικανικό Πεντάγωνο είχε αναφέρει ότι η προγραμματισμένη ανάπτυξη 4.000 Αμερικανών στρατιωτών στην Πολωνία είχε «παγώσει» ή καθυστερήσει, χωρίς να δίνονται περαιτέρω διευκρινίσεις.

Διαβάστε επίσης:

Νέο θρίλερ στη σύγκρουση ΗΠΑ-Ιράν: Διαψεύδει τα περί προσχεδίου συμφωνίας η Τεχεράνη – Ουράνιο και Ορμούζ τα «αγκάθια»

Κούβα: Οι ΗΠΑ μιλούν για μικρές πιθανότητες συμφωνίας, η Αβάνα καταγγέλλει απειλή επίθεσης

Τραγωδία στο Μαρόκο: Τουλάχιστον 9 νεκροί από κατάρρευση πολυκατοικίας (Video)





google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Özgür-Özel
ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: «Δεν θα παραδοθούμε σε αυτό το πραξικόπημα», λέει ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης μετά την καθαίρεσή του

tramp 66- new
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι θα στείλει επιπλέον 5.000 στρατιώτες στην Πολωνία

usa_iran_chess
ΚΟΣΜΟΣ

Νέο θρίλερ στη σύγκρουση ΗΠΑ-Ιράν: Διαψεύδει τα περί προσχεδίου συμφωνίας η Τεχεράνη – Ουράνιο και Ορμούζ τα «αγκάθια»

cr7
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Σαουδική Αραβία: Ο Ρονάλντο οδήγησε την Αλ Νασρ στην κατάκτηση του πρωταθλήματος (Videos)

castro raul cuba
ΚΟΣΜΟΣ

Κούβα: Οι ΗΠΑ μιλούν για μικρές πιθανότητες συμφωνίας, η Αβάνα καταγγέλλει απειλή επίθεσης

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ataman-obradovic
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παναθηναϊκός: Βελούδινο διαζύγιο Γιαννακόπουλου με Αταμάν - Με Σερέλη ως το τέλος της σεζόν, επαφές με Ομπράντοβιτς

odysseia
ΣΙΝΕΜΑ

Η «Οδύσσεια» του Νόλαν ζήτησε 16 εκατ. ευρώ επιχορήγηση από το ΥΠΠΟ ως… «Παραμύθι του Τσάρλι», θα λάβει 6,5

statue-liberty
ΚΟΣΜΟΣ

Οι Αμερικανοί μπορούν να αποκτήσουν κομμάτι από το Άγαλμα της Ελευθερίας με 250 δολάρια

moto_parking
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Παρκάρισμα μηχανής στο πεζοδρόμιο: Τι ισχύει και πότε πέφτει πρόστιμο

akinita_1212_1460-820_new
ΕΛΛΑΔΑ

Λύθηκε το μυστήριο με την περίεργη οσμή - Παράνομη εκπομπή υγραερίου βλέπει το Εθνικό Αστεροσκοπείο

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22.05.2026 01:13
Özgür-Özel
ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: «Δεν θα παραδοθούμε σε αυτό το πραξικόπημα», λέει ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης μετά την καθαίρεσή του

tramp 66- new
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι θα στείλει επιπλέον 5.000 στρατιώτες στην Πολωνία

usa_iran_chess
ΚΟΣΜΟΣ

Νέο θρίλερ στη σύγκρουση ΗΠΑ-Ιράν: Διαψεύδει τα περί προσχεδίου συμφωνίας η Τεχεράνη – Ουράνιο και Ορμούζ τα «αγκάθια»

1 / 3