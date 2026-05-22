Ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι θα στείλει επιπλέον 5.000 στρατιώτες στην Πολωνία

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι οι ΗΠΑ θα ενισχύσουν τη στρατιωτική τους παρουσία στην Πολωνία με επιπλέον 5.000 στρατιώτες, αφήνοντας ωστόσο αναπάντητο το ερώτημα αν πρόκειται για νέα απόφαση ή για την προγραμματισμένη αποστολή που είχε αναβληθεί.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social την Πέμπτη, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε: «Με αφορμή την επιτυχή εκλογή του νυν Προέδρου της Πολωνίας, Κάρολ Ναβρότσκι, τον οποίο περήφανα υποστήριξα, καθώς και με αφορμή τη σχέση μας μαζί του, με χαρά ανακοινώνω ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αποστείλουν επιπλέον 5.000 στρατιώτες στην Πολωνία. Σας ευχαριστώ για το ενδιαφέρον που δείξατε για το θέμα αυτό! Πρόεδρος ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ».

Παρά τη δήλωση αυτή, δεν διευκρινίζεται αν ο Ντόναλντ Τραμπ αναφερόταν σε νέα αποστολή ή στην προγραμματισμένη ανάπτυξη που είχε ήδη καθυστερήσει.

Οι μετακινήσεις αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων έχουν βρεθεί στο προσκήνιο το τελευταίο χρονικό διάστημα, μετά την απειλή του Τραμπ να τιμωρήσει ορισμένους από τους Ευρωπαίους συμμάχους που δεν υποστήριξαν τις στρατιωτικές επιχειρήσεις του εναντίον του Ιράν.

Μόλις την περασμένη εβδομάδα, το αμερικανικό Πεντάγωνο είχε αναφέρει ότι η προγραμματισμένη ανάπτυξη 4.000 Αμερικανών στρατιωτών στην Πολωνία είχε «παγώσει» ή καθυστερήσει, χωρίς να δίνονται περαιτέρω διευκρινίσεις.

