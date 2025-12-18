search
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αντριάνα Βασιλά ΑΝΤΡΙΑΝΑ ΒΑΣΙΛΑ

18.12.2025 06:19

Τουρισμός και αγρότες στην ίδια πίεση: Ακυρώσεις πριν τα Χριστούγεννα και αναζήτηση λύσης με ανοιχτούς δρόμους

agrotes xmas

Σε κρίσιμο σταυροδρόμι βρίσκονται οι αγροτικές κινητοποιήσεις και ο χειμερινός τουρισμός, λίγες ημέρες πριν από τα Χριστούγεννα. Τα μπλόκα σε βασικούς οδικούς άξονες έχουν ήδη αρχίσει να επηρεάζουν τις κρατήσεις, ιδιαίτερα σε ορεινούς και ηπειρωτικούς προορισμούς, προκαλώντας ανησυχία στον τουριστικό κλάδο, ο οποίος ωστόσο εμφανίζεται να αντιμετωπίζει με κατανόηση τα αιτήματα των αγροτών.

Ξενοδόχοι και επαγγελματίες της φιλοξενίας τονίζουν ότι δεν βρίσκονται απέναντι στους αγρότες, αλλά αντιλαμβάνονται πως η κινητοποίηση είναι αποτέλεσμα συσσωρευμένων πιέσεων: υψηλό κόστος παραγωγής, χαμηλές τιμές διάθεσης προϊόντων, καθυστερήσεις επιδοτήσεων και αυξημένη φορολογία. Όπως επισημαίνεται, πρόκειται για τους ίδιους ανθρώπους που στηρίζουν την τοπική οικονομία και τον τουρισμό, προμηθεύοντας την εστίαση και τα καταλύματα με ελληνικά προϊόντα.

Παρά τη στάση κατανόησης, η εορταστική περίοδος αποτελεί ομως κόκκινη γραμμή για τον τουρισμό. Ήδη καταγράφονται ακυρώσεις κρατήσεων που φθάνουν σε ποσοστό το 30%, ενώ καταγράφεται ταυτόχρονα σημαντική κάμψη στις νέες κρατήσεις, τόσο για την τρέχουσα περίοδο όσο και για τις ημέρες των εορτών, κυρίως από οικογένειες και ζευγάρια που μετακινούνται οδικώς. Την ίδια ωρα οι τουριστικοί πράκτορες σημειώνουν οτι ήδη έχουν καταγράψει μεγάλο αριθμό ακυρώσεων εκδρομών άνω του 50% Η αβεβαιότητα για τη δυνατότητα πρόσβασης λειτουργεί αποτρεπτικά, με άμεσες συνέπειες στον τζίρο ξενοδοχείων, εστίασης και τοπικών αγορών κ.α.

Στο παρασκήνιο των κινητοποιήσεων, σύμφωνα με πληροφορίες, υπάρχουν σκέψεις από πλευράς αγροτών για ανοιχτή ή ελεγχόμενη διέλευση τις ημέρες των εορτών, ως ένδειξη κοινωνικής ευαισθησίας και στήριξης της τοπικής οικονομίας. Το σενάριο αυτό συζητείται ώστε να μην πληγούν οι μικρές τουριστικές επιχειρήσεις, χωρίς όμως να ακυρωθεί το μήνυμα πίεσης προς την κυβέρνηση.

Θυμίζουμε άλλωστε οτι η χριστουγεννιάτικη περίοδος αντιπροσωπεύει σημαντικό ποσοστό του ετήσιου τζίρου για ορεινά θέρετρα, ξενώνες και τοπικές επιχειρήσεις εστίασης. Όπως επισημαίνουν επαγγελματίες του κλάδου, ακόμη και περιορισμένης διάρκειας διαταραχές αρκούν για να τινάξουν στον αέρα τον προγραμματισμό μηνών.

Ο τουριστικός κλάδος ζητά από την Πολιτεία να κινηθεί άμεσα, επισημαίνοντας ότι η σύγκρουση κοινωνικών ομάδων δεν ωφελεί κανέναν. Αντιθέτως, μια πολιτική λύση πριν από τα Χριστούγεννα θα μπορούσε να αποτρέψει περαιτέρω απώλειες και να διασώσει την πιο κρίσιμη περίοδο του χειμώνα.

Το κοινό συμπέρασμα που διαμορφώνεται είναι σαφές: αγρότες και τουρισμός βρίσκονται στην ίδια πλευρά της οικονομικής πίεσης. Αν δεν υπάρξει άμεση παρέμβαση, το κόστος θα μεταφερθεί τελικά στην κοινωνία και στα νοικοκυριά, μέσα από χαμένο εισόδημα, ακρίβεια και νέες ανισορροπίες στην περιφέρεια.

