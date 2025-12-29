search
ΔΕΥΤΕΡΑ 29.12.2025 20:08
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αντριάνα Βασιλά

29.12.2025 12:30

Φορολογικό «sprint» 48 Ωρών – Ποιοι κινδυνεύουν με πρόστιμα

29.12.2025 12:30
euro-money-new

Με το ρολόι να μετρά αντίστροφα για την εκπνοή του 2025, η πίεση για την τακτοποίηση των τελευταίων φορολογικών εκκρεμοτήτων κορυφώνεται.

Η 31η Δεκεμβρίου δεν είναι απλώς το τέλος του έτους, αλλά η καταληκτική γραμμή για πληρωμές δισεκατομμυρίων και κρίσιμες γραφειοκρατικές δηλώσεις, όπου η καθυστέρηση έστω και λίγων λεπτών μετά τα μεσάνυχτα επιφέρει αυτόματα κυρώσεις.

Κατοίκοι Εξωτερικού: Η Τελευταία Ευκαιρία

Μια από τις πιο «επικίνδυνες» προθεσμίες αφορά όσους μετέφεραν τη φορολογική τους κατοικία στο εξωτερικό κατά το προηγούμενο έτος.

  • Υποβολή Δήλωσης: Οι φορολογούμενοι αυτοί οφείλουν να υποβάλουν τη δήλωση φορολογίας εισοδήματός τους ως κάτοικοι εξωτερικού έως τις 31 Δεκεμβρίου.
  • Ο κίνδυνος: Η μη τήρηση της προθεσμίας μπορεί να οδηγήσει σε πρόστιμα εκπρόθεσμης υποβολής, αλλά και σε εμπλοκές με τη ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού, αμφισβητώντας ουσιαστικά τη μεταβολή της φορολογικής τους ιδιότητας για το προηγούμενο έτος.

Το «Τσουνάμι» των Δόσεων: Φόρος Εισοδήματος & ΕΝΦΙΑ

Για το σύνολο των φορολογουμένων στην Ελλάδα, οι επόμενες 48 ώρες απαιτούν γερό πορτοφόλι, καθώς συμπίπτουν δύο μεγάλες υποχρεώσεις:

  • 6η Δόση Φόρου Εισοδήματος: Η καταβολή της προτελευταίας δόσης για τα εισοδήματα του 2024 είναι υποχρεωτική για να παραμείνει κάποιος φορολογικάήμερος.
  • 10η Δόση ΕΝΦΙΑ 2025: Η προθεσμία για τον φόρο ακινήτων εκπνέει επίσης αύριο.

Προσοχή: Η εκπρόθεσμη καταβολή έστω και μίας δόσης ενεργοποιεί μηνιαία προσαύξηση 0,73% και μπορεί να προκαλέσει την απώλεια ρυθμίσεων (π.χ. 120 δόσεις).

Παρακρατούμενοι Φόροι: Η Ευθύνη των Εργοδοτών

Οι λογιστές και οι επιχειρήσεις βρίσκονται σε «κόκκινο συναγερμό», καθώς πρέπει να υποβληθούν οι δηλώσεις και να αποδοθούν οι παρακρατούμενοι φόροι (ΦΜΥ) που αφορούν:

  • Μισθωτή Εργασία και Συντάξεις: Φόροι που παρακρατήθηκαν από μισθούς και συντάξεις πρέπει να αποδοθούν στο Δημόσιο.
  • Λοιπά Εισοδήματα: Αφορά αμοιβές για συμβουλευτικές υπηρεσίες, δικαιώματα και μερίσματα που πληρώθηκαν το προηγούμενο διάστημα.

Τέλη Κυκλοφορίας: Χωρίς Περιθώρια Παράτασης

Η ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών επιμένει: Καμία παράταση για τα Τέλη Κυκλοφορίας 2026. Η πληρωμή πρέπει να γίνει έως αύριο το βράδυ. Τα πρόστιμα από την 1η Ιανουαρίου ξεκινούν από το 25% της αξίας των τελών και διπλασιάζονται όσο περνά ο χρόνος.

Συνοπτικός Οδηγός Προθεσμιών:

  • Τέλη Κυκλοφορίας: Έως 31/12 (Πρόστιμο από +25%).
  • 6η Δόση Φόρου Εισοδήματος: Έως 31/12 (Προσαύξηση 0,73%).
  • 10η Δόση ΕΝΦΙΑ: Έως 31/12.
  • Δηλώσεις Κατοίκων Εξωτερικού: Έως 31/12.
  • Παρακρατούμενοι Φόροι (ΦΜΥ): Έως 31/12.

