Η ΝΔ θέλει να καταργήσει την live μετάδοση από τις Εξεταστικές – ΣΥΡΙΖΑ: «Θέλουν να εξασφαλίσουν τη συγκάλυψη»

Ο Νικήτας Κακλαμάνης σε τηλεοπτική εκπομπή ανέφερε πως θα εισηγηθεί την παύση των ζωντανών μεταδόσεων στις εξεταστικές επιτροπές και προκάλεσε αντιδράσεις στην αντιπολίτευση.

Μετά τις τραγελαφικές εικόνες που έχουμε δει στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά και με τα Τέμπη, ο πρόεδρος της Βουλής και η κυβέρνηση προχωρούν στην κατάργηση της live σύνδεσης, κάτι που ωστόσο προκαλεί έντονες αντιδράσεις στην αντιπολίτευση, που βλέπει μια εκ νέου προσπάθεια συγκάλυωψης.

«Ο πρόεδρος της Βουλής επέλεξε τις μέρες των γιορτών, μέσω μιας τηλεοπτικής συνέντευξης για να ανακοινώσει ότι η Νέα Δημοκρατία σχεδιάζει την κατάργηση των ζωντανών μεταδόσεων των εξεταστικών επιτροπών από το κανάλι της Βουλής. Η κίνηση αυτή συνιστά ακόμα ένα πλήγμα στην θεσμική υπόληψη και δημοκρατική λειτουργία του Κοινοβουλίου. Και δεν είναι η πρώτη» αναφέρει χαρακτηριστικά ο ΣΥΡΙΖΑ.

«Έχει προηγηθεί η ασυλία υπουργών και η άρνηση για τη διερεύνηση ποινικών ευθυνών τόσο στο έγκλημα των Τεμπών όσο και στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Είχε προηγηθεί η ιλαρότητα με τις επιστολές ψήφους. Είχε προηγηθεί η αυθαιρεσία και η άρνηση πρόσκλησης κρίσιμων μαρτύρων σε εξεταστικές και προανακριτικές επιτροπές που έκλειναν με διαδικασίες fast track.

Έχουν την αυταπάτη ότι με το μαύρο στη ζωντανή μετάδοση θα εξασφαλίσουν μεγαλύτερη άνεση στις διαδικασίες συγκάλυψης; Κάνουν λάθος» προσθέτει η Κουμουνδούρου που στη συνέχεια κάνει προσωπική επίθεση στον Νικήτα Κακλαμάνη.

«Η κοινωνία έχει στραμμένο το βλέμμα της στους σκοτεινούς σχεδιασμούς, ανησυχεί και φωνάζει για δικαιοσύνη. Αυτό το αίτημα δε μπορεί να σιγήσει από καμία απόφαση. Να μην τολμήσουν να προχωρήσουν σε μια τέτοια μεθόδευση. Να μην παριστάνει ο Πρόεδρος της Βουλής τον εκτελεστικό βραχίονα του Μαξίμου. Είναι ντροπιαστικό για το ρόλο του ως θεσμός και τη διαδρομή του ως πολιτικός» τονίζει.

