18.12.2025 17:14

Ακριβότερο φέτος το χριστουγεννιάτικο τραπέζι: Πού θα κινηθεί το κόστος του

18.12.2025 17:14
christmas-table

Aπό 111,97 έως 160,03 ευρώ θα κοστίσει το φετινό χριστουγεννιάτικο τραπέζι (6-8 ατόμων), σύμφωνα με την εκτίμηση του Ινστιτούτου Εμπορίου και Υπηρεσιών της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (ΙΝ.ΕΜ.Υ.-ΕΣΕΕ).

Αύξηση εως 7,1%

Οπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η ΕΣΕΕ, πρόκειται για μια μεταβολή της τάξης του 3,6% έως 7,1% σε σύγκριση με το αντίστοιχο τραπέζι του 2024.

Σε δύσκολη θέση τα ελληνικά νοικοκυριά λόγω της ακρίβειας στα τρόφιμα το Ινστιτούτο Εμπορίου και Υπηρεσιών της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας πραγματοποίησε, κατά το διάστημα 15-17 Δεκεμβρίου, ενδεικτική καταγραφή των τιμών πώλησης των προϊόντων του χριστουγεννιάτικου τραπεζιού, με τη μέθοδο της επιτόπιας παρατήρησης σε εμπορικές αγορές της Αττικής και μέσω τηλεφωνικών συνεντεύξεων για τη Θεσσαλονίκη.

Επισημαίνεται ότι: α) Η καταγραφή των τιμών είναι ενδεικτική και δεν αντανακλά πλήρως το επίπεδο των τιμών σε πανελλαδικό επίπεδο, β) Στην καταγραφή εξαιρέθηκαν τα προϊόντα που διατίθενται με το καθεστώς των προσφορών (προωθητικών ενεργειών), γ) Για την αποτύπωση της μίας αντιπροσωπευτικής τιμής ανά προϊόν χρησιμοποιήθηκαν σταθμισμένοι (και μη) μέσοι όροι, δ) Ο υπολογισμός του κόστους έγινε με βάση ένα είδος κρέατος, ενώ στα είδη ζαχαροπλαστικής εκτιμήθηκε βάσει των τυποποιημένων ή των μη τυποποιημένων γλυκισμάτων, ε) Κατά την εκτίμηση εξαιρέθηκαν οι ακραίες τιμές.

Σύμφωνα με την ΕΣΕΕ, το εύρος των τιμών δικαιολογείται από την καταγραφή σειράς προϊόντων διαφορετικής ποιότητας, σε αρκετές τοπικές αγορές και διαφορετικούς τύπους καταστημάτων.

Επιπρόσθετα, διευκρινίζεται ότι οι τιμές των προϊόντων που εμφανίζονται είναι ενδεικτικές και επιχειρούν να χαρτογραφήσουν τη γενική διάρθρωση τιμών και την εικόνα της αγοράς.

Mετά την εορταστική περίοδο, το Ινστιτούτο της ΕΣΕΕ προσανατολίζεται στη διενέργεια πανελλαδικής έρευνας σχετικά με την εξέλιξη των πωλήσεων κατά την εορταστική περίοδο στις επιχειρήσεις του λιανικού εμπορίου.

Πίνακας 1: Σύγκριση εκτιμήσεων κόστους χριστουγεννιάτικου τραπεζιού 2025 και 2024

 Κόστος (€)/ μονάδα  2025ΠοσότηταΣυνολικό κόστος (€) 2025Συνολικό κόστος (€) 2024Μεταβολή 2025/2024 (%)
Αρνί13,005 κιλά65,00 ή 33,25 ή 53,50 ή 34,95        ή 70,0055,00 ή 29,95 ή 49,95 ή 31,95 ή 60,0018,2%
Γαλοπούλα (κατεψυγμένη)6,655 κιλά11,0%
Γαλοπούλα (νωπή)10,70 5 κιλά7,1%
Χοιρινό (σπάλα, χωρίς κόκαλο)6,995 κιλά9,4%
Μοσχάρι14,005 κιλά16,7%
Πατάτες1,203 κιλά3,603,66-1,6%
Ντομάτες1,902 κιλά3,803,98-4,5%
Μαρούλι0,854 τεμ.3,403,400,0%
Μήλα1,602 κιλά3,303,38-2,4%
Πορτοκάλια1,082 κιλά2,162,083,8%
Φέτα (σε άλμη)10,601 κιλό10,6010,332,6%
Ελαιόλαδο9,501 λίτρο9,509,90-4,0%
Αναψυκτικά (1,5 lt)1,362 φιάλες2,722,80-2,9%
Μπύρες (500 ml)1,955 φιάλες9,759,453,2%
Οίνος (1lt)4,052 φιάλες8,107,803,8%
Κουραμπιέδες (τυποποιημένοι)11,801 κιλό11,80 ή   16,8011,40 ή   16,503,5%
Κουραμπιέδες (ζαχαροπλαστείου)16,501 κιλό1,8%
Μελομακάρονα (τυποποιημένα)9,991 κιλό9,99 ή 16,309,90 ή 16,100,9%
Μελομακάρονα  (ζαχαροπλαστείου)16,301 κιλό1,2%
Συνολικό κόστος   111,97 € έως 160,03 € 108,03 € έως       149,38€3,6% έως 7,1%

Πίνακας 2: Εκτίμηση εύρους τιμών προϊόντων χριστουγεννιάτικου τραπεζιού, 2025

ΕίδηΒαρβάκειος Αγορά  (από – έως)Super-Markets (από – έως)Ειδικευμένα καταστήματα (από-έως)
Αρνί7,99 – 9,9912,99 – 14,9912,00 – 18,00
Γαλοπούλα (κατεψυγμένη)       4,89– 5,756,49 – 11,99
Γαλοπούλα (νωπή)9,99 – 12,996,40 – 6,8911,70 – 16,95
Χοιρινό (σπάλα, χωρίς κόκαλο)5,99 – 7,993,95 – 7,607,49 – 15,50
Μοσχάρι8,99 – 12,9916,45 – 18,1515,90 – 20,00
Πατάτες0,69 – 1,491,65 – 2,651,49 – 2,24
Ντομάτες1,59 – 1,691,70 – 2,651,49 – 2,49
Μαρούλι0,89 – 1,090,65– 1,030,69 – 2,09
Μήλα1,44 – 1,541,55 – 2,391,59 – 2,88
Πορτοκάλια0,79 – 0,991,08  – 2,461,29 – 2,59
Κουραμπιέδες (τυποποιημένοι)9,03 – 15,8815,50 – 23,00
Κουραμπιέδες (ζαχαροπλαστείου)12,50 – 27,99
Μελομακάρονα (τυποποιημένα)7,28 – 13,1114,50 – 21,00
Μελομακάρονα  (ζαχαροπλαστείου)12,00 – 26,99
Φέτα (σε άλμη)10,50 – 15,0010,29 – 13,98 10,50 – 18,00
Ελαιόλαδο7,99 – 14,6911,00 – 17,90
Αναψυκτικά  (1,5 lt)1,20 – 1,971,30 – 2,40
Μπύρες (0,5 lt)0,85 – 3,521,60 – 9,60
Οίνος (1lt)2,30 – 18,009,80 – 25,00

