search
ΔΕΥΤΕΡΑ 29.12.2025 07:31
search
MENU CLOSE
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Θανάσης Παπαδής ΘΑΝΑΣΗΣ ΠΑΠΑΔΗΣ

29.12.2025 06:25

Επιστροφή ενοικίου: Τελευταία προθεσμία για διορθώσεις, λάθη, πλαφόν και πληρωμές Ιανουαρίου

29.12.2025 06:25
enoikia stegi

Στην τελική ευθεία βρίσκεται η διαδικασία της επιστροφής ενοικίου, με την προθεσμία για διορθώσεις να λήγει αύριο, 30 Δεκεμβρίου. Για χιλιάδες ενοικιαστές, το χρονικό αυτό όριο είναι καθοριστικό, καθώς από τη σωστή ή λανθασμένη συμπλήρωση των στοιχείων εξαρτάται αν θα λάβουν το σύνολο της ενίσχυσης που προβλέπεται.

Η δυνατότητα υποβολής τροποποιητικής δήλωσης μέσω myAADE αφορά κυρίως περιπτώσεις όπου το ποσό της επιστροφής ήταν μειωμένο ή μηδενικό. Οι διορθώσεις επικεντρώνονται στα ετήσια ποσά ενοικίου που έχουν δηλωθεί στο έντυπο Ε1, τα οποία διασταυρώνονται με τα ηλεκτρονικά μισθωτήρια και τις δηλώσεις των ιδιοκτητών.

Στην πράξη, μεγάλο μέρος των προβλημάτων δεν σχετίζεται με το δικαίωμα στην ενίσχυση, αλλά με τον τρόπο συμπλήρωσης της δήλωσης. Λανθασμένη αναγραφή ποσών, μη καταγραφή όλων των μισθώσεων μέσα στο έτος ή σύγχυση μεταξύ μηνιαίων και ετήσιων ενοικίων οδήγησαν σε περικοπές, οι οποίες μπορούν να ανατραπούν μόνο με έγκαιρη τροποποιητική δήλωση.

Ιδιαίτερη βαρύτητα έχει και το ζήτημα του IBAN. Χιλιάδες δικαιούχοι δεν έλαβαν επιστροφή, όχι επειδή δεν πληρούσαν τα εισοδηματικά ή περιουσιακά κριτήρια, αλλά επειδή δεν είχαν δηλώσει τραπεζικό λογαριασμό. Το γεγονός αυτό ανέδειξε για ακόμη μία φορά ότι οι τυπικές λεπτομέρειες παραμένουν κρίσιμες, ακόμη και σε διαδικασίες που παρουσιάζονται ως αυτοματοποιημένες.

Ο υπολογισμός της επιστροφής γίνεται με βάση το 1/12 της ετήσιας δαπάνης ενοικίου του 2024. Το ποσό αυτό υπόκειται σε πλαφόν, το οποίο διαφοροποιείται ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση. Η ύπαρξη τέκνων αυξάνει το ανώτατο όριο, χωρίς όμως να σημαίνει ότι κάθε δικαιούχος θα λάβει το μέγιστο ποσό, καθώς το πλαφόν ενεργοποιείται μόνο όταν το ενοίκιο υπερβαίνει τα όρια.

Ξεχωριστή πρόβλεψη υπάρχει για τις φοιτητικές κατοικίες, για τις οποίες προβλέπεται επιστροφή έως 800 ευρώ ανά ακίνητο. Ωστόσο, και εδώ η σωστή συμπλήρωση των στοιχείων είναι απαραίτητη, καθώς τυχόν λάθη στους σχετικούς κωδικούς οδηγούν σε μηδενισμό της ενίσχυσης.

Η εικόνα που διαμορφώνεται είναι ότι η επιστροφή ενοικίου αποτελεί μεν σημαντική οικονομική ανάσα για πολλά νοικοκυριά, αλλά συνοδεύεται από έναν μηχανισμό που απαιτεί αυξημένη προσοχή, γνώση των κωδικών και έγκαιρη αντίδραση. Για όσους δεν προλάβουν να διορθώσουν τα λάθη τους έως την καταληκτική ημερομηνία, το αποτέλεσμα είναι η οριστικοποίηση μιας μειωμένης ή χαμένης επιστροφής, χωρίς περιθώριο επανόρθωσης.

Διαβάστε επίσης:

Η ΝΔ θέλει να καταργήσει την live μετάδοση από τις Εξεταστικές – ΣΥΡΙΖΑ: «Θέλουν να εξασφαλίσουν τη συγκάλυψη»

Κακλαμάνης: «Θα εισηγηθώ την κατάργηση της ζωντανής σύνδεσης των Εξεταστικών Επιτροπών» (Video)

Δήμος Αθηναίων: Δωρεάν ηλεκτρικό ρεύμα για 22 χρόνια σε μονογονεϊκή οικογένεια

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
pyrosbestiki new
ΕΛΛΑΔΑ

Γαλάτσι: Φωτιά έξω από κτίριο στην οδό Δροσοπούλου – Κάηκαν δύο ΙΧ και τρεις μηχανές (video)

ioanna liouta
ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Τι αφήνει πίσω της η χρονιά και τι μας περιμένει το 2026

police-turkey-new
ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Επτά αστυνομικοί τραυματίες σε συμπλοκή με μαχητές του ISIS

bardot
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Η κρυμμένη Μπριζίτ Μπαρντό

b_56393_2
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

«Το Τεστ» του Τζόρντι Βαγιέχο Ντουάρι

Δείτε όλες τις ειδήσεις
karustianou
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Σε άλλη «πίστα» η Καρυστιανού

ronaldodjokovic1
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο Ρονάλντο βράβευσε τον Τζόκοβιτς: «Είναι παράδειγμα για μένα, έχουμε παρόμοια ιστορία»

liagkas-arnaoutoglou-new
LIFESTYLE

Γιώργος Λιάγκας για Μαρία Αντωνά: «Μεγάλωσαν τα παιδιά μου, δεν κρύβομαι πια» (Video)

stamatis_malelis
MEDIA

Σταμάτης Μαλέλης: «Θα έβαζα ψυχαγωγική εκπομπή να χτυπήσει στα ίσα τη Γερμανού»

gripi
ΥΓΕΙΑ

Γρίπη Α: Συναγερμός από την αύξηση των κρουσμάτων - Ποιες είναι οι επικίνδυνες επιπλοκές

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 29.12.2025 07:29
pyrosbestiki new
ΕΛΛΑΔΑ

Γαλάτσι: Φωτιά έξω από κτίριο στην οδό Δροσοπούλου – Κάηκαν δύο ΙΧ και τρεις μηχανές (video)

ioanna liouta
ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Τι αφήνει πίσω της η χρονιά και τι μας περιμένει το 2026

police-turkey-new
ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Επτά αστυνομικοί τραυματίες σε συμπλοκή με μαχητές του ISIS

1 / 3