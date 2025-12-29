Φορολογικό «sprint» 48 Ωρών – Ποιοι κινδυνεύουν με πρόστιμα

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Με το ρολόι να μετρά αντίστροφα για την εκπνοή του 2025, η πίεση για την τακτοποίηση των τελευταίων φορολογικών εκκρεμοτήτων κορυφώνεται.
Η 31η Δεκεμβρίου δεν είναι απλώς το τέλος του έτους, αλλά η καταληκτική γραμμή για πληρωμές δισεκατομμυρίων και κρίσιμες γραφειοκρατικές δηλώσεις, όπου η καθυστέρηση έστω και λίγων λεπτών μετά τα μεσάνυχτα επιφέρει αυτόματα κυρώσεις.
Μια από τις πιο «επικίνδυνες» προθεσμίες αφορά όσους μετέφεραν τη φορολογική τους κατοικία στο εξωτερικό κατά το προηγούμενο έτος.
Για το σύνολο των φορολογουμένων στην Ελλάδα, οι επόμενες 48 ώρες απαιτούν γερό πορτοφόλι, καθώς συμπίπτουν δύο μεγάλες υποχρεώσεις:
Προσοχή: Η εκπρόθεσμη καταβολή έστω και μίας δόσης ενεργοποιεί μηνιαία προσαύξηση 0,73% και μπορεί να προκαλέσει την απώλεια ρυθμίσεων (π.χ. 120 δόσεις).
Οι λογιστές και οι επιχειρήσεις βρίσκονται σε «κόκκινο συναγερμό», καθώς πρέπει να υποβληθούν οι δηλώσεις και να αποδοθούν οι παρακρατούμενοι φόροι (ΦΜΥ) που αφορούν:
Η ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών επιμένει: Καμία παράταση για τα Τέλη Κυκλοφορίας 2026. Η πληρωμή πρέπει να γίνει έως αύριο το βράδυ. Τα πρόστιμα από την 1η Ιανουαρίου ξεκινούν από το 25% της αξίας των τελών και διπλασιάζονται όσο περνά ο χρόνος.
