Ενοίκια: Μετάθεση για 1η Απριλίου 2026 της υποχρεωτικής πληρωμής μέσω τραπεζικού λογαριασμού

Η υποχρεωτική καταβολή των μισθωμάτων μέσω τραπεζικού λογαριασμού δεν θα ξεκινήσει τελικά από την 1η Ιανουαρίου 2026, αλλά μετατίθεται για την 1η Απριλίου 2026. Η αλλαγή της προθεσμίας προβλέπεται σε τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή και αφορά όλες τις μορφές μίσθωσης ακινήτων.

Η τρίμηνη μετάθεση της εφαρμογής του μέτρου δίνει πρόσθετο χρόνο σε ιδιοκτήτες και ενοικιαστές να προσαρμοστούν στον νέο τρόπο πληρωμής των ενοικίων, καθώς από την ημερομηνία αυτή και μετά δεν θα επιτρέπεται η καταβολή μισθωμάτων σε μετρητά. Όλες οι πληρωμές θα πρέπει να πραγματοποιούνται μέσω τραπεζικού συστήματος, ώστε να καταγράφονται και να μπορούν να ελεγχθούν.

Το μέτρο αφορά το σύνολο των μισθώσεων, ανεξάρτητα από το αν πρόκειται για κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους ή άλλου τύπου ακίνητα. Δεν προβλέπονται εξαιρέσεις ούτε με βάση το ύψος του ενοικίου ούτε με βάση τη χρήση του ακινήτου. Ιδιοκτήτες και ενοικιαστές θα πρέπει να διαθέτουν ενεργό τραπεζικό λογαριασμό και να συμφωνήσουν στον τρόπο με τον οποίο θα γίνεται η πληρωμή, είτε με απλό έμβασμα είτε με πάγια τραπεζική εντολή.

Η μετάθεση της προθεσμίας κρίθηκε αναγκαία, καθώς απαιτείται επιπλέον χρόνος για την ολοκλήρωση των τεχνικών και οργανωτικών διαδικασιών που σχετίζονται με τη διασταύρωση στοιχείων πληρωμών. Παράλληλα, δίνεται η δυνατότητα στους εμπλεκόμενους να προσαρμόσουν τις μεταξύ τους συμφωνίες και να αποφύγουν προβλήματα κατά την έναρξη της υποχρεωτικής εφαρμογής.

Έως την 1η Απριλίου 2026, ιδιοκτήτες και ενοικιαστές καλούνται να οργανώσουν εγκαίρως τις τραπεζικές τους συναλλαγές, ιδίως σε περιπτώσεις όπου μέχρι σήμερα η πληρωμή του ενοικίου γινόταν αποκλειστικά σε μετρητά. Μετά την ημερομηνία αυτή, κάθε καταβολή μισθώματος θα πρέπει να αφήνει σαφές τραπεζικό αποτύπωμα.

Στην ίδια τροπολογία περιλαμβάνεται και η παράταση έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026 της αναστολής πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης, όπως πλειστηριασμοί κινητών και ακινήτων, για φυσικά και νομικά πρόσωπα που επλήγησαν από τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018 σε περιοχές της Περιφέρειας Αττικής.

Παράλληλα, για το έτος 2026 προβλέπονται ειδικές απαλλαγές από τον ΕΝΦΙΑ για ακίνητα που βρίσκονται στις ίδιες πληγείσες περιοχές, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις που σχετίζονται με τον έλεγχο και την κατάσταση των κτισμάτων, καθώς και για το σύνολο της ακίνητης περιουσίας των προσώπων που έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας των πυρκαγιών.

