Συντάξεις Ιανουαρίου 2026: Αύριο το απόγευμα οι πρώτες πληρωμές – Ποιοι θα πάνε στα ΑΤΜ την Παρασκευή (video)

Στην πληρωμή των κύριων και επικουρικών συντάξεων Ιανουαρίου θα προχωρήσουν μέχρι το τέλος της εβδομάδας, λόγω εορτών, όλα τα ασφαλιστικά Ταμεία.

Κανονικά, σύμφωνα με τον προγραμματισμό πληρωμών του ΕΦΚΑ, οι συντάξεις των μισθωτών καταβάλλονται την προτελευταία εργάσιμη ημέρα του προηγούμενου μήνα, ενώ των μη μισθωτών τέταρτη τελευταία εργάσιμη ημέρα του προηγούμενου μήνα.

Όμως προβλέπεται οι ημερομηνίες να αλλάζουν σε ειδικές περιπτώσεις, με απόφαση του ΔΣ του ΕΦΚΑ και έγκριση του υπουργείου Εργασίας.

Έτσι, οι πληρωμές για τις συντάξεις Ιανουαρίου θα γίνουν την Παρασκευή 19 για τα Ταμεία των μη μισθωτών και τη Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου για τα Ταμεία των μισθωτών.

Όμως, κάθε μήνα, τα χρήματα πιστώνονται στους λογαριασμούς των συνταξιούχων από την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα, μετά τις 5 το απόγευμα. Δηλαδή τη Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου και την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου αντίστοιχα.

Πιο αναλυτικά, την Παρασκευή 19/12 (απόγευμα 18/12) θα πληρώσουν τα εξής Ταμεία (μη μισθωτών):

Νέοι συνταξιούχοι από 1/1/2017 (ν.4387/2016) – Όλες οι νέες συντάξεις μετά την 1/1/2017

ΟΑΕΕ – Μη μισθωτοί

ΟΓΑ – Αγρότες

ΕΤΑΑ (μη μισθωτοί) – Ελεύθεροι επαγγελματίες / επιστήμονες

Τη Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου (απόγευμα 19/12) θα γίνουν οι πληρωμές από τα εξής Ταμεία (μισθωτών):

ΙΚΑ – Μισθωτοί ιδιωτικού τομέα

ΝΑΤ – Ναυτικοί

Δημόσιο – Συνταξιούχοι δημοσίου

Λοιπά ταμεία ΕΦΚΑ (Μισθωτών) – Ίδιες ημερομηνίες με Δημόσιο

