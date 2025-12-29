search
ΤΡΙΤΗ 30.12.2025
29.12.2025

ΑΑΔΕ: Εκτός λειτουργίας 10 εφαρμογές την Πρωτοχρονιά

29.12.2025
AADE

Ενόψει της ολοκλήρωσης των εργασιών για το κλείσιμο του έτους, η ΑΑΔΕ ενημερώνει τους φορολογούμενους ότι οι ψηφιακές εφαρμογές και διαδικασίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων θα λειτουργήσουν ως εξής:

  • Η ψηφιακή εφαρμογή «myPROPERTY», για την υποβολή δηλώσεων Φόρου Μεταβίβασης Ακινήτων, Δωρεάς και Γονικής Παροχής και Κληρονομιών, θα είναι διαθέσιμη μέχρι τις 31/12/2025 και ώρα 23:00 (Ημερομηνία ανοίγματος 2/1/2026).
  • Η ψηφιακή εφαρμογή του Περιουσιολογίου για την ηλεκτρονική υποβολή δηλώσεων ΕΝΦΙΑ 2014 έως και 2025, θα είναι διαθέσιμη μέχρι τις 31/12/2025 και ώρα 23:00 (Ημερομηνία ανοίγματος 2/1/2026).
  • Η ψηφιακή εφαρμογή για την ηλεκτρονική υποβολή αρχικών και τροποποιητικών δηλώσεων Φόρου Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων φορολογικών ετών 2015 έως και 2024, θα είναι διαθέσιμη μέχρι τις 31/12/2025 και ώρα 23:00 (Ημερομηνία ανοίγματος 2/1/2026 για τα φορολογικά έτη 2020 έως 2024 και 12/01/2026 για τα φορολογικά έτη 2015 έως 2019).
  • Η ψηφιακή εφαρμογή για την ηλεκτρονική υποβολή δηλώσεων Φόρου Πλοίων Α΄ κατηγορίας, θα είναι διαθέσιμη μέχρι τις 31/12/2025 και ώρα 23:00 (Ημερομηνία ανοίγματος 2/1/2026).
  • Η ψηφιακή εφαρμογή για την ηλεκτρονική υποβολή δηλώσεων τέλους αλιευτικών πλοίων και πλοιαρίων, ρυμουλκών πλοίων και αυτοκινούμενων βυθοκόρων, θα είναι διαθέσιμη μέχρι τις 31/12/2025 και ώρα 23:00 (Ημερομηνία ανοίγματος 2/1/2026).
  • Η ψηφιακή εφαρμογή για την ηλεκτρονική υποβολή δηλώσεων εισφοράς συναλλάγματος ν. 4111/2013, θα είναι διαθέσιμη μέχρι τις 31/12/2025 και ώρα 23:00 (Ημερομηνία ανοίγματος 2/1/2026).
  • Η ηλεκτρονική υποβολή δηλώσεων ΦΠΑ, ΦΠΑ από ηλεκτρονικό εμπόριο ειδικών καθεστώτων OSS – IOSS, Φόρου Εισοδήματος Νομικών Προσώπων, δηλώσεων Φόρου Πλοίων Β΄ κατηγορίας, Παρακρατούμενων και Λοιπών Φόρων μέσω myAADE, θα είναι διαθέσιμη μέχρι τις 31/12/2025 και ώρα 23:00 (Ημερομηνία ανοίγματος 2/1/2026).
  • Η ψηφιακή εφαρμογή για την ηλεκτρονική υποβολή δήλωσης βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων, της βεβαίωσης των αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα και των αμοιβών από τόκους, μερίσματα και δικαιώματα για το φορολογικό έτος 2024 (σύμφωνα με την Α. 1179/2024), θα κλείσει οριστικά στις 31/12/2025 και ώρα 23:00.
  • Η πληρωμή βεβαιωμένων οφειλών με τη χρήση καρτών και συστήματος IRIS, μέσω myAADE και myAADEapp θα είναι διαθέσιμη μέχρι τις 31/12/2025 και ώρα 23:00 (Ημερομηνία ανοίγματος 2/1/2026).
  • Η ψηφιακή εφαρμογή για την έκδοση Πιστοποιητικών ΕΝΦΙΑ 2026, καθώς επίσης και των αποδεικτικών καταβολής θα είναι διαθέσιμη την 1/1/2026.
  • Η διαδικασία Βεβαίωσης εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων και η διαδικασία Μείωσης Εσόδων μέσω των υπηρεσιών διαλειτουργικότητας θα είναι διαθέσιμες μέχρι τις 31/12/2025 και ώρα 23:00 (Ημερομηνία ανοίγματος 2/1/2026).

