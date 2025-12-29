Το νέο τοπίο σε ενοίκια και «Fast Track» εξώσεις

Η 1η Ιανουαρίου φέρνει μια νέα πραγματικότητα για εκατομμύρια ιδιοκτήτες και ενοικιαστές στην Ελλάδα.

Με στόχο τη διαφάνεια, τον περιορισμό της φοροδιαφυγής αλλά και την αποσυμφόρηση των δικαστηρίων, το θεσμικό πλαίσιο αλλάζει άρδην, καθιερώνοντας την ψηφιακή εποχή στις μισθώσεις και μια νέα, ταχύτατη διαδικασία για την απόδοση των ακινήτων.

1. Τέλος στα Μετρητά: Υποχρεωτική Τραπεζική Πληρωμή

Από τις αρχές του 2026, η καταβολή του ενοικίου με μετρητά καθίσταται πλέον παράνομη. Σύμφωνα με τις νέες ρυθμίσεις, κάθε μίσθωμα (κατοικίας ή επαγγελματικής στέγης) πρέπει να καταβάλλεται αποκλειστικά μέσω τραπεζικού λογαριασμού ή ηλεκτρονικών πληρωμών (e-banking, POS).

Οι επιπτώσεις: Οι χειρόγραφες αποδείξεις παύουν να έχουν ισχύ ενώπιον της Εφορίας.

Οι κυρώσεις: Αν ένας ιδιοκτήτης αποδεχθεί μετρητά, κινδυνεύει με πρόστιμα και απώλεια φορολογικών ελαφρύνσεων (όπως η έκπτωση 5% στον φόρο εισοδήματος). Αντίστοιχα, ο ενοικιαστής που δεν πληρώνει μέσω τραπέζης ενδέχεται να χάσει στεγαστικά επιδόματα ή την «επιστροφή ενοικίου» που προβλέπεται για συγκεκριμένες κατηγορίες.

2. Εξώσεις «Express» χωρίς Δικαστήρια

Η μεγαλύτερη ανατροπή αφορά τη διαδικασία αποβολής ενοικιαστών μετά τη λήξη της μίσθωσης. Η νέα «Διαταγή Απόδοσης Μισθίου» επιτρέπει στους ιδιοκτήτες να παίρνουν πίσω τα ακίνητά τους χωρίς τη διεξαγωγή δίκης σε ακροατήριο, αρκεί η διαδικασία να γίνει μέσω πιστοποιημένων δικηγόρων.

Πώς θα λειτουργεί η διαδικασία:

1. Προειδοποίηση: Ο ιδιοκτήτης οφείλει να στείλει εξώδικο στον ενοικιαστή 3 μήνες πριν από τη λήξη του συμβολαίου, δηλώνοντας ότι δεν επιθυμεί ανανέωση.

2. Έκδοση Διαταγής: Αν ο ενοικιαστής δεν αποχωρήσει, ο ιδιοκτήτης προσφεύγει σε πιστοποιημένο δικηγόρο (ο οποίος ορίζεται από κατάλογο των Δικηγορικών Συλλόγων), ο οποίος εκδίδει τη διαταγή απόδοσης μέσα σε λίγες ημέρες.

3. Προθεσμία Εκτέλεσης: Μετά την κοινοποίηση της διαταγής, ο ενοικιαστής έχει 2 μήνες προθεσμία να μετακομίσει πριν την αναγκαστική εκτέλεση (έξωση).

3. Δικαιώματα και Δικλείδες Ασφαλείας

Παρά την επιτάχυνση, το νέο σύστημα προβλέπει ένα δίχτυ προστασίας. Ο ενοικιαστής διατηρεί συνολικά ένα εξάμηνο (3 μήνες προειδοποίηση + 1 μήνας διαδικασίας + 2 μήνες εκτέλεση) για να βρει νέα στέγη, χωρίς να επιβαρυνθεί με δικαστικά έξοδα.

Παράλληλα, διατηρεί το δικαίωμα της ανακοπής, εάν συντρέχουν σοβαροί λόγοι (π.χ. μη τήρηση των νόμιμων προθεσμιών).

4. Φορολογικά Κίνητρα για «Κλειστά» Σπίτια

Για να αντιμετωπιστεί η στεγαστική κρίση, το 2026 επεκτείνεται η πλήρης απαλλαγή από τον φόρο εισοδήματος για 3 έτη για όσους ιδιοκτήτες ανοίξουν κλειστά ακίνητα ή μετατρέψουν βραχυχρόνιες μισθώσεις (τύπου Airbnb) σε μακροχρόνιες. Το μέτρο αφορά κατοικίες έως 120 τ.μ. και στοχεύει στην αύξηση της προσφοράς, γεγονός που αναμένεται να συγκρατήσει τις αυξήσεις στα ενοίκια.

Έτσι το 2026 η αγορά ακινήτων γίνεται πιο αυστηρή από τη μια αλλά και απο την άλλη πιο λειτουργική. Οι ιδιοκτήτες αποκτούν ένα εργαλείο ταχείας ανάκτησης της περιουσίας τους, ενώ οι ενοικιαστές αποκτούν μεγαλύτερη διαφάνεια στις πληρωμές και σαφές χρονοδιάγραμμα προστασίας.

Διαβάστε επίσης:

Ποιοι και πόσο θα δουν αυξήσεις από τον Ιανουάριο του 2026

ΚΕΦΙΜ: Υψηλότερο κόστος, αδύναμες αλυσίδες και μεγαλύτερη έκθεση στις κρίσεις: Τα στοιχεία για τις επιχειρήσεις μετά την πανδημία

Επιστροφή ενοικίου: Τελευταία προθεσμία για διορθώσεις, λάθη, πλαφόν και πληρωμές Ιανουαρίου