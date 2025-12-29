Επιστροφή ενοικίου: Τελευταία προθεσμία για διορθώσεις, λάθη, πλαφόν και πληρωμές Ιανουαρίου

Στην τελική ευθεία βρίσκεται η διαδικασία της επιστροφής ενοικίου, με την προθεσμία για διορθώσεις να λήγει αύριο, 30 Δεκεμβρίου. Για χιλιάδες ενοικιαστές, το χρονικό αυτό όριο είναι καθοριστικό, καθώς από τη σωστή ή λανθασμένη συμπλήρωση των στοιχείων εξαρτάται αν θα λάβουν το σύνολο της ενίσχυσης που προβλέπεται.

Η δυνατότητα υποβολής τροποποιητικής δήλωσης μέσω myAADE αφορά κυρίως περιπτώσεις όπου το ποσό της επιστροφής ήταν μειωμένο ή μηδενικό. Οι διορθώσεις επικεντρώνονται στα ετήσια ποσά ενοικίου που έχουν δηλωθεί στο έντυπο Ε1, τα οποία διασταυρώνονται με τα ηλεκτρονικά μισθωτήρια και τις δηλώσεις των ιδιοκτητών.

Στην πράξη, μεγάλο μέρος των προβλημάτων δεν σχετίζεται με το δικαίωμα στην ενίσχυση, αλλά με τον τρόπο συμπλήρωσης της δήλωσης. Λανθασμένη αναγραφή ποσών, μη καταγραφή όλων των μισθώσεων μέσα στο έτος ή σύγχυση μεταξύ μηνιαίων και ετήσιων ενοικίων οδήγησαν σε περικοπές, οι οποίες μπορούν να ανατραπούν μόνο με έγκαιρη τροποποιητική δήλωση.

Ιδιαίτερη βαρύτητα έχει και το ζήτημα του IBAN. Χιλιάδες δικαιούχοι δεν έλαβαν επιστροφή, όχι επειδή δεν πληρούσαν τα εισοδηματικά ή περιουσιακά κριτήρια, αλλά επειδή δεν είχαν δηλώσει τραπεζικό λογαριασμό. Το γεγονός αυτό ανέδειξε για ακόμη μία φορά ότι οι τυπικές λεπτομέρειες παραμένουν κρίσιμες, ακόμη και σε διαδικασίες που παρουσιάζονται ως αυτοματοποιημένες.

Ο υπολογισμός της επιστροφής γίνεται με βάση το 1/12 της ετήσιας δαπάνης ενοικίου του 2024. Το ποσό αυτό υπόκειται σε πλαφόν, το οποίο διαφοροποιείται ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση. Η ύπαρξη τέκνων αυξάνει το ανώτατο όριο, χωρίς όμως να σημαίνει ότι κάθε δικαιούχος θα λάβει το μέγιστο ποσό, καθώς το πλαφόν ενεργοποιείται μόνο όταν το ενοίκιο υπερβαίνει τα όρια.

Ξεχωριστή πρόβλεψη υπάρχει για τις φοιτητικές κατοικίες, για τις οποίες προβλέπεται επιστροφή έως 800 ευρώ ανά ακίνητο. Ωστόσο, και εδώ η σωστή συμπλήρωση των στοιχείων είναι απαραίτητη, καθώς τυχόν λάθη στους σχετικούς κωδικούς οδηγούν σε μηδενισμό της ενίσχυσης.

Η εικόνα που διαμορφώνεται είναι ότι η επιστροφή ενοικίου αποτελεί μεν σημαντική οικονομική ανάσα για πολλά νοικοκυριά, αλλά συνοδεύεται από έναν μηχανισμό που απαιτεί αυξημένη προσοχή, γνώση των κωδικών και έγκαιρη αντίδραση. Για όσους δεν προλάβουν να διορθώσουν τα λάθη τους έως την καταληκτική ημερομηνία, το αποτέλεσμα είναι η οριστικοποίηση μιας μειωμένης ή χαμένης επιστροφής, χωρίς περιθώριο επανόρθωσης.

