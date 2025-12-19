search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19.12.2025 10:15
search
MENU CLOSE
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

19.12.2025 08:36

ΕΥΔΑΠ: Πρόταση στη ΡΑΑΕΥ για αυξήσεις στα τιμολόγια νερού – Στα 2,5 ευρώ η αναπροσαρμογή

19.12.2025 08:36
EYDAP_NEW

Πρόταση προς τη Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ) για την αναθεώρηση των τιμολογίων ύδρευσης και αποχέτευσης στην Αττική κατάθεσε η ΕΥΔΑΠ.

Στο «τραπέζι» βρίσκεται σενάριο ήπιας αύξησης για τη μέση οικιακή κατανάλωση, με περιορισμένη επιβάρυνση και χρονικό ορίζοντα εφαρμογής από το 2026.

Σύμφωνα με πληροφορίες η πρόταση προβλέπει ότι οι χρεώσεις για την οικιακή κατανάλωση νερού θα παραμείνουν αμετάβλητες, όμως το μηνιαίο πάγιο τέλος για την ύδρευση θα αυξηθεί κατά 1 ευρώ πλέον ΦΠΑ και παράλληλα θα εισαχθεί μηνιαίο τέλος αποχέτευσης, ύψους επίσης 1 ευρώ πλέον ΦΠΑ.

Ωστόσο, μεγαλύτερες αναπροσαρμογές εξετάζονται για ειδικές κατηγορίες κατανάλωσης, όπως η βιομηχανία και το Δημόσιο.

Κεντρικός στόχος, όπως επισημαίνεται, είναι να περιοριστεί το κοινωνικό αποτύπωμα των αυξήσεων, χωρίς να τεθεί σε κίνδυνο η οικονομική βιωσιμότητα της επιχείρησης.

Άνοδο λειτουργικού και ενεργειακού κόστους επικαλείται η ΕΥΔΑΠ

Στην πρότασή της, η ΕΥΔΑΠ επικαλείται τη σημαντική άνοδο του λειτουργικού και ενεργειακού κόστους, αλλά και την ανάγκη χρηματοδότησης ενός εκτεταμένου επενδυτικού προγράμματος υποδομών.

Στο πρόγραμμα αυτό περιλαμβάνονται έργα για την απρόσκοπτη υδροδότηση, τη μείωση των απωλειών από διαρροές και τη θωράκιση του συστήματος απέναντι στα φαινόμενα λειψυδρίας.

Η πρόταση της εταιρείας έχει κατατεθεί στο πλαίσιο του νέου ρυθμιστικού μοντέλου και συνοδεύεται από πλήρη τεχνικοοικονομική τεκμηρίωση. Θα τεθεί σε δημόσια διαβούλευση από τη ΡΑΑΕΥ, η οποία καλείται να αξιολογήσει τα στοιχεία και να καθορίσει τα επιτρεπόμενα έσοδα της ΕΥΔΑΠ.

Από αυτή τη διαδικασία θα προκύψουν και οι τελικές χρεώσεις που θα αποτυπωθούν στους λογαριασμούς των καταναλωτών για την πρώτη ρυθμιστική περίοδο 2025-2029.

Παράλληλα, η ΕΥΔΑΠ ενημέρωσε το επενδυτικό κοινό για την έκδοση φορολογικού πιστοποιητικού για τη χρήση 2024 χωρίς επιφύλαξη, καθώς και για τον σχηματισμό πρόσθετων προβλέψεων φορολογικών επιβαρύνσεων για τις χρήσεις 2020-2023, στο πλαίσιο ελέγχων από τις αρμόδιες φορολογικές αρχές.

Διαβάστε επίσης:

Ακριβότερο φέτος το χριστουγεννιάτικο τραπέζι: Πού θα κινηθεί το κόστος του

ΕΚΤ: Αμετάβλητο στο 2% το επιτόκιο

Στη Βουλή η τροπολογία για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο: Οι τρεις κατηγορίες ρύθμισης – Παραδείγματα

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
peripoliko_elas_astynomia
ΕΛΛΑΔΑ

Εφιαλτικό ταξίδι για 22χρονη στο Αίγιο: Τη νάρκωσαν, την λήστεψαν και τη βίασε ο ξάδερφος της

minion new
ΕΛΛΑΔΑ

Σαν σήμερα το 1980 τα πολυκαταστήματα «Μινιόν» και «Κατράντζος» παραδόθηκαν στις φλόγες

sotiropoulou-maravegias-new
LIFESTYLE

Τόνια Σωτηροπούλου για Κωστή Μαραβέγια: «Ήταν ο μόνος άντρας που διεκδικούσε τον χρόνο μου με πάρα πολύ σεβασμό» (Video)

eody-new
ΥΓΕΙΑ

ΕΟΔΥ: Ήρθε και στην Ελλάδα η σούπερ γρίπη – Ποιοι κινδυνεύουν περισσότερο

akinita_0809_1920-1080_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ακίνητα: Ισραηλινοί, Γερμανοί και Βούλγαροι οδηγούν το ράλι των αγορών το 2025 στην Ελλάδα

Δείτε όλες τις ειδήσεις
michalis-aerakis-new
LIFESTYLE

Μιχάλης Αεράκης: Από τον «Σασμό» στο... Χόλιγουντ - Η πρόταση από το εξωτερικό που τον εξέπληξε (Video)

parkingk new
ΕΛΛΑΔΑ

Ο Χάρης Δούκας εγκαινιάζει το νέο δημοτικό πάρκινγκ Κοτζιά - «Ένα έργο που επιστρέφει στους πολίτες»

paparizou-new
ΜΟΥΣΙΚΗ

Τάκης Ζαχαράτος και Έλενα Παπαρίζου: «The Velvet Night» στο NOX - The Cabaret Edition

alzheimer
ΥΓΕΙΑ

Η άσκηση «ασπίδα προστασίας» του εγκεφάλου: Πώς η φυσική δραστηριότητα προστατεύει τη μνήμη μας ως τα βαθιά γεράματα

bath_hot-water_1812_1920-1080_new
ΥΓΕΙΑ

Γιατί δεν πρέπει να κάνουμε μπάνιο με πολύ ζεστό νερό - Ποια είναι η κατάλληλη θερμοκρασία

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19.12.2025 10:11
peripoliko_elas_astynomia
ΕΛΛΑΔΑ

Εφιαλτικό ταξίδι για 22χρονη στο Αίγιο: Τη νάρκωσαν, την λήστεψαν και τη βίασε ο ξάδερφος της

minion new
ΕΛΛΑΔΑ

Σαν σήμερα το 1980 τα πολυκαταστήματα «Μινιόν» και «Κατράντζος» παραδόθηκαν στις φλόγες

sotiropoulou-maravegias-new
LIFESTYLE

Τόνια Σωτηροπούλου για Κωστή Μαραβέγια: «Ήταν ο μόνος άντρας που διεκδικούσε τον χρόνο μου με πάρα πολύ σεβασμό» (Video)

1 / 3