Σαουδική Αραβία: Ο Ρονάλντο οδήγησε την Αλ Νασρ στην κατάκτηση του πρωταθλήματος (Videos)

Το ήθελε σαν… τρελός και το κατάφερε κι αυτό! Ο Κριστιάνο Ρονάλντο ήταν ξανά ο απόλυτος πρωταγωνιστής για την Αλ Νασρ, καθώς με δύο δικά του γκολ –το ένα μάλιστα με εντυπωσιακή εκτέλεση φάουλ– οδήγησε την ομάδα του στην κατάκτηση του πρωταθλήματος στη Σαουδική Αραβία.

Η Αλ Νασρ επικράτησε με 4-1 της Ντάμακ στο γήπεδό της και «σφράγισε» και μαθηματικά τον εφετινό τίτλο, κατακτώντας το 8ο πρωτάθλημα στην καριέρα του Πορτογάλου σούπερ σταρ.

Cristiano Ronaldo free kick goal for Al Nassr!

Οι Σαντιό Μανέ και ο Κομάν είχαν ήδη βάλει τις βάσεις για τη νίκη της Αλ Νασρ η οποία έκλεισε τη σεζόν με 86 βαθμούς, αφήνοντας στη δεύτερη θέση την Αλ Χιλάλ με 84.

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο ανέλαβε… δράση στο δεύτερο ημίχρονο, βρίσκοντας δίχτυα στο 63’ και στο 81’ με δύο γκολ που «κλείδωσαν» το τρίποντο και τον τίτλο.

Ronaldo seals the Saudi Pro League title for Al Nassr 🏆

Στο 88’ έγινε αλλαγή και αποχώρησε μέσα σε αποθέωση, εμφανώς συγκινημένος στον πάγκο, ζώντας μια ακόμη μεγάλη στιγμή στην καριέρα του.

Ronaldo is visibly emotional after subbing off for Al Nassr 💛

