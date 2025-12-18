Ακριβότερο φέτος το χριστουγεννιάτικο τραπέζι: Πού θα κινηθεί το κόστος του

Aπό 111,97 έως 160,03 ευρώ θα κοστίσει το φετινό χριστουγεννιάτικο τραπέζι (6-8 ατόμων), σύμφωνα με την εκτίμηση του Ινστιτούτου Εμπορίου και Υπηρεσιών της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (ΙΝ.ΕΜ.Υ.-ΕΣΕΕ).

Αύξηση εως 7,1%

Οπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η ΕΣΕΕ, πρόκειται για μια μεταβολή της τάξης του 3,6% έως 7,1% σε σύγκριση με το αντίστοιχο τραπέζι του 2024.

Σε δύσκολη θέση τα ελληνικά νοικοκυριά λόγω της ακρίβειας στα τρόφιμα το Ινστιτούτο Εμπορίου και Υπηρεσιών της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας πραγματοποίησε, κατά το διάστημα 15-17 Δεκεμβρίου, ενδεικτική καταγραφή των τιμών πώλησης των προϊόντων του χριστουγεννιάτικου τραπεζιού, με τη μέθοδο της επιτόπιας παρατήρησης σε εμπορικές αγορές της Αττικής και μέσω τηλεφωνικών συνεντεύξεων για τη Θεσσαλονίκη.

Επισημαίνεται ότι: α) Η καταγραφή των τιμών είναι ενδεικτική και δεν αντανακλά πλήρως το επίπεδο των τιμών σε πανελλαδικό επίπεδο, β) Στην καταγραφή εξαιρέθηκαν τα προϊόντα που διατίθενται με το καθεστώς των προσφορών (προωθητικών ενεργειών), γ) Για την αποτύπωση της μίας αντιπροσωπευτικής τιμής ανά προϊόν χρησιμοποιήθηκαν σταθμισμένοι (και μη) μέσοι όροι, δ) Ο υπολογισμός του κόστους έγινε με βάση ένα είδος κρέατος, ενώ στα είδη ζαχαροπλαστικής εκτιμήθηκε βάσει των τυποποιημένων ή των μη τυποποιημένων γλυκισμάτων, ε) Κατά την εκτίμηση εξαιρέθηκαν οι ακραίες τιμές.

Σύμφωνα με την ΕΣΕΕ, το εύρος των τιμών δικαιολογείται από την καταγραφή σειράς προϊόντων διαφορετικής ποιότητας, σε αρκετές τοπικές αγορές και διαφορετικούς τύπους καταστημάτων.

Επιπρόσθετα, διευκρινίζεται ότι οι τιμές των προϊόντων που εμφανίζονται είναι ενδεικτικές και επιχειρούν να χαρτογραφήσουν τη γενική διάρθρωση τιμών και την εικόνα της αγοράς.

Mετά την εορταστική περίοδο, το Ινστιτούτο της ΕΣΕΕ προσανατολίζεται στη διενέργεια πανελλαδικής έρευνας σχετικά με την εξέλιξη των πωλήσεων κατά την εορταστική περίοδο στις επιχειρήσεις του λιανικού εμπορίου.

Πίνακας 1: Σύγκριση εκτιμήσεων κόστους χριστουγεννιάτικου τραπεζιού 2025 και 2024

Κόστος (€)/ μονάδα 2025 Ποσότητα Συνολικό κόστος (€) 2025 Συνολικό κόστος (€) 2024 Μεταβολή 2025/2024 (%) Αρνί 13,00 5 κιλά 65,00 ή 33,25 ή 53,50 ή 34,95 ή 70,00 55,00 ή 29,95 ή 49,95 ή 31,95 ή 60,00 18,2% Γαλοπούλα (κατεψυγμένη) 6,65 5 κιλά 11,0% Γαλοπούλα (νωπή) 10,70 5 κιλά 7,1% Χοιρινό (σπάλα, χωρίς κόκαλο) 6,99 5 κιλά 9,4% Μοσχάρι 14,00 5 κιλά 16,7% Πατάτες 1,20 3 κιλά 3,60 3,66 -1,6% Ντομάτες 1,90 2 κιλά 3,80 3,98 -4,5% Μαρούλι 0,85 4 τεμ. 3,40 3,40 0,0% Μήλα 1,60 2 κιλά 3,30 3,38 -2,4% Πορτοκάλια 1,08 2 κιλά 2,16 2,08 3,8% Φέτα (σε άλμη) 10,60 1 κιλό 10,60 10,33 2,6% Ελαιόλαδο 9,50 1 λίτρο 9,50 9,90 -4,0% Αναψυκτικά (1,5 lt) 1,36 2 φιάλες 2,72 2,80 -2,9% Μπύρες (500 ml) 1,95 5 φιάλες 9,75 9,45 3,2% Οίνος (1lt) 4,05 2 φιάλες 8,10 7,80 3,8% Κουραμπιέδες (τυποποιημένοι) 11,80 1 κιλό 11,80 ή 16,80 11,40 ή 16,50 3,5% Κουραμπιέδες (ζαχαροπλαστείου) 16,50 1 κιλό 1,8% Μελομακάρονα (τυποποιημένα) 9,99 1 κιλό 9,99 ή 16,30 9,90 ή 16,10 0,9% Μελομακάρονα (ζαχαροπλαστείου) 16,30 1 κιλό 1,2% Συνολικό κόστος 111,97 € έως 160,03 € 108,03 € έως 149,38€ 3,6% έως 7,1%

Πίνακας 2: Εκτίμηση εύρους τιμών προϊόντων χριστουγεννιάτικου τραπεζιού, 2025

Είδη Βαρβάκειος Αγορά (από – έως) Super-Markets (από – έως) Ειδικευμένα καταστήματα (από-έως) Αρνί 7,99 – 9,99 12,99 – 14,99 12,00 – 18,00 Γαλοπούλα (κατεψυγμένη) – 4,89– 5,75 6,49 – 11,99 Γαλοπούλα (νωπή) 9,99 – 12,99 6,40 – 6,89 11,70 – 16,95 Χοιρινό (σπάλα, χωρίς κόκαλο) 5,99 – 7,99 3,95 – 7,60 7,49 – 15,50 Μοσχάρι 8,99 – 12,99 16,45 – 18,15 15,90 – 20,00 Πατάτες 0,69 – 1,49 1,65 – 2,65 1,49 – 2,24 Ντομάτες 1,59 – 1,69 1,70 – 2,65 1,49 – 2,49 Μαρούλι 0,89 – 1,09 0,65– 1,03 0,69 – 2,09 Μήλα 1,44 – 1,54 1,55 – 2,39 1,59 – 2,88 Πορτοκάλια 0,79 – 0,99 1,08 – 2,46 1,29 – 2,59 Κουραμπιέδες (τυποποιημένοι) – 9,03 – 15,88 15,50 – 23,00 Κουραμπιέδες (ζαχαροπλαστείου) – – 12,50 – 27,99 Μελομακάρονα (τυποποιημένα) – 7,28 – 13,11 14,50 – 21,00 Μελομακάρονα (ζαχαροπλαστείου) – – 12,00 – 26,99 Φέτα (σε άλμη) 10,50 – 15,00 10,29 – 13,98 10,50 – 18,00 Ελαιόλαδο – 7,99 – 14,69 11,00 – 17,90 Αναψυκτικά (1,5 lt) – 1,20 – 1,97 1,30 – 2,40 Μπύρες (0,5 lt) – 0,85 – 3,52 1,60 – 9,60 Οίνος (1lt) – 2,30 – 18,00 9,80 – 25,00

