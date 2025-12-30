Η Παγίδα της «Άτυπης Δωρεάς»

Οι κοινοί τραπεζικοί λογαριασμοί (joint accounts) αποτελούν μια από τις πιο διαδεδομένες πρακτικές για την οικονομική διευκόλυνση οικογενειών και συντρόφων. Ωστόσο, πίσω από την ευκολία των συναλλαγών κρύβονται σημαντικές φορολογικές «παγίδες» που μπορούν να οδηγήσουν σε αναπάντεχους φόρους, πρόστιμα, ακόμη και κατασχέσεις.

Ειδικότερα η μεγαλύτερη παγίδα αφορά τις αναλήψεις χρημάτων. Αν ένας συνδικαιούχος κάνει ανάληψη ποσού που δεν έχει καταθέσει ο ίδιος (π.χ. χρήματα από τον μισθό του άλλου συνδικαιούχου) και το χρησιμοποιήσει για δική του αγορά, η εφορία μπορεί να θεωρήσει την πράξη ως δωρεά εν ζωή.

• Συνέπεια: Επιβολή φόρου από 10% έως 40%, ανάλογα με τη συγγένεια, καθώς η κίνηση αυτή δεν καλύπτεται από το αφορολόγητο των γονικών παροχών αν δεν έχει προηγηθεί δήλωση.

2. Τεκμήρια και «Πόθεν Έσχες»

Στον κοινό λογαριασμό, τα χρήματα δεν «μοιράζονται» αυτόματα φορολογικά. Αν χρησιμοποιήσετε χρήματα από κοινό λογαριασμό για να αγοράσετε ακίνητο ή αυτοκίνητο, η ΑΑΔΕ θα εξετάσει αν τα ποσά που σας αναλογούν δικαιολογούνται από τα δικά σας δηλωθέντα εισοδήματα.

Προσοχή: Η απλή συνδικαιουχία δεν σας δίνει το δικαίωμα να επικαλεστείτε το σύνολο των χρημάτων του λογαριασμού ως δικό σας εισόδημα για την κάλυψη τεκμηρίων.

3. Κατασχέσεις για Χρέη Τρίτων

Αν ένας από τους συνδικαιούχους έχει οφειλές προς το Δημόσιο (Εφορία, ΕΦΚΑ) ή τράπεζες, οι αρχές έχουν το δικαίωμα να κατάσχουν το σύνολο του ποσού που βρίσκεται στον λογαριασμό, ανεξάρτητα από το ποιος κατέθεσε τα χρήματα.

Μόνο ο «ακατάσχετος λογαριασμός» προστατεύει ποσά έως 1.250€, αλλά αυτό ισχύει μόνο για τον κύριο δικαιούχο που τον έχει δηλώσει.

4. Η «Ρήτρα Επιζώντων» στην Κληρονομιά

Σε περίπτωση θανάτου ενός συνδικαιούχου, τα χρήματα περιέρχονται αυτόματα στους υπόλοιπους μόνο αν υπάρχει ο ρητός όρος του Ν. 5638/1932 (ρήτρα επιζώντων). Αν ο όρος αυτός λείπει:

• Τα χρήματα θεωρούνται μέρος της κληρονομιάς.

• Δεσμεύονται μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών.

• Υπόκεινται σε φόρο κληρονομιάς.

Τι πρέπει να κάνετε:

• Τεκμηρίωση: Κρατάτε αρχείο για την προέλευση των χρημάτων (π.χ. μισθοδοσία, πώληση ακινήτου).

• Μεταφορές: Αποφύγετε τις «τριγωνικές» μεταφορές μεταξύ λογαριασμών χωρίς αιτιολογία.

Βεβαιωθείτε ότι ο λογαριασμός σας περιλαμβάνει τη «ρήτρα επιζώντων».

